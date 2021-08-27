Роналду вряд ли метит в предатели. Нашли 7 футболистов, которые играли за «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

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сегодня, 09:10

Звездная компания.

Массимилиано Аллегри признался, что Роналду больше не собирается играть за «Ювентус». Сегодня португалец попрощался с партнерами по команде и вылетел из Турина. Направление известно на 100% — Манчестер, чего не скажешь о новом клубе португальца. До недавних пор не было сомнений, что это будет «Сити», но теперь в гонку включился «Юнайтед».

Португалец провел за МЮ 292 матча, в которых забил 118 голов и отдал 69 результативных передач. Под началом сэра Алекса Фергюсона он выиграл 9 трофеев, в том числе свою первую Лигу чемпионов. Возвращение на «Олд Траффорд» навеет ностальгию, но если Криштиану все-таки станет «Горожанином», то попадет в список великих манкунианских предателей наравне с известными футболистами, о которых расскажем ниже.

Карлос Тевес (Аргентина)

В «Манчестер Юнайтед» (2007-2009): 99 матчей, 34 гола

В «Манчестер Сити» (2009-2013): 148 матчей, 73 гола

В 2009 году Карлитос Тевес отказал МЮ и присоединился к «Ман Сити», а «Горожане» превратили эту трансферную победу в большую издевку над соседями, апогеем которой стал большой рекламный щит с изображением аргентинского форварда в форме «Сити» и надписью: «Добро пожаловать в Манчестер, Карлос!» Но еще больше фанатов «Манчестер Юнайтед» задело влияние Тевеса на игру «Горожан». С ним в составе команда под руководством Роберто Манчини выиграла первый титул новой эпохи, опередив в безумной концовке сезона-2011/12 «Красных Дьяволов», которые уже напечатали футболки в честь своего 20-го чемпионства.

Оуэн Харгривз (Англия)

В «Манчестер Юнайтед» (2007-2011): 39 матчей, 2 гола

В «Манчестер Сити» (2011-2012): 4 матча, 1 гол

Харгривз поиграл вместе с Тевесом и за «Манчестер Юнайтед», и за «Манчестер Сити». Между прочим, они оба били пенальти в послематчевой серии финала Лиги чемпионов-2007/08 против «Челси» в «Лужниках», и оба оказались точны. А вот в «Сити» Оуэн, в отличие от Карлоса, ничем не запомнился. Большую часть проведенного на «Этихад» сезона полузащитник сборной Англии героически боролся с травмами, которые стали брать верх задолго до его «предательства». Летом 2011-го Харгривз перешел из «Юнайтед» в «Сити» в статусе свободного агента, причем он действительно провел без клуба все лето. В дебютном матче Оуэн даже забил в ворота «Бирмингема», но после этого только трижды появился на поле и завершил карьеру по окончании сезона.

Деннис Лоу (Шотландия)

В «Манчестер Сити» (1960-1961): 79 матчей, 37 голов

В «Манчестер Юнайтед» (1962-1973): 404 матча, 237 голов

Шотландский форвард, заслуживший своей игрой прозвище «Король», сыграл за «Юнайтед» гораздо больше матчей, чем за «Сити», но самый памятный момент в его карьере состоялся в футболке «Горожан». В последний игровой день сезона-1973/74 манчестерские клубы встретились на «Олд Траффорд», будущее «Красных Дьяволов» в высшем дивизионе висело на волоске, который не выдержал стараниями Денниса Лоу. Шотландец забил победный гол, который не стал бурно праздновать, МЮ проиграл и вылетел во Второй дивизион. На одной чаше весов 200+ голов за «Юнайтед», а другой — вот это.

Петер Шмейхель (Дания)

В «Манчестер Юнайтед» (1991-1999): 367 матчей, 1 гол

В «Манчестер Сити» (2002-2003): 31 матч

Легендарный вратарь МЮ попал в «Сити» окольным путем. Петер сам решил покинуть «Юнайтед» по окончании сезона-1998/99, хотя его уговаривали остаться. Датчанин был непреклонен и дал понять, что в 36 лет отправляется доигрывать. И действительно перешел в «Спортинг», где провел два сезона, помог «Львам» выиграть чемпионат Португалии, прервав гегемонию «Порту».

А потом внезапно вернулся в АПЛ , подписав контракт с «Астон Виллой». Проведя в Бирмингеме год, Шмейхель вернулся в Манчестер и отдал последний сезон в своей карьере «Сити». Благодаря этому решению Петера Шмейхеля, его сын Каспер попал в академию «Манчестер Сити» и даже сыграл 10 матчей за «Горожан», хотя в иных обстоятельствах мог бы оказаться в «Юнайтед» и продолжить дело отца на «Олд Траффорд».

Терри Кук (Англия)

В «Манчестер Юнайтед» (1994-1999): 6 матчей, 1 гол

В «Манчестер Сити» (2002-2003): 37 матчей, 7 голов

Терри Кук — несостоявшаяся звезда знаменитого отряда «Птенцы Ферги», хотя в какой-то момент этот выпускник «Класса 92» считался талантливее Бекхэма. Впоследствии он проиграл конкуренцию на флангах полузащиты Дэвиду Бекхэму и Райану Гиггзу, ушел за практикой в «Сити», где действительно получил больше игровых минут, а впоследствии превратился в профессионального футбольного кочевника, поиграл в США , Австралии и Азербайджане.

Энди Коул (Англия)

В «Манчестер Юнайтед» (1995-2002): 275 матчей, 121 гол

В «Манчестер Сити» (2005-2006): 23 матча, 10 голов

И ты, Энди? Пятикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов в составе «Ман Юнайтед» сменил несколько английских клубов после отъезда с «Олд Траффорд». Поиграв за «Блэкберн» и «Фулхэм», Коул перешел в «Сити» и стал лучшим бомбардиром «Горожан» в сезоне-2005/06, забив 9 голов в АПЛ . Поспособствовал сохранению прописки в Премьер-Лиге, в те времена «Сити» еще боролся за выживание.

Брайан Кидд (Англия)

В «Манчестер Юнайтед» (1966-1974): 203 матча, 52 гола

В «Манчестер Сити» (1976-1979): 98 матчей, 44 гола

Брайан Кидд выступал за оба манчестерских клуба, но при этом пользуется уважением по обе стороны баррикад. Он ведь и после завершения футбольной карьеры работал ассистентом тренера и в «Юнайтед», и в «Сити», причем отдал каждому клубу не меньше 10 лет в этом качестве, помогал Фергюсону, Манчини, Пеллегрини и Гвардиоле. А в 60-е и 70-е Кидд ловко забивал за оба клуба, Брайан — тот, кто объединяет принципиальных соперников.

Криштиану, восьмым будешь?

Нужно сказать, что Криштиану Роналду неоднократно заявлял, что для него неприемлемо играть за «Манчестер Сити», еще во время выступлений в Англии он подчеркивал, что никогда не перейдет в стан принципиально врага, а перед одной из встреч с МЮ в Лиге чемпионов подтвердил свою позицию:

Играть за «Сити», а не за «Юнайтед»? Я не собираюсь этого делать. Почему? Потому что мое сердце принадлежит «Манчестер Юнайтед», вот почему. Если мне когда-то понадобится много денег, то я поеду в Катар.

Очень может быть, что Криштиану Роналду и не придется переступать через свои принципы. Пока версталась эта статья, стало известно, что «Манчестер Сити» вышел из переговоров по трансферу португальца, а «Манчестер Юнайтед» стал главным претендентом на обладателя пяти «Золотых мячей».