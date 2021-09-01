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Реабилитация Смолова, джокеры Захарян и Дюпин. Интриги состава сборной России от дебютанта Карпина

01 сентября 2021, 16:59
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Тренерская работа – творчество с последствиями.

Один или два форварда на острие

Федор провел классный отрезок в РПЛ – 6 матчей, 6 голов, 16 ударов по воротам, реализовал 5 из 9 ударов с игры, а еще разок забил с пенальти. Лучший игрок турнира прямо сейчас. Опытный нападающий словно возвращается во времени в конец 2017-го, когда в нем видели основного форварда на домашнем мундиале. Теперь нужно переиграть оборону с Ловреном. Для тактики сборной важно, что Смолов умеет играть и в одиночку, и в паре – такой опыт был в «Сельте» и в «Локомотиве». Набрал форму, теперь пора судьбе отдать Федору парочку долгов, ведь футболист классный, но невезучий. Ставим на тактику с одним чистым форвардом, но по ходу матча ждем или Заболотного, или Тюкавина – зависит от сюжета матча.

Выбор первого номера для сборной

Кафанова – а именно ему перепоручил выбор Карпин, будут ругать в случае неудачи. А вот если вратарь спасет против Хорватии, то скептики скажут: набрали пять человек, конечно, лучший должен быть чудотворцем. Маленький кастинг голкиперов словно специально задумывался, чтобы отвлечь от разговоров о других линиях. Хотя вряд ли Карпин и Кафанов настолько хитрые. Скорее лучшего наставники выбрали именно на тренировках. Чисто по цифрам на старте заслужил внимания Дюпин – безумные 86.1 % сэйвов выделяют его на фоне всех голкиперов РПЛ. 31 сэйв, лишь 5 пропущенных мячей (меньше только у Джанаева). Пусть Юрию 33 года, пусть у него нет международного опыта, сегодня можем увидеть его в рамке. А если нет, то ждите Гильерме – собрался после феерии в Суперкубке.

Правильный баланс в опорной зоне

За эту часть поля тревожно. Брозович и Ковачич – серьезные ребята. Влашич тоже в «Лужниках» сделает все, чтобы передать последний пламенный привет перед переездом в Лондон. И без Модрича реакция сборной России на атаки Хорватии по центру будет ключевой. Возможны варианты: от ставки на самых опытных – Кузяев плюс Зобнин, до выбора молодых – Фомин плюс Баринов. Логично рассмотреть промежуточные комбинации – Баринов и Зобнин, или же Фомин с Романом. Многое зависит от выбора амплуа хавбека «Спартака», а еще от готовности Кузяева много бегать в глубине. Карпин видит результаты тестов, ему проще, но каждый вариант сразу меняет тактику. Да и какой она будет? Контроль мяча, игра на контратаках, низкий или высокий прессинг – все варианты требуют сочетания в центре. Даже появление Мухина можно оправдать, если схема ближе к «4-1-4-1».

Неопределенность с левым латералем

У Карпина есть вкус на фланговых игроков – у «Ростова» на определенном отрезке крылья стали основой. Неслучайно копировали подход чемпионского «Ливерпуля», играя «4-3-3». Сейчас это уже не самая модная в мире тактика, но сборная и не самая стильная команда планеты. Надо выбирать то, что удобно. А поскольку Спинаццола показал, насколько важно поднять один фланг высоко – на угол чужой штрафной, то в основу против хорватов просится один из лучших игроков старта РПЛ – Самошников. Вот только не многовато ли дебютантов для матча такого статуса? Карпин заявил, что накануне волнения не ощутил, у человека сотни матчей в Ла Лиге и 72 поединка за сборную в качестве футболиста. Но игроки-то не такие опытные. Между Караваевым, что может сыграть слева, и его конкурентом из Казани надо выбирать того, кто готов лучше морально и физически. Петров вылетел из-за травмы, его слева не увидим.

Отсутствие идеального дуэта в центре

В защите есть Джикия – неформальный, но лидер коллектива без капитана. А дальше Карпину надо нащупать правильное сочетание с Георгием. Жиго – крупный парень, поэтому взяли в сборную проверенного тренерами Осипенко. Однако многие ждут в сердце защиты Дивеева. Всем хорош, но молодой защитник ЦСКА имеет негативный опыт игры за сборную. В таком тонком деле, как футбол без должной подготовки, на второе место после тактической задумки выходит моральная подготовка. Дивеев скорее в форме – пасы в РПЛ точные, по воротам Акинфеева точно пробили всего 22 раза. Но успешный старт за клуб в чемпионате и классная игра против Крамарича – разные вещи. За центр обороны тревожно, Перишич и его соратники могут здорово навредить любому из вратарей.

Ключевыми станут перестановки

Даем Карпину право на серию мелких ошибок, которые надо будет исправлять заменами. С первого раза собрать старт ни одному тренеру сборной в мире не удавалось. А тут сразу решающий поединок против ключевого конкурента. Не отругаем тех, кто не войдет в игру, но вот к заменам надо быть строгими. Только Тюкавина и Захаряна на скамейке достаточно, чтобы сборная поменялась по ходу матча. Хотя Карпин допускал капитанскую повязку для юного Арсена в качестве примера – лидером может стать каждый. Это случайный намек на то, кем собирается удивлять мимолетную публику?

Десяток сочетаний диспетчеров

Сколько тех полевых игроков в линии атаки – всего 9 человек, плюс универсальные Кузяев и Сутормин. Но комбинаций с их участием великое множество. Показываем на примерах разные трио, каждое из которых имеет право на существование в поддержку к Смолову на острие:

1. Захарян, Головин, Черышев. 2. Ионов, Жемалетдинов, Черышев. 3. Захарян, Головин, Ерохин. 4. Бакаев, Головин, Черышев. 5. Захарян, Жемалетдинов, Головин. 6. Миранчук, Головин, Черышев. 7. Ионов, Головин, Ерохин. 8. Бакаев, Жемалетдинов, Головин. 9. Кузяев, Головин, Ерохин. 10. Ионов, Головин, Миранчук.

Нет границ для тактической эволюции, без которой работа Карпина со сборной России не сложится удачно. Не будем ставить диагноз по одному матчу, поскольку это всегда непрофессионально, когда речь о дебюте, особенно таком непростом для наставника и обновляемой команды. Но видно — состав молодой и талантливый, особенно в линии полузащиты. Опытных людей тоже хватает – Джикия, Фернандес, Ионов, Смолова, да и Головин не по годам зрелый игрок.

Кроме того, если хорваты из топ-5 не разбегались, то футболисты из РПЛ давно в форме. Команда России располагает ресурсами для приличной игры против неудобной Хорватии, осталось лишь реализовать потенциал всех, от Захаряна до Смолова.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 00:20
Валера не подвёл, скажем так
phantom-k
phantom-k
01 сентября в 20:21
Итог. Играем без нападающих. Круто, чо…
второй
второй
01 сентября в 19:23
от сборной ничего не жду!!!Нынешнее поколение просто никакое и бездарное,а от перемены слагаемых сумма не меняется!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
01 сентября в 18:34
Защита и реализация моментов. У Карпина есть быстрые игроки в полузащите. Низкий пресинг с резким выходом в контратаку. Это заставит хорватов играть с оглядкой. Центр скорее всего они заберут, ну такое чутье...Баринову аккуратней, если выйдет. Ну и реализация, и ещё раз реализация. Буду надеяться на положительный результат, но готов в душе к другому исходу.
25процентный клоун
25процентный клоун
01 сентября в 17:28
Хоть бы Лаврена выпустили, считай гол есть.
Вот сегодняшний состав
Гиля, Джикия, Дивеев, Караваев, Кузяев, Баринов, Ерохин, Жемалетдинов, Головин, Миранчук, Смолов
shlomo
shlomo
01 сентября в 17:21
Спасибо за статью....ну что, у хорватов много проблем, но у россиян вообще ничего непонятно.....а как всё хорошо складывалось на старте отборочного цикла у сборной России! ....две победы, конкуренты теряют очки… настоящий старт мечты.... НО поражение от Словакии вернуло всё на круги своя, теперь выход на ЧМ-2022 под большим вопросом.... правда, надо сказать, сборной России повезло: у Хорватии сейчас кадровые проблемы (главная из них – травма Луки Модрича...... не приедут в Москву и Анте Ребич, Анте Будимир, Бруно Петкович.... но набор игроков у Хорватии по-прежнему очень серьёзный.... будем честны, по именам эта команда сильнее нашей сборной.... матч важный для обеих команд, поэтому наверняка будет много борьбы, а вот голевых моментов может быть и не так много.... наша группа довольно ровная, поэтому есть ощущение, что Хорватия не будет играть на победу любой ценой.... вот дома, на «Максимире» — да, а в Москве команду Златко Далича наверняка устроит и ничья.... а вот нам проигрывать никак нельзя: отыграть эти три очка будет не просто очень сложно, а наверное невозможно... в этом плане матч для нашей сборной куда более судьбоносный....УДАЧИ, ВЕЗЕНИЯ, ФУТБОЛЬНОГО ФАРТА и срочно поймать нужно "золотую рыбку"....
kts99
kts99
01 сентября в 17:19
Только без Зобнина
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 сентября в 17:17
Удачи ВГК в этой не простой игре. Болеем за Россию!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 сентября в 17:06
Вся надежда только на Головина!
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