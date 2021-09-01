Реабилитация Смолова, джокеры Захарян и Дюпин. Интриги состава сборной России от дебютанта Карпина

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01 сентября 2021, 16:59

Тренерская работа – творчество с последствиями.

Один или два форварда на острие

Федор провел классный отрезок в РПЛ – 6 матчей, 6 голов, 16 ударов по воротам, реализовал 5 из 9 ударов с игры, а еще разок забил с пенальти. Лучший игрок турнира прямо сейчас. Опытный нападающий словно возвращается во времени в конец 2017-го, когда в нем видели основного форварда на домашнем мундиале. Теперь нужно переиграть оборону с Ловреном. Для тактики сборной важно, что Смолов умеет играть и в одиночку, и в паре – такой опыт был в «Сельте» и в «Локомотиве». Набрал форму, теперь пора судьбе отдать Федору парочку долгов, ведь футболист классный, но невезучий. Ставим на тактику с одним чистым форвардом, но по ходу матча ждем или Заболотного, или Тюкавина – зависит от сюжета матча.

Выбор первого номера для сборной

Кафанова – а именно ему перепоручил выбор Карпин, будут ругать в случае неудачи. А вот если вратарь спасет против Хорватии, то скептики скажут: набрали пять человек, конечно, лучший должен быть чудотворцем. Маленький кастинг голкиперов словно специально задумывался, чтобы отвлечь от разговоров о других линиях. Хотя вряд ли Карпин и Кафанов настолько хитрые. Скорее лучшего наставники выбрали именно на тренировках. Чисто по цифрам на старте заслужил внимания Дюпин – безумные 86.1 % сэйвов выделяют его на фоне всех голкиперов РПЛ . 31 сэйв, лишь 5 пропущенных мячей (меньше только у Джанаева). Пусть Юрию 33 года, пусть у него нет международного опыта, сегодня можем увидеть его в рамке. А если нет, то ждите Гильерме – собрался после феерии в Суперкубке.

Правильный баланс в опорной зоне

За эту часть поля тревожно. Брозович и Ковачич – серьезные ребята. Влашич тоже в «Лужниках» сделает все, чтобы передать последний пламенный привет перед переездом в Лондон. И без Модрича реакция сборной России на атаки Хорватии по центру будет ключевой. Возможны варианты: от ставки на самых опытных – Кузяев плюс Зобнин, до выбора молодых – Фомин плюс Баринов. Логично рассмотреть промежуточные комбинации – Баринов и Зобнин, или же Фомин с Романом. Многое зависит от выбора амплуа хавбека «Спартака», а еще от готовности Кузяева много бегать в глубине. Карпин видит результаты тестов, ему проще, но каждый вариант сразу меняет тактику. Да и какой она будет? Контроль мяча, игра на контратаках, низкий или высокий прессинг – все варианты требуют сочетания в центре. Даже появление Мухина можно оправдать, если схема ближе к «4-1-4-1».

Неопределенность с левым латералем

У Карпина есть вкус на фланговых игроков – у «Ростова» на определенном отрезке крылья стали основой. Неслучайно копировали подход чемпионского «Ливерпуля», играя «4-3-3». Сейчас это уже не самая модная в мире тактика, но сборная и не самая стильная команда планеты. Надо выбирать то, что удобно. А поскольку Спинаццола показал, насколько важно поднять один фланг высоко – на угол чужой штрафной, то в основу против хорватов просится один из лучших игроков старта РПЛ – Самошников. Вот только не многовато ли дебютантов для матча такого статуса? Карпин заявил, что накануне волнения не ощутил, у человека сотни матчей в Ла Лиге и 72 поединка за сборную в качестве футболиста. Но игроки-то не такие опытные. Между Караваевым, что может сыграть слева, и его конкурентом из Казани надо выбирать того, кто готов лучше морально и физически. Петров вылетел из-за травмы, его слева не увидим.

Отсутствие идеального дуэта в центре

В защите есть Джикия – неформальный, но лидер коллектива без капитана. А дальше Карпину надо нащупать правильное сочетание с Георгием. Жиго – крупный парень, поэтому взяли в сборную проверенного тренерами Осипенко. Однако многие ждут в сердце защиты Дивеева. Всем хорош, но молодой защитник ЦСКА имеет негативный опыт игры за сборную. В таком тонком деле, как футбол без должной подготовки, на второе место после тактической задумки выходит моральная подготовка. Дивеев скорее в форме – пасы в РПЛ точные, по воротам Акинфеева точно пробили всего 22 раза. Но успешный старт за клуб в чемпионате и классная игра против Крамарича – разные вещи. За центр обороны тревожно, Перишич и его соратники могут здорово навредить любому из вратарей.

Ключевыми станут перестановки

Даем Карпину право на серию мелких ошибок, которые надо будет исправлять заменами. С первого раза собрать старт ни одному тренеру сборной в мире не удавалось. А тут сразу решающий поединок против ключевого конкурента. Не отругаем тех, кто не войдет в игру, но вот к заменам надо быть строгими. Только Тюкавина и Захаряна на скамейке достаточно, чтобы сборная поменялась по ходу матча. Хотя Карпин допускал капитанскую повязку для юного Арсена в качестве примера – лидером может стать каждый. Это случайный намек на то, кем собирается удивлять мимолетную публику?

Десяток сочетаний диспетчеров

Сколько тех полевых игроков в линии атаки – всего 9 человек, плюс универсальные Кузяев и Сутормин. Но комбинаций с их участием великое множество. Показываем на примерах разные трио, каждое из которых имеет право на существование в поддержку к Смолову на острие:

1. Захарян, Головин, Черышев. 2. Ионов, Жемалетдинов, Черышев. 3. Захарян, Головин, Ерохин. 4. Бакаев, Головин, Черышев. 5. Захарян, Жемалетдинов, Головин. 6. Миранчук, Головин, Черышев. 7. Ионов, Головин, Ерохин. 8. Бакаев, Жемалетдинов, Головин. 9. Кузяев, Головин, Ерохин. 10. Ионов, Головин, Миранчук.

Нет границ для тактической эволюции, без которой работа Карпина со сборной России не сложится удачно. Не будем ставить диагноз по одному матчу, поскольку это всегда непрофессионально, когда речь о дебюте, особенно таком непростом для наставника и обновляемой команды. Но видно — состав молодой и талантливый, особенно в линии полузащиты. Опытных людей тоже хватает – Джикия, Фернандес, Ионов, Смолова, да и Головин не по годам зрелый игрок.