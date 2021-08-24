Без Месси «Барселона» уже другая. Один Депай не перекроет пропасть в защите

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сегодня, 10:53

Пике и Альба постарели, а вратари и новички в обороне играют за соперников.

Вальверде чудом не отпраздновал победу

Засчитай арбитр мяч Араухо, «Барселона» могла бы выгрызть три очка. Но сыграли в целом неважно – Гризманн, постоянно терявший мяч, прав. В Бильбао многим командам сложно. Но «Барселона» на любом поле в ее нынешнем состоянии выдавала аналогичные матчи в защите. Допустили 16 ударов (в первом туре дома было 11), из которых 7 пришли в створ ворот Нето.

В дебютной игре пропустили дважды после трех точных попыток «Реала Сосьедад», а «Атлетик» попал семь раз. Оба идеальных шанса не реализовали, но забили после стандарта, когда Гризманн с напарниками потерял оппонентов. «Барселону» и с Месси в прошлых сезонах перестали бояться, хотя опасались. А сейчас на них давят так, как на середняка. «Атлетик» расправлялся с Гарсией и Араухо, что заменил в первом тайме Пике, с завидным постоянством. Дест и Альба не были помехой для атак «Атлетика».

А что будет, когда встретят соперников уровня плей-офф Лиги чемпионов? Лапорта набирал форвардов, чтобы остался Месси. Но не подумали о защите. Дест техничный и атакующий, как и Альба, но фланги не всегда перекрыты. Ни подстраховки, ни надежного отбора один в один нет. А в центре защиты, поскольку Пике постарел и чаще вылетает из-за травм, а Эрик Гарсия до матча узнал о смерти дедушки (Куману не стоило выпускать его в основе), был проходной двор.

Араухо вынес мяч из пустых ворот, несколько раз грамотно страховал в защите де Йонг – пожалуй, единственный игрок мирового класса в составе команды Кумана, который сейчас может быть доволен своей формой. Откровенно мало плюсов, ведь и «Реал Сосьедад» без мяча, и «Атлетик», сыгравший в аналогичной манере, без труда добирались до ворот каталонцев. Раньше соперник начинал атаковать, уже пропустив от Месси гол или два. Сейчас наступление стартует, когда на табло горят нули. «Барселоне» придется куда чаще отыгрываться в этом сезоне.

До конца лета нужен вратарь, а денег нет

На трансферы нет, ведь взятые полмиллиарда в долг выручат Лапорту лишь перед старыми кредиторами. Возможно, если бы Доннарумма выбрал не ПСЖ , а «Барселону», стало бы легче. Тер Штеген закис в команде, где требовал увеличение зарплаты, но в ответ получил новости, как четыре капитана по очереди идут на жертвы, чтобы разрешили добавить в заявку новичков. Марк-Андре когда-то играл невероятно, но затем пошли ошибки.

А у Нето нет класса, чтобы провести полноценный сезон в основе. Возможно, если Кейлор Навас останется первым номером Почеттино, то Месси сделает доброе дело для «Барселоны» – убедит чемпиона Европы Доннарумму, что ему на годик выгодно сгонять в аренду не в «Милан», а в каталонский клуб. Не худший вариант, если Навас сыграет с Рамосом в основе фаворита Лиги 1. В любом случае «Барселоне» необходим вратарь в идеальной форме.

А поскольку Пике объективно слабее, чем был года три назад, то проблемы стали болезненной нормой. Ни полузащита – Педри и Бускетсу не хватает свежести по объективным причинам, ни сама линия обороны, где тому же Эрику Гарсии пока далеко до Маскерано и Пуйоля по чтению футбола, не могут подстраховать голкиперов. А те и сами готовы допускать обидные ляпы. По проценту сэйвов в прошлом сезоне «Реал» и «Атлетико» лидировали, а каталонцы заметно отставали. С решетом в защите не набрать чемпионскую ванну из шампанского.

Все форварды не любят черновой труд

Агуэро никогда не был классным игроком для высокого прессинга, поэтому не был любимчиком у Гвардиолы. Гризманн умеет навязать борьбу, но ленится. Депай не ставил на объем действий без мяча, у него другая природа. А Брейтуэйт не зависим от футбола. Датчанин играет за счет наглости, которую получает в другой жизни, ведь занимается бизнесом и планирует стать миллиардером в будущем. Тут как с Агуэро и покупкой «Ламборджини». Серхио хорошенько набрался, а наутро проснулся – в гараже авто за 400 тысяч евро.

В результате наездил 1 200 км и не знал, зачем его купил. Не будут такие люди пахать до седьмого пота на «Барселону». Агуэро слишком давно в футболе – поднадоело, плюс груз травм влияет на интенсивность набора формы. У Депая самомнение размером со льва, изображенного у него на спине. Не аналог Рамоса, что пафосный и одновременно спортсмен до мозга костей. Трудолюбие Мемфиса ставили под сомнение. А про Гризманна прочитаем в биографии Дешама – это не боец, каких поискать.

Куман не обладает авторитетом и мастерством вдохновлять, чтобы заставить именно такой набор футболистов пахать в защите. Первые туры Ла Лиги – «Барселона» могла пропустить не три мяча, а все шесть, иллюстрируют каждую строчку. Дембеле из той же оперы, а если Фати пробьется в основу и начнет высоко прессинговать, усилий одного не хватит. Класса в атаке достаточно, но нет мага – Месси. И видим нежелание испепелять себя в защите. В прошлом сезоне было так же, но тогда добавлялись передачи и удары Лионеля, что многие недочеты перекрывали.

Остаются без трансферной стратегии

Попытка отдать Коутиньо «десятку» — не выход из положения. Лишены серьезной кадровой подпитки. Каждый новый соперник будет ближе к пониманию, что Куман — не совсем великий тренер. У «Барселоны» столько клубных проблем, что какими бы крутыми профессионалами не являлись футболисты, не смогут сыграть без ошибок и с предельной концентрацией. В заявке люди, которые не откажутся от смены клуба – Гризманн, Дембеле, Агуэро и тер Штеген, и что устали от футбола – Пике, Альба и Бускетс.

Или рассчитывали на большее, подписывая контракт – де Йонг. Будут матчи, где от соперника камня на камне не останется. Но частенько привезут в защите и отчаянно начнут отыгрываться. Фанатам нужно готовиться к трудному сезону. Возможно, усилия атаки не компенсируют откровенную слабость Кумана в тактике, а еще нехватку сил у ветеранов – Пике, Бускетса и Альбы, или опыта у молодых – Деста, Педри и Гарсии.

Один де Йонг за всех не сыграет. И Депай — это не Месси, чтобы забивать по 40-50 голов за сезон во всех турнирах. В переходном году рассчитывали на Лионеля, но капитан уехал. Надежда лишь на то, что у «Реала» тоже хватит проблем, а «Атлетико» не удержит чемпионский кубок. Куман задумался о новом голландце в атаке, а лучше бы вовремя поставили на вратаря и центрбека мирового класса.