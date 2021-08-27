«Локомотив» остановил «Динамо» на пути к лидерству. Самая динамичная игра РПЛ

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вчера, 22:15

«Динамо» упустило возможность выйти на первое место в РПЛ из-за сопротивления «Локомотива», который продолжает не проигрывать. «Соккер.ру» — о динамичном матче.

Рывок на азарте

Когда у тебя молодая перспективная команда, которая нравится даже недоброжелателям, это позволяет говорить о чемпионстве. За ее играми приятно наблюдать, это окрыляет. Примерно такими окрыленными вышли динамовцы на игру против «Локомотива». Первые минуты встречи остались целиком за бело-голубыми, которые своим прессингом и агрессией намекали на быструю расправу с железнодорожниками.

К 18-й минуте «Динамо» вело по ударам со счетом 6:0. Один только Макаров успел пробить трижды. Но ничего из этого не полетело в створ – вот что важно и тревожно. Отрезок для быстрого гола запомнился давлением и азартными наскоками, но молодецкая удаль не прошла. И настало время тактического отжима.

Прохладный душ

Неудавшийся кавалерийский наскок «Локомотив» пресек очень коротким, но емким отрезком, который показал, что команда Николича великолепно управляется и имеет отличное самообладание. (Именно как команда – не коситесь на Баринова). Железнодорожники не дрогнули, отбились от азартных и настырных соперников и провели удушающий.

На протяжении нескольких минут была высоко поднята линия прессинга, динамовцы оказались запертыми около своей штрафной, а «Локомотив» по фронту надавил, внедрил в штрафную Смолова, который на хладнокровии, достойном лучших его лет, накрутил защитников и из-под них пробил Шунина низом.

К тому моменту можно было говорить уже о равной игре, а этот гол воспринимался как некий мастер-класс симпатично играющим, но слишком уж суетливым динамовцам. После гола «Локомотив» не то чтобы величественно, а как минимум спокойно опустился назад. Чтобы ловить на таких же хладнокровных контратаках, ведь все прекрасно понимали, чего ждать от обозленных горячих динамовцев.

Кстати, эта ставка едва не сработала, когда после удара Рыбчинского только бедро Ордеца спасло «Динамо» от гола – Шунин был отыгран. Второй и самый короткий фрагмент игры завершился со счетом 7:4 по ударам в пользу «Динамо», но у него по-прежнему не было попаданий в створ, а у «Локомотива» уже было два.

Очень хочется в лидеры

Справедливости ради стоит отметить, что после 33-й минуты и до самого конца «Локомотив» нанес всего два удара по чужим воротам, тогда как динамовцы – 17 ударов. Правда, голевым оказался только один и не самый очевидный. В этом главная проблема «Динамо», выявленная в этой встрече.

Много старательности, много движения, хорошая скорость, но из-за суеты обилие брака в передачах, поспешные решения и торопливые удары, грешащие неточностью. С конца первого тайма «Динамо» только наращивало темп и давление. Голевым стал дальний выстрел Шиманьски на 41-й минуте. Наверное, этот момент не вошел бы и в семерку самых перспективных, созданных динамовцами, однако в нем мяч влетел, а в более очевидных ситуациях – нет.

Этот матч стал одним из таких, после которых распирают самые разные чувства. С одной стороны, хочется согласиться с Сандро Шварцем, который заявил, что его команда все делала правильно, много создавала моментов, здорово играла и, пожалуй, заслуживала победы. С другой стороны, «Локомотив» распорядился более грамотно своими возможностями и ресурсами, провел короткий, но емкий отрезок, который показал, в чем нужно прибавлять шустрым и талантливым динамовцам. А значит, и «Локомотив» до конца не заслуживал поражения.

Ну, а с кем точно можно согласиться, так это с Марко Николичем, который заявил, что эта игра стала одной из лучших за шесть туров в чемпионате России. Действительно, этот матч может посрамить тех, кто заикался о какой-то там усталости у команд, проводящих только первые туры. Великолепный темп и настрой на победу до последних минут и у «Локомотива», и у «Динамо» (в большей степени). За самоотдачу, нацеленность на ворота и динамику можно простить помарки и неточности.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 24 (4) – 6 (3)

Впечатляет нацеленность «Динамо» на ворота и стремление бить из любого положения при первой же возможности. Такой стиль и в напряжении постоянно держит, и ощущение перманентной остроты создает. Но вот над чем стоит поработать, так это над точностью. Все-таки при 24 ударах двадцать отправить «в молоко» — это очень плохо.



Причем в этом списке промахов есть самые разные: от неточных попыток издали, которые еще простительны, до невнятных добиваний почти в упор, что уже можно объяснить спешкой и сопутствующей суетой. «Локомотив» гораздо скромнее выглядел по ударам, но половину из своих шести попыток направил в створ. Самым бьющим на поле оказался Захарян, который исполнил аж десять попыток. На втором месте Макаров с четырьмя ударами. У «Локомотива» никто больше раза не пробивал.

Владение мячом (точность передач): 51% (73%) — 49% (71%)

Процент владения мячом довольно предсказуем. «Динамо» и по ощущениям чуть больше контролировало мяч и территорию, активнее работало. И это уравновешивало и даже перевешивало те непродолжительные отрезки владения, которые случались у «Локомотива». Но вот что поразительно, так это низкая точность передач.

У обеих команд даже каждая третья-четвертая передача оказывалась неточной. Для чемпионата России это не такая и редкость. Но ведь этот матч смотрелся совсем по-другому, он был интереснее, динамичнее. Так в чем секрет? В скорости и прессинге. В данном случае невысокая точность компенсировалась смелыми индивидуальными решениями отдельных игроков, а также быстрым принятием этих самых решений и хорошим движением без мяча.

Точность передач этого всего не отразит. Но хорошая подвижность и сохранение высокого темпа до финального свистка обеспечили зрителям яркое представление, несмотря на большой процент брака в передачах.

Цифры коротко

0. «Локомотив» за первые шесть туров чемпионата России ни разу не проиграл: три победы, три ничьих.

2. Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил две желтые карточки в матче с «Динамо» и был удален. Это его второе удаление за первые шесть туров РПЛ . Ранее он удалялся в матче третьего тура с «Уфой» (1:1).

3. Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов забил в трех матчах подряд впервые за три года. В последний раз это ему удавалось в марте 2018-го, когда он играл за «Краснодар».

6. На счету Смолова уже шесть забитых голов в шести матчах. Он единолично лидирует в гонке бомбардиров. Его преследуют Сердар Азмун из «Зенита» и Гамид Агаларов из «Уфы», у которых по пять голов.

300. Вратарь «Динамо» Антон Шунин сыграл трехсотый матч в составе бело-голубых. Он в «Динамо» уже 15-й сезон.