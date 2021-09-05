Победители и проигравшие летнего трансферного окна. Роналду против Кейна, Месси против Мбаппе

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сегодня, 16:53

Большие клубы и футболисты – на разных полюсах.

Проигравшие. Перес и Мбаппе

Захави раскрутил Флорентино на царские условия для себя, отца Алабы и самого Давида. Зидан ушел отдыхать, устал от Переса. Никто свежее из тренеров, чем Анчелотти, в «Реал» не пошел. Варана удержать не смогли, Рамоса – не захотели. Мбаппе вели до последней секунды, но ПСЖ отказался от 220 млн евро, поскольку может. В результате «Мадрид» копил деньги несколько лет, а теперь Анчелотти должен сделать Погба из Камавинги. В составе полно многократных победителей ЛЧ , но свежей крови «Реалу» может не хватить. И Мбаппе проиграл, остался в тени Месси, а хотел в «Реал» уже сейчас.

Победитель. ПСЖ

Творят, что хотят. Капитан «Лилля» Жозе Фонте прав:

Здорово, что Месси, будет выступать в нашей лиге. Я пишу Роналду по поводу перехода в «Лилль» каждый день! А он только отвечает: «Ха-ха-ха». Но я хочу понять, что такое финансовый фэйр-плей.

Каждый клуб во Франции ограничивает свои расходы. Не могут много тратить, не гарантируют большие зарплаты своим игрокам, но потом приходит ПСЖ и делает так, будто ФФП не существует.

ПСЖ взял Месси, сохранил Неймара и Мбаппе. Убедил свободных агентов Доннарумму, Рамоса и Вейналдума. Забрали полезного в первых матчах Хакими. Почеттино доволен, Леонардо активно отработал. Разве что центрального форварда вместо Икарди не нашли, хотя за Холандом охоту вели.

Проигравшие. Кейн и Гвардиола

В МС взяли дорогущего Грилиша, а нужен был центральный нападающий. Шли за Роналду – не получили. Отдали Агуэро, не отпустили Жезуса в «Ювентус», но остались без результативного форварда, который нужен в матчах, вроде финала ЛЧ против «Челси». Или в плей-офф турнира. И Харри Кейна жаль. Надеялся на честное слово Дэниела Леви, а стоило быть циничнее и оговорить юридически сумму отступных. В АПЛ такая практика есть, а «шпоры» обставили все так, что Кейн или остается, или предатель. Может провести еще один год без трофея. Лига конференций будет слабым утешением, и ее еще нужно выиграть с везучестью «шпор».

Победитель. МЮ

Приехали Санчо, Варан и Роналду. Кто еще нужен для счастья Сульшера? Можно бурчать, что Криштиану сложно вписать в схемы «Юнайтед», но давайте дождемся первых матчей и поймем. Старичок с телом, как у куклы Кена, может обесценить защитников из АПЛ . Внутри штрафной Роналду великолепен. А поскольку пришел в команду с большим количеством пенальти, раз Бруну, Погба и Санчо – люди с пасом, то Криштиану может увеличить количество побед МЮ над середняками. Вместе с умением Сульшера связать фаворита – намек на прорыв, которого ждут годами. И Варан – битый волк, рискует повторить опыт Блана, что учил защитников МЮ тактике уровня чемпиона мира и Европы.

Проигравший. «Ювентус»

Руководство избавилось от финансовой нагрузки – отпустили Роналду. Но Недвед не привез никого, чтобы компенсировать потерю десятков голов, которые португалец на классе обеспечивал. Криштиану не получал от хавбеков туринцев нужного количества моментов. Не факт, что Мората, Дибала, Кин и Кайо Жорже справятся лучше. Аренда чемпиона Европы Локателли пригодится, но у «Ювентуса» нет великолепного состава. Ушли Ромеро, Роналду, Демирал и Буффон, но тренера больше волнует отсутствие усиления. МакКенни и Кин были раньше, а Серию А выиграл «Интер».

Победители. Месси и Роналду

В Лиге 1, если не будет проблем со здоровьем, Месси обживется и начнет разрывать всех, как Ибрагимович раньше. Ну, а у Роналду все чуть сложнее. «Ювентус» хотел избавиться, но никто не интересовался, боялись зарплаты форварда. В результате Гвардиола зря допустил в разговоре, что Криштиану может сидеть на лавке в МС . Но не исключено, что Роналду и Мендеш использовали «горожан», чтобы возмутились Фергюсон, Фердинанд, Эвра и Бруну. Они вынудили американских владельцев перехватить португальца. Такие чемпионы сами определяют, куда переходить. Месси пошел к другу Неймару, Роналду – туда, где его давно любят.

Проигравший. «Арсенал»

Аналитики по всему миру, которые болеют за «канониров», пытались объяснить потраченные почти 170 млн евро. Говорили, что Уайт – большой талант, и его первый пас нужен Артете. Говорили, что Лено заслужил конкурента в лице Рамсдейла. Были уверены, что менее дорогие трансферы станут полезными, как и решение забрать у «Реала» Эдегора. В итоге «канониры» последние в АПЛ после трех поражений. Сказался календарь, но безнадежная игра против Тухеля и Гвардиолы показывает, насколько «Арсенал» отстал от стандартов финалистов ЛЧ . Похоже, Артете уже активно ищут замену. Но кто решится к ним приблизиться?

Победительница. «Бавария»

Немецкий чемпион действует в классическом стиле, приход к власти Кана и Салихамиджича мало что изменил. Заплатили 25 млн евро за право забрать Нагельсманна. Взяли за хорошие деньги Упамекано, а вот Забитцера увели за смешную для футбола сумму. Юлиан говорил, что не будет переманивать игроков «Лейпцига», но в Мюнхене изменил позицию. Также «Бавария» не потеряла Левандовски. Отдала Алабу и Боатенга, но если грамотно сыграют другие звезды – останется фаворитом чемпионата и ЛЧ .

Проигравшая. «Барселона»

Потери Месси уже хватает. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Бартомеу и «блаугранас». Хосеп отдыхает на дорогих курортах, тратил миллионы. А у каталонцев миллиардный долг, в котором вроде бы никто юридически не виноват. Все деньги, что Пике, Альба, Суарес и Месси заработали трудом, бездарно растратили. Лапорта латает дыры – берет кредиты, убеждает капитанов команды идти на снижение зарплат. Прекрасно зная, что Месси уйдет, завербовал Агуэро и подписал Депая. Отдали «десятку» Фати, ищут символизм, где его может не быть. Плюс потеряли Гризманна, хотя это не обязательно потеря, учитывая, как Антуан играл. Еще один Де Йонг вряд ли позволит любителю «Свинки Пеппы» Куману обыграть всех, кого встретит.

Победители. «Челси» и Грановская