Достойный результат с оттенком тревоги. Карпину предстоит поработать перед Словакией и Словенией

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сегодня, 01:07

Вымучили 3 очка.

Совсем не карлики

«Нет времени на раскачку», «нужно брать максимум очков» — эти и другие расхожие штампы сопровождали подготовку сборной России к плотной и ответственной серии сентябрьских матчей: против Хорватии, Кипра и Мальты. Добавляла остроты смена тренера. Разброс ожиданий был колоссальным. От версии о том, что Валерий Карпин вообще все перетряхнет и построит новую команду, до утверждения о том, что он вообще ничего менять не станет, потому что не до экспериментов – нужно брать очки.

Получился промежуточный вариант, который многим не понравился – критики после игр с Хорватией (0:0) и Кипром (2:0) хватало. Но давайте о стратегических задачах. Результат, при котором на этом отрезке из девяти очков сборная России брала бы семь, наверное, казался оптимально-реалистичным. Про статус и силу хорватов можно отдельно не говорить – это главные конкуренты и претенденты в борьбе за лидерство.

А вот Кипр и Мальта воспринимаются как футбольные карлики. Но в отличие от Лихтенштейна или Сан-Марино эти сборные могут вмешиваться в расклад сил в группах. Не своим участием в борьбе за плей-офф, а отбором очков у борющихся команд. В этом их ключевая опасность. Никто на них не ставит и ничего от них не ждет.

Но мы именно благодаря этим командам сейчас можем говорить, что Россия борется непосредственно с Хорватией, а не со Словакией и Словенией чуть поодаль. Почему так получилось? А дело в том, что киприоты отобрали очки у Словении, обыграв ее дома (1:0), и у Словакии, сыграв вничью (0:0). Но и мальтийцы не промах – у них ничья со Словакией (2:2). А мальтийский тренер считает, что и у России могли вырвать очки. Именно этих очков недосчитались данные команды, чтобы иметь шанс бороться с Россией и Хорватией. Конечно, отбор еще не завершен, но мы говорим о текущих раскладах.

Поэтому для России было стратегически важно на этом сентябрьском отрезке не отпустить Хорватию в одиночное плавание и не увязнуть рядом со Словакией и Словенией из-за нелепых потерь очков с Кипром и Мальтой. Ведь наши собственные игры со словаками (1:2) и словенцами (2:1) показали, что не так уж мы их и сильнее.

В таком случае компенсировать все можно, не облажавшись с противниками очевидно ниже классом. У словаков и словенцев не получилось, у россиян – на данном этапе все выгорело как следует. Теперь имеем по 13 очков с Хорватией, четыре балла отрыва от Словакии и шесть – от Словении. Неплохо. Но со всеми тремя главными конкурентами сборной Карпина еще предстоит сыграть, и все может измениться. Это стоит иметь в виду.

В поисках агрессии

Но теперь непосредственно к данному матчу. Ключевым моментом для успешного исхода игры с Мальтой стал быстрый гол Фёдора Смолова. Он позволил снять с команды страх облажаться с аутсайдером. Такое ощущение обычно нарастает с каждой минутой и только мешает принимать решения, играть в футбол – он становится даже хуже, чем тот, на который ты способен. Вот быстрый гол это ощущение снял. Но оставил другое – команда все равно себя недонастроила.

И весь первый тайм проходил в мучениях, в попытках избавиться от ощущения, что смотришь контрольный матч – якобы отсюда такая небрежность, ошибки, недоработки. Азарта и агрессии команде катастрофически не хватало. Особенно в средней линии, в зоне подбора у чужих и своих ворот. Временами какие-нибудь нигерийцы Мбонги так ловко и безнаказанно владели мячом перед штрафной Гильерме, что сложно поверить, будто оба играют всего лишь в чемпионате Мальты.

В таком режиме легко было доиграться. Потому что и концентрации не хватало. Только этим можно объяснить нелепую ошибку Кузяева и Гильерме, когда опрометчивый пас голкиперу был перехвачен – повезло, что мальтиец не смог нанести точный удар по пустым воротам. Иначе к перерыву счет был бы ничейным. Мальтийцы тоже чудили с передачами назад, но нас интересует ведь игра сборной России и не стоит равняться на ошибки соперника.

Чтобы сделать игру более азартной, плотной и агрессивной в средней линии, Карпин еще в перерыве выпустил Зобнина и Бакаева, а затем добавил Самошникова, что позволило снять Кузяева с фланга и поместить на более привычную позицию в центре. Так получилось зацементировать середину поля и усилить игру. Что примечательно. Потому что в предыдущих двух матчах Россия после 70-й минуты неизменно сдавала. Тут же удалось даже прибавить и проводить отрезки более-менее мощного давления.

Парадоксы защиты

Отдельно стоит сказать о защите и экспериментах с ней. Во всех трех матчах. Не сложилось ощущения, что сформирован какой-то рисунок и основа игры в обороне. Все всегда слишком ситуативно. Тем парадоксальнее, что за три матча сборная России не пропустила ни одного мяча. Это явно не тот показатель, который характеризует уровень организации игры в обороне.

Вспомним ту же самую ошибку Кузяева, или как Самошников и Дивеев позволили Мальте создать второй самый опасный момент в игре – когда выручила реакция Гильерме. Причем после спасения вратаря Самошников в борьбу не включился, хотя на подборе на его фланге мог оказаться игрок сборной Мальты. А Дивеев слишком просто проиграл позицию во вратарской. И таких пожарных ситуаций за три матча набралось немало.

И вот тем не менее, ни одного мяча не пропущено – парадокс. А Осипенко, вышедший впервые в стартовом составе именно в игре с Мальтой, вообще мог стать героем, потому что забил фактически третий мяч, но VAR его не засчитал, поскольку крошечная часть проекции мяча, вынесенного защитником, оставалась на линии ворот. Сюда же приплюсуем и плотный дальний удар Осипенко с подбора – попал только во вратаря, но смотрелось прилично.

Цифры и таймы

Наконец, о цифрах, которые и характеризуют разницу в игре сборной России в двух таймах. Закончить игру удалось с более чем двукратным перевесом по числу ударов: 20-9 при 7-3 по попыткам, попавшим в створ. Кажется, что весьма внушительно. Но после первого тайма было 4-5 в пользу Мальты.

То есть за первый тайм сборная России нанесла четыре удара, а за второй – 16. Разница ощутимая. И во многом она сложилась за счет произведенного Карпиным перестроения и переключения игры. Вроде как положительная черта. Однако от общего ощущения неслаженности и незавершенности того, во что играет сборная России сейчас, это не избавляет.

Работы еще предстоит много, и ключевые матчи отбора как раз впереди. В сентябрьской серии матчей сборная России могла либо сыграть на уровне своего класса, либо облажаться. Не облажалась. В следующих матчах с Хорватией, Словенией, Словакией перед Россией уже будут стоять другие задачи – оказаться сильнее примерно равных по классу. И тут несобранность вряд ли прокатит. Важно не растерять то преимущество, которое было получено благодаря «не карликам».