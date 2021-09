Сауль провалил первый матч за «Челси». Шесть худших дебютов известных футболистов, игравших в АПЛ, за последнее время

Первый блин комом.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель позволил Саулю дебютировать в первом же матче после аренды из «Атлетико», выпустив испанца в стартовом составе в паре с Ковачичем. И если Матео провёл великолепный матч, став одним из героев встречи и записав на свой счёт забитый гол и результативную передачу, то Сауль был заменён уже после первого тайма. Испанский полузащитник проиграл восемь из девяти дуэлей, не совершил ни одного удачного подката и трижды потерял мяч, давая «Астон Вилле» развивать опасные атаки, одна из которых чуть не закончилась голом, но ворота «Челси» спас Эдуар Менди.

После перерыва вместо Сауля появился Жоржиньо, а Тухель объяснил своё решение следующим образом:

«Челси» подписал Тиаго Силву летом 2020 года на правах свободного агента. Это была инициатива бывшего главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда. Бразилец хотел остаться в ПСЖ , однако парижане не предложили игроку двухлетний контракт. Лондонский клуб потратил большие деньги на трансферы Тимо Вернера, Кая Хаверца и Бена Чилуэлла, однако известный бразильский ветеран был подписан бесплатно.

Первый матч Тиаго Силвы пришёлся на встречу в рамках Кубка Лиги, но в Английской Премьер-Лиги бразилец дебютировал против «Вест Бромвича». Защитник вывел команду на поле с капитанской повязкой, данное решение также принадлежало Фрэнку Лэмпарду, который считал, что авторитет бразильца поможет команде на поле и за его пределами. Однако уже в начале матча форвард «Вест Бромвича» Каллум Робинсон перехватил мяч после ошибки Тиаго Силвы, который поскользнулся перед своей штрафной и не сумел принять пас, который был отдан назад. Нападающий «дроздов» вышел один на один и вывел свою команду вперёд. К 27-й минуте встречи «Челси» проигрывал уже 0:3, однако гола Мэйсона Маунта, Каллума Хадсона-Одои и Тэмми Абрахама позволили «синим» вырвать ничью в этом матче.

Игуаин перешёл в клуб Дэвида Бекхэма на правах свободного агента в прошлом году. В «Интер Майами» его уже ждал Блез Матюиди, с которым аргентинец хорошо знаком по совместным выступлениям за «Ювентус». Дебют Гонсало пришёлся на игру МЛС против «Филадельфии Юнион», однако он оказался более чем провальным.

Игуаин мог забить уже в начале матча шикарным ударом в падении через себя, сделав свой дебют успешным и забив красивый гол, но попал в штангу.

