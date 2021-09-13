Сауль провалил первый матч за «Челси». Шесть худших дебютов известных футболистов, игравших в АПЛ, за последнее время

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13 сентября 2021, 09:00

Первый блин комом.

«Челси» 3:0 «Астон Вилла», 2021 год

Главный тренер «Челси» Томас Тухель позволил Саулю дебютировать в первом же матче после аренды из «Атлетико», выпустив испанца в стартовом составе в паре с Ковачичем. И если Матео провёл великолепный матч, став одним из героев встречи и записав на свой счёт забитый гол и результативную передачу, то Сауль был заменён уже после первого тайма. Испанский полузащитник проиграл восемь из девяти дуэлей, не совершил ни одного удачного подката и трижды потерял мяч, давая «Астон Вилле» развивать опасные атаки, одна из которых чуть не закончилась голом, но ворота «Челси» спас Эдуар Менди.

После перерыва вместо Сауля появился Жоржиньо, а Тухель объяснил своё решение следующим образом:

Ему было непросто, и это моя ответственность. Я выставил его на сложный матч после перерыва на игры национальных сборных. Ему было трудно адаптироваться к интенсивному силовому футболу с высоким прессингом в исполнении «Астон Виллы». Кроме того, у него были сложности с адаптацией к нашей игровой системе. С выходом Жоржиньо мы предполагали укрепить центр поля и перейти на схему «5-3-2». Это было непростое, но необходимое решение, и Саулю необходимо принять его. На тренировках у него не было видимых проблем, но в реальной игре все совершенно иначе. Сегодня на поле был предельно интенсивный футбол, и он допустил несколько потерь в простых эпизодах. Поэтому я решил заменить его, пока это не сказалось на его уверенности в своих силах.

«Вест Бромвич» 3:3 «Челси», 2020 год

«Челси» подписал Тиаго Силву летом 2020 года на правах свободного агента. Это была инициатива бывшего главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда. Бразилец хотел остаться в ПСЖ , однако парижане не предложили игроку двухлетний контракт. Лондонский клуб потратил большие деньги на трансферы Тимо Вернера, Кая Хаверца и Бена Чилуэлла, однако известный бразильский ветеран был подписан бесплатно.

Первый матч Тиаго Силвы пришёлся на встречу в рамках Кубка Лиги, но в Английской Премьер-Лиги бразилец дебютировал против «Вест Бромвича». Защитник вывел команду на поле с капитанской повязкой, данное решение также принадлежало Фрэнку Лэмпарду, который считал, что авторитет бразильца поможет команде на поле и за его пределами. Однако уже в начале матча форвард «Вест Бромвича» Каллум Робинсон перехватил мяч после ошибки Тиаго Силвы, который поскользнулся перед своей штрафной и не сумел принять пас, который был отдан назад. Нападающий «дроздов» вышел один на один и вывел свою команду вперёд. К 27-й минуте встречи «Челси» проигрывал уже 0:3, однако гола Мэйсона Маунта, Каллума Хадсона-Одои и Тэмми Абрахама позволили «синим» вырвать ничью в этом матче.

«Филадельфия Юнион» 3:0 «Интер Майами», 2020 год

Игуаин перешёл в клуб Дэвида Бекхэма на правах свободного агента в прошлом году. В «Интер Майами» его уже ждал Блез Матюиди, с которым аргентинец хорошо знаком по совместным выступлениям за «Ювентус». Дебют Гонсало пришёлся на игру МЛС против «Филадельфии Юнион», однако он оказался более чем провальным.

Игуаин мог забить уже в начале матча шикарным ударом в падении через себя, сделав свой дебют успешным и забив красивый гол, но попал в штангу.

What could've been! 😱



Bicycle kick from Higuaín hits off the post. #PHIvMIA pic.twitter.com/y2EsdHtg4x — Major League Soccer (@ MLS ) September 28, 2020

За 13 минут до окончания встречи «Интер Майами» проигрывал со счётом 0:2, однако аргентинец мог вернуть свою команду в игру, потому что «Интер» заработал пенальти, а к точке подошёл именно Игуаин. Аргентинский форвард отправил мяч над перекладиной, а футболисты «Филадельфии» начали бурно отмечать промах Гонсало. Это привело Игуаина в ярость, он не справился с нервами, и на поле началась потасовка, зачинщиком которой стал именно бывший форвард «Реала» и «Ювентуса».

Higuain skies the penalty kick 😳 pic.twitter.com/M5yZMMzpgI — ESPN FC (@ESPNFC) September 28, 2020

На шестой добавленной минуте встречи «Филадельфия» довела счёт до разгромного, забив третий мяч, а дебют Игуаина в «Интер Майами» и в МЛС , который мог бы сложиться иначе, если бы Гонсало забил в начале встречи, не удался.

Однако Диего Алонсо, который на тот момент руководил «Интер Майами», заявил, что остался доволен игрой Игуаина:

Ему нужно больше матчей, чтобы набрать форму. Он очень хотел играть. Мы довольны его работой и работой команды, и нам нужно продолжать стремиться работать лучше и минимизировать ошибки.

«Реал» 3:1 «Атлетик» Бильбао, 2005 год

Вудгейт перешёл из «Ньюкасла» в «Реал» в августе 2004 года за 13,4 млн фунтов стерлингов. Во время выступлений за «Ньюкасл», где он провёл всего один сезон, Джонатан быстро стал любимцем болельщиков. Одна из его самых выдающихся игр за «сорок» пришлась на встречу в Кубке УЕФА против «Марселя». Тогда молодой Вудгейт противостоял молодому Дидье Дрогба, сумев безошибочно сыграть против ивуарийца.

Однако переход Вудгейта в «Реал» стал неожиданностью для футбольного сообщества. Дело в том, что англичанин присоединился к мадридскому клубу, когда был травмирован. Вудгейт полностью пропустил первый сезон в «Реале», залечивая травму, и не появился на поле в кампании 2004/05. Дебют защитника пришёлся на 22 сентября 2005 года, когда «сливочные» дома принимали «Атлетик» из Бильбао. Однако этот матч англичанин явно хочет забыть. Сначала Вудгейт забил автогол, отправив мяч головой мимо Икера Касильяса в середине первого тайма, а на 65-й минуте игры получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Но это не помешало «Реалу» одержать волевую победу со счётом 3:1 благодаря дублю Рауля и голу Робиньо.

Вудгейт так описал свой дебют за «Реал»:

Это был не лучший дебют в мире. Очевидно, я не хотел забивать автогол. Я просто не могу поверить, что меня удалили.

Позже Вудгейт всё-таки сумел стать основным игроком мадридского клуба, однако травмы помешали защитнику продолжить выступления за «сливочных» и летом 2006 года он отправился в аренду в «Мидлсбро», а через год «боро» выкупили контракт Вудгейта за 7 млн фунтов стерлингов. В то время много испанские болельщики называли трансфер Вудгейта худшим подписание «Реала» в XXI веке.

Жервиньо

«Ньюкасл» 0:0 «Арсенал», 2011 год

Жервиньо пополнил состав «Арсенала» летом 2011 года за 10,8 млн фунтов стерлингов. Первая игра ивуарийца пришлась на товарищеский матч против «Кёльна», в котором форвард оформил дубль всего за 15 минут. Однако первый официальный матч Жервиньо сыграл в рамках Английской Премьер-Лиги против «Ньюкасла».

До середины второго тайма ивуариец выглядел уверенно, но на 76-й минуте встречи Жорвиньо ворвался в штрафную, где его сбил Шейк Тиоте. На данный эпизод незамедлительно отреагировал полузащитник «Ньюкасла» Джоуи Бартон, известный своим неуступчивым характером и агрессивным поведением. Бартон сказал Жервиньо, что тот симулировал, схватив его за футболку и подняв с газона. Между игроками началась перепалка, футболисты обеих команд начали разнимать Бартона и Жервиньо, однако ивуариец успел отвесить оплеуху Джоуи, который тут же упал на газон, показав своё актёрское мастерство. Главный судья встречи показал Жервиньо прямую красную карточку, а Бартон отделался «горчичником». Это удаление оставило ивуарийского нападающего вне игры на три матча.

«Шеффилд Уэнсдей» 1:1 «Барнсли», 2014 год

Бывший игрок тульского «Арсенала» и «Уфы» некогда подавал большие надежды. Он был одним из игроков академии лондонского «Арсенала», в которых Арсен Венгер видел будущее. Фримпонг не боялся идти в жесткие стыки, и был цепким игроком центра поля. Но после нескольких аренд он оказался в «Барнсли». Переход состоялся в последний день зимнего трансферного окна 2014 года. «Барнсли» заплатит за игрока 250 000 фунтов стерлингов. После трансфера Эммануэль попрощался с болельщиками «Арсенала», а также оставил неоднозначный пост в твиттере. «Как я теперь буду клеить девочек?» — написал Фримпонг, намекая на то, что он теперь не является игроком такого статусного клуба, как «Арсенал», а будет выступать за скромный «Барнсли» в Чемпионшипе. Однако футболист очень быстро удалил этот пост, но фанаты успели выразить своё негодование по поводу такого странного заявления игрока.

Дебют Фримпонга пришёлся на йоркширское дерби против «Шеффилд Уэнсдэй». В первые минуты встречи полузащитник совершил несколько грубых нарушений правил, продолжая играть жёстко. За семь минут Фримпонг успел получить две жёлтые карточки, сфолив против одного и того же игрока соперника, и уже на 30-й минуте был удалён с поля. Спустя четыре месяца «Барнсли» вылетел из Чемпионшипа, а Фримпонг перешёл в «Уфу».

В статье использованы материалы издания TheSun.