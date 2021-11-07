Федотов тащит «Сочи» в Лигу чемпионов. Разбили ЦСКА и огорчали всех фаворитов

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07 ноября 2021, 13:33

Классный футбол с 36-летним лидером и списанными россиянами.

Представьте, что «Сочи» — один из московских клубов

Или «Краснодар», или «Зенит» с «Рубином». Не важно, главное, чтобы богатый и знаменитый. Тогда фанаты сказали бы, что у их любимого клуба средние вратари, Джанаев и Заболотный. Еще жаловались на уход основных игроков. В прошлом сезоне больше всех минут в РПЛ провел Мевля, но защитник уехал в Турцию. Заболотный забил 9 мячей и сделал 4 ассиста, а теперь проиграл бывшему клубу в составе ЦСКА .

Будь «Сочи», как «Спартак», фанаты точно бы говорили, что российские футболисты в составе слишком слабые. В Москве Терехов обратно стал бы игроком уровня «Оренбурга», а Маргасов – «Тосно». Заике бы припомнили игру за «Таганрог». Цаллагову все скитания командами без стабильного футбола в основе, а у Федотова он рекордсмен по сыгранным минутам. О Прохине бы сказали, что это выпускник уничтоженной академии.

Нобоа был бы 36-летним ветераном, которому давно пора на пенсию. Юсупова точно не назвали бы перспективным игроком в линию атаки после многих лет в центре. Кто такой Юрганов? Недавно играл в ФНЛ . За прошлый сезон на трансферы в Сочи потратили 1.65 млн евро, прошлым летом – 5.64. Но 4.1 миллиона стоил трансфер Ангбана, который почти не играет. Зато Касьерру из «Белененсеш САД» взяли за 1.2 млн евро.

У москвичей и петербуржцев деньги, «Краснодар» ухоженный, а у «Рубина» верные покровители. Но дайте любому из шести богатырей состав «Сочи» — фанаты готовились бы к девятому месту. Будь у Семака сейчас такой состав в Санкт-Петербурге, то поклонники «Зенита» назвали бы выбор игроков подходящим «Уралу», а не для борьбы за второе место. Взгляд чужими глазами помогает понять, как внимательно работают бывшие свободные агенты и где недорабатывают фавориты.

Яркий футбол медленно перекрывает спорное прошлое

Уроки истории желательно изучать всю жизнь. В случае с «Сочи» все просто. Санкт-Петербург привык к монополии. Можно поставить главу РФС – Дюков у руля. Задачу по захвату поста главы РПЛ выполнили. Придумали, что надо спонсировать «Оренбург» в РПЛ — делают. Сказали, что надо помочь Кержакову – помогают. Александр ведь свой, нескольких фаворитов покусал.

У «Сочи» изначально была похожая задача. «Зенит» не дарил им футболистов по доброте душевной. Санкт-Петербург давит деньгами и властью, и делает это успешно. Многие клубы РПЛ радостно встретили безумный ТВ-контракт авторства тех же петербуржцев. А вчера появилась информация, что «Рубин» может в будущем оказаться под крылом народного достояния, ведь компания-спонсор казанцев заключила сделку о слиянии с партнером «Газгрома».

Влияют на многое в российском футболе. Констатация фактов. «Сочи» создали, чтобы «Фишт» не прихорашивали зазря, но клуб запятнал себя погромом ростовских детей. Те 10:1 — одна из самых больших глупостей в истории РПЛ , которую Прядкин должен был запретить. Также были явные судейские скандалы в прошлом году, Федун грозился снять «Спартак» с чемпионата. Федотов молчал, а вот когда судьи прижали его в «Оренбурге» — ушел.

Люди как люди, но тест на народную любовь клуб «Сочи» сразу не прошел. На домашних матчах нередко собирается больше фанатов известных соперников. Все понимали, о чем проект был изначально. Аршавин недавно позволил фразу, что «Сочи» «чемпионом не станет», ведь пропустят вперед «большого, старшего брата». Максимально неэтичное, но честное заявление. А параллельно Федотов, Юсупов и Нобоа играют в футбол. И играют, важно подчеркнуть, здорово.

Владимир Валентинович учится у Сергея Богдановича

Команда из Сочи невероятно тренерская. Уберите штаб Федотова — не будет бойца за еврокубки. Клуб довольно закрытый. Но скаутам, которые отыскали десятки игроков за короткое время, и не всегда из состава «Зенита» – уважение за труд. И не нужны интервью с инсайдами, чтобы увидеть, как футболисты получают удовольствие на поле. Тот же Юсупов переживает вторую молодость после перехода в линию нападения.

Федотов нашел подход к десяткам игроков. Еще в «Оренбурге» было понятно, насколько это нетипично глубокий тренер для провинции. Не смеется над современными методами анализа, а учится и учит. Особенность «Сочи» — там почти не бывает ярких индивидуальных провалов. В больших клубах часто появляются «слабые звенья». Нередко это или дети лимита, или наоборот дорогущие легионеры. Но у «Сочи» получается иначе.

Не скованы давлением, ведь Ротенберг полушутя сказал, что если стали пятыми, опередив ЦСКА , «Динамо» и «Краснодар», то можно повоевать за второе место. На любой работе важно создать комфортные условия для людей, принуждение без стимулов не работает. На сочинцев не давит сумасшедший бюджет, как у «Локомотива» или «Спартака». Понимают, что если Заболотного зовет родной ЦСКА , то Антон выберет его, хотя Федотов сильнее Олича и Березуцкого вместе взятых.

Вчера «Сочи» второй раз подряд одержал победу над «армейцами» в РПЛ , а до этого был исторический результат – обыграли «Зенит». Вряд ли петербуржцы станут поставлять очки Федотову постоянно, но давайте глянем, как москвичи и «Краснодар» с «Рубином» справляются с командой, которой пару лет назад не было на карте. «Динамо» переигрывали дважды, хотя в первом круге дома уступили (0:1).

«Спартак» дергали с помощью рефери и скандалов, но Витория в августе проиграл Федотову домашний матч, поскольку гости умеют включаться. В этом особенность «Сочи». Можно выйти за рамки футбола и спорить о клубе, владельце и «старшем брате». Но к тренеру и игрокам профессионально сложно подкопаться. Касьерра у многих мог остаться 24-летним неуклюжим олененком в атаке, а в «Сочи» у него 7 голов и 3 ассиста.

Нобоа не сильно сбавил по сравнению с прошлым сезоном. Тогда был, пожалуй, лучшим игроком всего чемпионата, учитывая влияние на команду, настрой и форму. Барач, которого высмотрели в «Рапиде», сразу прижился. Как и Родригао из «Жил Висенте». Возможно, это счастливое совпадение и больше так четко работать не смогут. Но пока у Федотова получается, тлеет надежда на большой успех. Понятно, что скамейка короткая, но у резервистов явно есть мотивация.

Не все в составе возрастные. Прохину, Касьерре и Родригао должно хватить сил. Ангбана могут адаптировать и весной получать поддержку для Нобоа. «Сочи» на удивление грамотный на поле, причем это команда не о глухой защите. В принципе, они с меньшими расходами делают то, что должен делать «Краснодар». Ганчаренко обыграл Федотова со счетом 3:0 в матче с двумя удалениями у победителя, но на дистанции «Сочи» лучше второй год подряд.

У команды появилась привычка «Зенита» — оказываются высоко в таблице, ведь постоянно набирают очки в очных матчах с самыми богатыми и знаменитыми, а поражения от новичков из ФНЛ не выбрасывают в середину таблицы. Гостевые матчи остаются проблемой для «Сочи», но Федотов выжимает максимум. Команда со скромным составом с ветеранами и мизерным трансферным бюджетом выделяется по рисунку игры. Плохо играют реже, чем именитые соперники.

Вряд ли «Сочи» останется вторым, конкуренция дичайшая. Но после очередного успеха, еще и разгромного, грешно их не похвалить. Были сомнения, что футболистам будет интересен новый проект без огромных денег вне столицы, но Федотов собрал настоящую команду бойцов. Не боятся, держат удар и им интересно атаковать. Это всегда видно на поле и нередко окупается.