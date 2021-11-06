От суеты – к победе. Гол Грулева помог «Динамо» обыграть «Краснодар»

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06 ноября 2021, 20:55

ВАР избавил арбитров от фатальной ошибки, а напряженный матч не подарил россыпи голов. «Соккер.ру» — о матче «Динамо» и «Краснодара».

Стартовое волнение

От команд, которые показывают зрелищный атакующий футбол, можно было ожидать яркого результативного противостояния. Поэтому к матчу «Динамо» и «Краснодара» было приковано особое внимание даже нейтральных болельщиков. Отдельно интерес был вызван и прямой борьбой этих команд за места в еврокубках. Победа в таком поединке давала стратегически важные три очка успешной команде и лишала трех очков конкурента.

Вероятно, такая большая ценность матча обусловливало то волнение, с которым с самого начала игры вел себя Сандро Шварц, метавшийся по технической зоне доселе невиданным образом. Волнения ему добавляла и несвойственная его команде тактика, которая была ею избрана, вероятно, исходя из кадровых возможностей. Варела, Лаксальт и Лесовой не могли сыграть за «Динамо» из-за травм, а Фомин и Захарян – из-за дисквалификаций. По сути, без пяти игроков, которых можно назвать основными, динамовцам было бы сложно показывать привычную игру. При всем таланте 19-летнего Кутицкого, который дебютировал в стартовом составе.

Суета в завершении

Ограниченность состава заставила команду Шварца играть более сдержанно и глубоко, к чему не очень был готов «Краснодар», рассчитывавший сам на быстрые рывки за спину защитникам, расположенным в высокой линии. Этого пространства у «быков» было теперь не так много. И старания Сперцяна, Ионова, Классона и Кабелла в основном оказывались тщетными.

Сами динамовцы тоже страдали от нехватки креатива. Макаров стягивал на себя атаки, но действовал достаточно однообразно, что читалось краснодарцами. Грулеву тоже недоставало выдумки и разнообразия. Поэтому в перерыве дававшие комментарий игроки обеих команд отмечали одно: слишком много суеты и отсутствие завершения в атаках.

Это справедливо для обеих сторон, хотя статистически и стилистически соперники выглядели совсем по-разному. Например, «Краснодар» владел мячом больше 61 процента времени, но каждая четвертая передача оказывалась неточной. У «Динамо» вовсе точность составила 63 процента. При этом игра смотрелась динамично и напряженно. В первую очередь за счет активного прессинга и навязывания борьбы в центре поля.

В самоотдаче и старательности отказать нельзя было никому. Хотя рассчитывавшие на россыпь голевых моментов и результативных действий болельщики явно были разочарованы. Три удара в створ на двоих при девяти попытках суммарно – не такого результата ждут от таких атакующих команд, пусть даже речь идет только о первом тайме.

Важность момента

Второй тайм получился более драматичным и событийным, как это обычно и бывает. Уже в начале тайма игра могла свернуть на «запасной путь». Более интенсивно атаковавший «Краснодар» организовал для себя первую самую надежную возможность забить. Не без помощи динамовцев. Ордец неосмотрительно скидывал мяч в обороне, а Шунин потерял штрафную, выбив в падении мяч кулаками на Крыховяка. Гжегож добивал и попал в голкипера.

В динамике эпизода всем, включая судью, показалось, что вратарь отбил мяч руками, за что ему была показана красная карточка. Но Шунин очень спокойно отреагировал, потому что был уверен: ВАР расставит все по местам. Действительно, повтор показал, что Антон вовремя поднял руки и буквально ребрами отбил пущенный в него мяч. Красную карточку отменили. Сложно представить, какой бы поднялся шум, и какое бы влияние на исход матча оказал момент, не сработай тут ВАР.

Другой ключевой момент возник у ворот Шунина, когда краснодарцы на скорости поймали ошибку динамовской обороны, и Сперцян вышел один на один, но пробить голкипера не сумел. С учетом той манеры игры, которую выбрало «Динамо», пропусти оно первым, отыграться было бы очень непросто.

Но снова игра отказалась сворачивать со сценарного пути, который вел к успеху москвичей. Те могли выйти вперед и раньше, причем их потенциальный гол тянул бы на один из самых красивых в сезоне. Потому что Макаров в кои-то веки не стал смещаться к центру для удара, но своей привычкой уже смутил оппонентов так, что те потянулись за его гипотетическим смещением и открыли фланг.

На него устремился Паршивлюк, и Макаров покатил мяч ему на ход. Сергей не стал бездумно пулять прострел сквозь вратарскую, как сделали бы многие второпях на его месте, а прострелил чуть назад на задержавшегося Тюкавина, который легким маневром освободился от опеки. Константин принял единственное верное решение и пробил пяткой. Но общую красоту момента поддержал и вратарь «Краснодара» — Сафонов идеально среагировал и идеально отбил мяч в сторону.

Почувствовавший необходимость освежить небогатую креативную зону Шварц очень своевременно выпустил на поле Нжи вместо Макарова, и перестановка сработала сразу. Клинтон пулей промчался справа и прострелил как раз по классике на дальнюю штангу. Рывок был таким быстрым, что центральные защитники «Краснодара» не успели закрыть зону, а Грулев поспел на штангу и забил. Это тоже было эффектно.

По сути, один из двух стопроцентных моментов «Динамо» реализовало. А «Краснодар» свои шансы не использовал. Игра вполне могла пойти по иному пути, но выбрала этот. Во многом за счет того, что из суетливого первого тайма динамовцы смогли найти более спокойный выход, а краснодарцы продолжали играть более суетливо, пусть и наращивали по-прежнему контроль мяча и количество ударов.

Цифры

В конечном счете «Краснодар» «перестрелял» динамовцев – 19 ударов против девяти. И семь в створ против четырех. После забитого мяча «Динамо» ни разу не пробило по воротам Сафонова. Подопечных Шварца зачастую не хватало на последние минуты – издержки очень интенсивного футбола. Поэтому волнения тренера не улеглись, а получили иной повод.

Финальные рывки не дали «Краснодару» необходимой критической массы острых моментов. Со своей суетливостью и суматошностью в развитии атак «быки» не смогли совладать. Зачастую им либо не хватало изобретательности, либо игроки не могли направить свои технические и мыслительные возможности в организованное наступление.

Все выглядело слишком спонтанным и сумбурным в действиях «Краснодара». Поэтому, конечно, игра могла сложиться и иначе, но итоговый результат нельзя назвать несправедливым или нелогичным, несмотря цифры по ожидаемым голам – 1,02 против 0,53 в пользу «быков».