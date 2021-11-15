ГлавнаяБлогиСмотри ширеИтоги и оценкиОтбор ЧМ-2022. Европа

Вечер, когда Роналду промахнулся, а Мората попал. Сербия и Хорватия вышли на ЧМ-2022 в один день

15 ноября 2021, 12:14
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Модрич Лука
Модрич Лука
Полузащитник
00:00 / 00:00

Португалия сыграет в стыках.

В 4 из 10 европейских отборочных групп грядущего чемпионата мира в Катаре сыграны все матчи. «Соккер.ру» чествует победителей, подбадривает неудачников и желает удачи тем, кто продолжит борьбу в мартовских мини-турнирах.

Группа A: Сербия сыграет на ЧМ-2022, Португалия — в стыках

Драматичная и сенсационная развязка главной интриги случилась в группе «A». В заключительном туре Португалия принимала Сербию в Лиссабоне, и команде Фернанду Сантуша было достаточно ничьей, чтобы сохраниться на первой строчке и получить прямую путевку в Катар. Роналду обещал праздник в воскресенье, но прекрасно начавшийся для португальцев вечер закончился со слезами на глазах у тысяч болельщиков на «Эштадиу да Луж».

Уже на 2-й минуте Ренату Санчеш открыл счет, воспользовавшись грубой ошибкой Неманьи Гуделя. Сербы отыгрались в первом тайме тоже при помощи соперника: Руй Патрисиу забросил мяч в ворота после не самого сложного удара Тадича. Португальцы занервничали, стали играть на удержание ничейного счета и поплатились за пассивность на 90-й минуте, когда Митрович нашел зазор в ближнем углу зазор между вратарем и штангой. Снова вопросы к Патрисиу. Сербы одержали волевую победу 2:1 и отпраздновали выход на ЧМ-2022.

- Автор самого важного гола в этой отборочной группе — Александар Митрович, он же стал лучшим бомбардиром группы. На счету сербского форварда 8 забитых мячей, в то время как у Роналду только 6. Удивительно, что третье место в споре снайперов занял представитель сборной Люксембурга Жерсон Родригес (5 голов).

- Душан Тадич стал лучшим ассистентом группы «A», у капитана сборной Сербии 6 результативных передач, в том числе на Митровича в матче с Португалией. Кроме того, WhoScored выдал Тадичу самый высокий рейтинг — 7.86.

- Криштиану Роналду в решающем матче с Сербией ни разу не попал в створ. Прежде КриРо никогда так не делал в отборочном матче чемпионата мира.

- Люксембург вообще выступил прекрасно по своим меркам: 3 победы в 8 матчах, 9 очков. Столько же набрала Ирландия, а беспросветным аутсайдером оказался Азербайджан.

Группа B: Испания сыграет на ЧМ-2022, Швеция — в стыках

Перед заключительным туром в этом квинтете сложилась такая же турнирная ситуация, как и в группе Португалии и Сербии: Испания принимала на своем поле Швецию и могла себе позволить ничью, в то время как скандинавам нужна была только победа. Команда Луиса Энрике с первых минут взяла мяч под контроль, но более острые моменты создали шведы в контратаках: запомнились два удара Форсберга, которым слегка не хватило точности.

Поправить прицел Эмилю так не удалось, да и партнеры били мимо, в том числе вышедший на замену Златан: все 8 ударов футболистов сборной Швеции разминулись со створом ворот Унаи Симона. В свою очередь испанцы собрали коллекцию из 4 точных попаданий, 2 из которых на счету появившегося по ходу второго тайма Мораты, а в общей сложности Альваро за полчаса нанес 4 удара по воротам Ульсена — треть от всех попыток сборной Испании. Единственный мяч на его счету. Здесь фаворит взял свое.

- Сборная Испании оформила попадание на 15-й крупный турнир кряду, а сборная Швеции в третий раз подряд попытает счастье в стыковых матчах отбора на чемпионат мира.

- Ферран Торрес (Испания), Александр Исак (Швеция) и Хвича Кварацхелия (Грузия) стали самыми результативными игроками группы. На их счету по 4 забитых мяча.

- Обращает на себя внимание зеркальная статистика забитых и пропущенных голов командами группы. Цифры красиво сложились.

Группа H: Хорватия сыграет на ЧМ-2022, Россия — в стыках

Увы, сборная России не дотерпела до ничьей в матче с Хорватией, а лучше 0:0 с полным отсутствием созидательной игры быть ничего и не могло. Досадно, что путевку на ЧМ-2022 хорватам принес автогол Кудряшова, но стоит признать, что они заслужили эту улыбку удачи.

- Итоговая таблица разбила команды в этой группе на три пары: Хорватия и Россия вели борьбу за первенство, Словакия и Словения набрали по 14 очков и захватили середину таблицы, Кипр и Мальта — замыкающие, причем выступили они на равных, набрав по 5 очков.

- Йосип Иличич (Словения) и Ондрей Дуда (Словакия) забили больше всех в этой группе — по 4 гола.

- Зато лучшим ассистентом стал наш Федор Смолов, который 4 раза помогал партнерам отличиться.

- Самый высокий рейтинг у Луки Модрича — 7.73.

Группа J: Германия сыграет на ЧМ-2022, Северная Македония — в стыках

Сборная Германии оформила путевку на мундиаль еще в октябре, сделав это раньше всех. Перед ноябрьскими матчами на второе место претендовали Румыния, Северная Македония и Армения, причем у румын была небольшая фора: они гарантированно отправлялись в стыки в случае побед над Исландией и Лихтенштейном. Роковой для Румынии стала нулевая ничья с исландцами, после чего они утратили инициативу. Македонцы же обыграли Армению (5:0) и Исландию (3:1). После дебюта на Евро эта скромная сборная продолжает борьбу за попадание на чемпионат мира.

- У занявшей первое место Германии разница забитых и пропущенных мячей «+32», а у финишировавшего последним Лихтенштейна «-32».

- В 10 матчах отбора немцы владели мячом 70% игрового времени.

- Выраженного лидера среди бомбардиров в этой группе нет, больше всех забили три представителя сборной Германии: Илкай Гюндоган, Тимо Вернер и Серж Гнабри. У них по 5 мячей.

«Спартак» в одиннадцатый раз не обыграл «Уфу». Рассказова удалили, Соболев спас на 95-й минуте
29 ноябряСтанислав Горин в блоге Тактический лабиринтКомментарии15
Ложное доминирование ЦСКА. Армейцы проиграли «Зениту»
28 ноябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии13
Месси, Неймар и Мбаппе скучают в ПСЖ. Французский гранд разбит в Манчестере
25 ноябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии11
«Зенит» прорвался в плей-офф Лиги Европы. С удалением и незабитым пенальти
24 ноябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии50
Вернул легенду и веру в команду. Чем Сульшер запомнится в МЮ
22 ноябряСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии7
«Спартак» теперь ближе к ФНЛ, чем к еврокубкам. 7 матчей без побед, а Промеса обвинили в покушении на убийство
21 ноябряВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии15
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
15 ноября в 19:58
У Сербов праздник
Евгений Сибель
Евгений Сибель
15 ноября в 19:05
Все вратари переходя в Рому деградируют
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ DXTK (раскрыть)
15 ноября в 17:31
Португалы уже дрожжат от мысли тягаться с нами)))
DXTK
DXTK
15 ноября в 16:37
стыковой матч россия португалия....... все или ничего для карпина и роналду.

PS хочется сыграть с сильнейшими, если уж проиграть то проиграть достойным сборной, где есть большой футболист и яркие таланты.......... а то попадут на какуе нибудь сев. македония как на словению в 2010 и вылетят......... лучше красиво и с трекском от профи, чем позорно...... от условного колхоза.
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ амурец (раскрыть)
15 ноября в 14:35
Федя шикарным движением ноги выписал им путёвку
амурец
амурец
15 ноября в 14:30
Да вместе, но Сербия добыла себе путевку, а Хорватия просто получила
rubin kazzzan
rubin kazzzan
15 ноября в 13:48
Федя, истинный голеадор😅
volga.kot
volga.kot
15 ноября в 13:47
Наши сами себя отправили в стыки благодаря чудесному голу Кудряшова!
Roger Young
Roger Young
15 ноября в 12:48
Сербия преподнесла сюрприз. Поздравляю!
25процентный клоун
25процентный клоун
15 ноября в 12:26, ред.
Почему никто не пасовал на Роналду мне не понятно, а вот сербы активно пасовали на Митровича
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100