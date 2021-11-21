«Тоттенхэм» — «Лидс». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 ноября 2021, 12:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Лидс», который состоится 21 ноября 2021 года

«Тоттенхэм»

В команду пришел новый главный тренер, который будет требовать от футболистов жесткой дисциплины и самоотдачи на поле. Сам лондонский клуб не может выиграть уже несколько матчей подряд и идет только на 10 месте с 16 очками в активе. Чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице «шпорам» необходимо побеждать в нескольких следующих матчах и надеяться на осечки прямых конкурентов.

07 ноября «Тоттенхэм» разошелся миром с «Эвертоном» (0:0), а 30 октября коллектив крупно уступил «Манчестер Юнайтед» на своем поле (0:3).

«Лидс»

«Лидс» очень плохо начал новый сезон, однако в последних матчах коллектив смог регулярно набирать очки. Тем не менее, клуб остается на 17 месте с 11 очками и впереди у тренерского штаба и футболистов очень много работы на протяжении всего сезона. В предстоящем матче коллектив может воспользоваться не лучшей формой соперника и побороться за важные три пункта. В игре со «шпорами» команде не смогут помочь три футболиста ввиду различных травм.

07 ноября «Лидс» сыграл вничью с «Лестером» (1:1), а 31 октября команда обыграла на выезде «Норвич» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.757

Ничья – 4.08

Победит «Лидс» – 4.74

Статистика

Пять из шести последних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лидс» выиграл только один поединок из последних десяти на выезде

«Тоттенхэм» выиграл четыре из пяти домашних матчей с «Лидсом»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.757. Клуб из Лондона после смены главного тренера должен был получить «глоток свежего воздуха», и каждый игрок попытается проявить себя, чтобы завоевать место в основе. Прогнозируем победу хозяев.