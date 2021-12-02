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Победители и проигравшие от прихода Рангника в «Ман Юнайтед». Роналду и Санчо в разных лагерях

сегодня, 21:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Санчо Джейдон
Санчо Джейдон
Нападающий
Шоу Люк
Шоу Люк
Защитник
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«Дьяволы» в деталях.

Рангник придет, порядок наведет

Сегодня «Манчестер Юнайтед» проведет последний матч без Ральфа Рангника у кромки поля. Немец уже получил британскую рабочую визу, игру против «Арсенала» он посмотрит с трибуны «Олд Траффорд», а уже в воскресном матче с «Кристал Пэлас» займет тренерский мостик.

Ожидается, что Ральф с первых дней в клубе начнет большую работу по внедрению энергичного стиля игры с фирменным прессингом, амбассадором которого является. У Рангника все карты в руках, а еще 100 миллионов фунтов на зимние трансферы. Новая метла всегда метет по-новому, так что кто-то получит шанс перезапустить карьеру в МЮ, а для других приход Рангника может оказаться губительным.

Проигравший. Криштиану Роналду

Безусловно, самая интригующая дискуссия разворачивается вокруг фигуры Криштиану Роналду. В воскресной игре против «Челси» португалец не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед», и хотя Майкл Кэррик взял ответственность за это решение на себя, существует версия, согласно которой временный тренер получил тактические инструкции от Ральфа Рангника.

На это намекает и так любимая немцем схема 4-3-1-2, и отсутствие в стартовом составе КриРо, который не соответствует стандартам «гегенпрессинга». Португальцу 36 лет, он постепенно менял свою игру, чтобы продлить карьеру на высшем уровне, но за сохранение высокой эффективности в атаке Роналду заплатил отказом от оборонительных функций и черновой работы, что делает его очевидной жертвой грядущих тактических изменений.

В дискуссию оказался вовлечен Кэррик, который не согласился с тем, что Криштиану не способен приносить пользу в командах, которые используют активный прессинг:

Это миф. Криштиану успешно играл у разных тренеров, использовавших разные методы и тактики, при этом он забивал за каждый свой клуб. И продолжит забивать, я уверен. Было бы наивно думать, что он не способен изменить свою игру, невозможно быть успешным столько лет кряду без умения адаптироваться к разным схемам и требованиям. Роналду еще может принести огромную пользу «Юнайтед».

У португальца 10 голов в 15 матчах за МЮ, что делает его ценным активом в атаке, но сохранение места в стартовом составе при Рангнике под вопросом. Возможно, новый тренер сможет предложить ему только роль «суперсаба», которая вряд ли устроит Криштиану.

Победитель. Джейдон Санчо

Уход Оле-Гуннара Сульшера словно снял гору с плеч талантливого Джейдона, который отметился голами в обоих матчах после увольнения норвежца, хотя до этого выбил 0 результативных действий в 14 встречах. В отличие от Роналду, Санчо со своими игровыми характеристиками идеально подходит под философию Рангника, тем более он успешно играл в Германии за дортмундскую «Боруссию». Бундеслига, как известно, чемпионат победившего прессинга.

В любом случае, талантливому, но все еще нуждающемуся в развитии Санчо нужен наставник, который предоставит последовательный и четкий план развития, а Рангник любит и умеет возиться с теми, кто молод, быстр, искусен и готов высоко отбирать мячи. У Джейдона есть все, чтобы стать неоспоримым игроком основы при новом тренере.

Проигравший. Аарон Ван-Биссака и Люк Шоу (возможно)

За последние годы Рангник раздал немало интервью, в которых говорил в том числе о футболистах «Манчестер Юнайтед». Например, в прошлом году дал не вполне лестную характеристику Люку Шоу:

Мне кажется, МЮ нужен новый левый защитник. Да, у них есть Люк Шоу, но я не уверен, что он способен вернуться на уровень, соответствующий стандартам такого клуба.

Это суждение Рангник выдал до мощного прошлого сезона в исполнении Люка и Евро-2020, где Шоу был великолепен, однако в этом сезоне производительность англичанина снова упала. Несомненно, ему предстоит вернуть себе форму, чтобы произвести впечатление на Ральфа, который любит атакующих крайних защитников.

В этом заключается хорошая новость для Шоу, который вписывается в философию нового тренера стилистически, в отличие от правофлангового Ван-Биссаки. Сила Аарона — в цепкости и умением выходить победителем из ситуаций «один в один», но его вклад в атакующие действия команды неоднократно обсуждался и подвергался сомнению. Ван-Биссаке предстоит ощутить на себе давление в ближайшие недели. Этот экзамен будет сложно сдать.

Победитель. Донни ван де Бек

Одна из главных жертв правления Сульшера — замаринованный на скамейке голландец, с которым многие уже успели мысленно попрощаться. Но у Рангника может быть другой взгляд на природу футбольных вещей и, в частности, на игровые качества Донни. Сульшер не находил ван дер Беку места в схеме 4-2-3-1, но Рангник будет использовать 4-3-1-2, 4-4-2 или 4-2-2-2.

Каждая из этих расстановок обещает новые шансы голландцу, который может сыграть и «шестеркой», и «восьмеркой», и «десяткой». Не спешите покупать для Донни билет в Ньюкасл. Не удивлюсь, если Рангник первым делом заблокирует этот трансфер.

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DXTK
DXTK
сегодня в 22:21, ред.
сколько полезных действий свершил португалец и сколько санчо ? если убирать кого-то из команды, я бы лучше убрал человека, который похоронил сборную англию в серии пенальти, сегодня таких двое в составе клуба. .......ну раз англия выбила немцев на Евро, тогда Рангник будет мстить им через МЮ, убирая действительно талантлевых людей, таких как люк шоу, и потом мю не для того возвращал роналду, чтобы его какой то рангник убрал через год........ скорей всего немец просто дотерпит до конца сезона, ломать или перестраивать не будет раз он метит на роль в управлении команды, а не постоянную работу тренером клуба, потому что летом будет у руля другой коуч.......... АПЛ и кубок лиги МЮ уже не завоюет, так что минус два трофея, ЛЧ там наверно есть по серьезнее соперники на победу, если на какой реально рассчитывать трофей с рангником то только кубок англии........и если еще удастся зацепится за 4 место выше увы не подняться........ 1-3 места уже заняты..........
Roger Young
Roger Young
сегодня в 22:00
Посмотрим, пока только гадать можно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:46, ред.
То что Рон на выход может это понятно но Биссака вряд ли
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