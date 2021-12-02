Победители и проигравшие от прихода Рангника в «Ман Юнайтед». Роналду и Санчо в разных лагерях

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сегодня, 21:30

«Дьяволы» в деталях.

Рангник придет, порядок наведет

Сегодня «Манчестер Юнайтед» проведет последний матч без Ральфа Рангника у кромки поля. Немец уже получил британскую рабочую визу, игру против «Арсенала» он посмотрит с трибуны «Олд Траффорд», а уже в воскресном матче с «Кристал Пэлас» займет тренерский мостик.

Ожидается, что Ральф с первых дней в клубе начнет большую работу по внедрению энергичного стиля игры с фирменным прессингом, амбассадором которого является. У Рангника все карты в руках, а еще 100 миллионов фунтов на зимние трансферы. Новая метла всегда метет по-новому, так что кто-то получит шанс перезапустить карьеру в МЮ , а для других приход Рангника может оказаться губительным.

Проигравший. Криштиану Роналду

Безусловно, самая интригующая дискуссия разворачивается вокруг фигуры Криштиану Роналду. В воскресной игре против «Челси» португалец не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед», и хотя Майкл Кэррик взял ответственность за это решение на себя, существует версия, согласно которой временный тренер получил тактические инструкции от Ральфа Рангника.

На это намекает и так любимая немцем схема 4-3-1-2, и отсутствие в стартовом составе КриРо, который не соответствует стандартам «гегенпрессинга». Португальцу 36 лет, он постепенно менял свою игру, чтобы продлить карьеру на высшем уровне, но за сохранение высокой эффективности в атаке Роналду заплатил отказом от оборонительных функций и черновой работы, что делает его очевидной жертвой грядущих тактических изменений.

В дискуссию оказался вовлечен Кэррик, который не согласился с тем, что Криштиану не способен приносить пользу в командах, которые используют активный прессинг:

Это миф. Криштиану успешно играл у разных тренеров, использовавших разные методы и тактики, при этом он забивал за каждый свой клуб. И продолжит забивать, я уверен. Было бы наивно думать, что он не способен изменить свою игру, невозможно быть успешным столько лет кряду без умения адаптироваться к разным схемам и требованиям. Роналду еще может принести огромную пользу «Юнайтед».

У португальца 10 голов в 15 матчах за МЮ , что делает его ценным активом в атаке, но сохранение места в стартовом составе при Рангнике под вопросом. Возможно, новый тренер сможет предложить ему только роль «суперсаба», которая вряд ли устроит Криштиану.

Победитель. Джейдон Санчо

Уход Оле-Гуннара Сульшера словно снял гору с плеч талантливого Джейдона, который отметился голами в обоих матчах после увольнения норвежца, хотя до этого выбил 0 результативных действий в 14 встречах. В отличие от Роналду, Санчо со своими игровыми характеристиками идеально подходит под философию Рангника, тем более он успешно играл в Германии за дортмундскую «Боруссию». Бундеслига, как известно, чемпионат победившего прессинга.

В любом случае, талантливому, но все еще нуждающемуся в развитии Санчо нужен наставник, который предоставит последовательный и четкий план развития, а Рангник любит и умеет возиться с теми, кто молод, быстр, искусен и готов высоко отбирать мячи. У Джейдона есть все, чтобы стать неоспоримым игроком основы при новом тренере.

Проигравший. Аарон Ван-Биссака и Люк Шоу (возможно)

За последние годы Рангник раздал немало интервью, в которых говорил в том числе о футболистах «Манчестер Юнайтед». Например, в прошлом году дал не вполне лестную характеристику Люку Шоу:

Мне кажется, МЮ нужен новый левый защитник. Да, у них есть Люк Шоу, но я не уверен, что он способен вернуться на уровень, соответствующий стандартам такого клуба.

Это суждение Рангник выдал до мощного прошлого сезона в исполнении Люка и Евро-2020, где Шоу был великолепен, однако в этом сезоне производительность англичанина снова упала. Несомненно, ему предстоит вернуть себе форму, чтобы произвести впечатление на Ральфа, который любит атакующих крайних защитников.

В этом заключается хорошая новость для Шоу, который вписывается в философию нового тренера стилистически, в отличие от правофлангового Ван-Биссаки. Сила Аарона — в цепкости и умением выходить победителем из ситуаций «один в один», но его вклад в атакующие действия команды неоднократно обсуждался и подвергался сомнению. Ван-Биссаке предстоит ощутить на себе давление в ближайшие недели. Этот экзамен будет сложно сдать.

Победитель. Донни ван де Бек

Одна из главных жертв правления Сульшера — замаринованный на скамейке голландец, с которым многие уже успели мысленно попрощаться. Но у Рангника может быть другой взгляд на природу футбольных вещей и, в частности, на игровые качества Донни. Сульшер не находил ван дер Беку места в схеме 4-2-3-1, но Рангник будет использовать 4-3-1-2, 4-4-2 или 4-2-2-2.

Каждая из этих расстановок обещает новые шансы голландцу, который может сыграть и «шестеркой», и «восьмеркой», и «десяткой». Не спешите покупать для Донни билет в Ньюкасл. Не удивлюсь, если Рангник первым делом заблокирует этот трансфер.