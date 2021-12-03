Прощание Витории с Москвой, «Зенит» против тренера сборной и «южное дерби». РПЛ на финише года

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сегодня, 09:55

Клубы готовятся к зимней спячке.

«Зенит» — «Ростов»

1. Наставник сборной России и «Ростова» Кафанов может сделать новогодний подарок любителям российского футбола. Если «Ростов» сыграет вничью сегодня, а «Динамо» обыграет «Уфу», то увидим «финал года» в Москве 12 декабря – очный матч лидеров РПЛ , а разрыв в таблице будет всего два очка.

2. «Ростов» умеет огорчить петербуржцев. «Зенит» потерял очки в пяти из десяти последних матчей чемпионата против южан. Хотя многие запомнили погром Карпина со счетом 6:1, в феврале Семак потерял очки – сыграли 2:2 на поле чемпиона. Сегодня еще и фанаты с «Виража» уйдут в знак протеста, концовка игры может быть жаркой.

3. «Зенит» без поражений в 5 играх РПЛ , а «Ростов» лихорадит. После серии неплохих матчей однозначно уступили «Ахмату» в гостях. Зато мотивация есть – могут встретить год в зоне вылета, нужны очки. И успешная игра Глебова, Алмвкиста, Осипенко и Сухомлинова тоже нужна. «Ростов» выживает за счет трансферов, без новых сохранить прописку в РПЛ , которая часто рука об руку с финансовым положением, сложнее.

«Крылья Советов» — ЦСКА

1. Самарцы – клиенты «армейцев». ЦСКА выиграл 19 из последних 23 матчей. Невероятно много, но нужна поправка, ведь команда из Москвы за последние годы откатилась. В последних 5 матчах «Крылья Советов» дважды набирали очки дома.

2. Играют команды, набравшие по 24 очка. «Крылья Советов» результативнее, а пропустили всего на гол меньше. Для Березуцкого равенство с новичком РПЛ – камень в тренерский огород. ЦСКА не продуман в мелочах, и им не хватает класса, идеальная иллюстрация — старания против «Зенита» в день поражения 0:2.

3. ЦСКА проиграл 4 из 8 гостевых матчей. И хотя в первом круге дома «армейцы» выиграли 3:1, вряд ли вояж в Самару будет таким же легким. «Крылья Советов» дома не проигрывают с июля (4 виктории, 1 ничья). У Осинькина бегущая вертикальная команда, Акинфееву надо напомнить коллегам об опасности чужих контратак.

«Спартак» — «Ахмат»

1. Виторию могли уволить еще после поражения от «Краснодара», но дождались ужасного поединка с «Уфой». Если Талалаев огорчит «красно-белых» в гостях показательно и явно, то Рую укажут на дверь. Или нет? Португальца держат с прицелом на игру в Варшаве – боятся испортить пока удачную европейскую кампанию.

2. «Спартак» тянет до конца года, чтобы повесить неудачи в РПЛ на португальца? И это тоже. Очевидно, что 10-е место с риском опуститься еще ниже – неподобающий результат. Ваноли ждет зимы и сборов, а Руй Витория переживет поединки против «Ахмата» и «Сочи».

3. Команда Талалаева выиграла 4 из 5 последних матчей в РПЛ . В гостях выступают слабее, и «Спартак» в последнее время вдруг научился обыгрывать грозненцев – 5 побед и 1 ничья в последних матчах. Но это «красно-белые», не стоит переоценивать статистику.

«Локомотив» — «Урал»

1. Гисдоль проиграл два подряд матча в РПЛ . Без Рангника его ставленник потерялся, ведь и «Лацио» уступили без вопросов. У «Локомотива» все сложно, причем поиски крайнего вряд ли помогут, если тренер Маркус окажется «пустышкой».

2. «Урал» подсел на ничьи – 4 подряд мировые. Игра при Шалимове улучшилась в мелочах, но никак не могут победить, чтобы раскрепоститься. Уральцы обыгрывали «Локомотив» в столице не так давно – в ноябре 2018-го.

3. «Локомотив» в кадровом кризисе – четверо не могут сыграть, еще четверо – под вопросом. Положительный тест на COVID-19 у Живоглядова не добавляет оптимизма – возможно, заболеет еще кто-то.

«Химки» — «Арсенал»

1. Воскресную программу тура откроют Черевченко и Божович. Первый неожиданно вернулся в «Химки» и «отпуск» пошел на пользу – предпоследняя команда в таблице не проиграла ЦСКА и «Краснодару».

2. Серия «Химок» без побед в РПЛ насчитывает пять матчей. Дома за весь сезон обыграли лишь одного соперника – «Ахмат». Игра у команды лучше, чем результаты.

3. «Арсенал» в гостях обыграл лишь «Нижний Новгород» и продолжает барражировать между домашними победами и выездными поражениями. Посмотрим, как будет через два дня.

«Нижний Новгород» — «Рубин»

1. Спад коллектива Слуцкого – одно из разочарований первой части сезона. «Рубин» уже в районе «Спартака» в таблице, уступили столько же раз, как победили – 6. Но половину побед собрали в трех первых турах.

2. Стартовая сказка Кержакова тоже прошла – без побед в РПЛ с начала октября, серия насчитывает уже шесть матчей. А дома «Нижний Новгород» в РПЛ не выигрывает в семи матчах с июля и первого тура – победы над «Сочи» 1:0.

3. «Рубин» дома уступил новичку лиги, но раз второй раз в сезоне выиграли в гостях – у «Сочи», то должны добавлять в серию победу над еще одной командой, не чужой Санкт-Петербургу.

«Динамо» — «Уфа»

1. Важный матч, поскольку может подарить хотя бы иллюзию чемпионской интриги, если Шварц наберет три очка. «Динамо» в отличном состоянии – 10 побед, 30 забитых мячей, всего 19 пропущенных. Но важно обучаться стабильности.

2. Шиманьски и Захарян создают сотни моментов, а ведь Себастьяну всего 22, а Арсену лишь 18 лет. Захарян ожидаемо в списке номинантов на престижную награду. Арсен точно рад был бы играть зимой без длительной паузы. А весной их с Шиманьски может ждать очная встреча – в игре Польши и России.

3. «Уфа» зависит от мастерства Агаларова, еще одного молодого и эффективного, но также команда Стукалова умеет держать удар, что и показали против «Спартака». Впрочем, «Динамо» изобретательнее в атаке в этом сезоне и сыграет дома. Шварц может продлить серию побед до 4 игр подряд.

«Сочи» — «Краснодар»

1. Один из смыслов создания футбольного клуба в «Сочи» — получить боевитую команду, которая будет отбирать очки у фаворитов. Федотов это умеет. «Краснодар» лишь раз в 5 последних играх побеждал «Сочи», причем в день с двумя удалениями у «быков».

2. «Сочи» не привыкать чередовать победы и поражения. Скамейка коротковатая, лидеры нередко возрастные. Но их не волнует место встречи, если идет своя агрессивная игра – обыграют и ЦСКА , и «Зенит», и «Спартак».

3. Без трех пунктов в дерби Краснодарского края «горожане» не смогут завершить год в тройке, где пока держится как раз «Сочи». «Краснодар» плохо контролирует собственную мощь. Команда очаровательная, очень зрелищная, а вот Ганчаренко подводит – его план на игры против «Крыльев Советов», «Динамо» и «Химок» не сработал. Только «Спартак» обыграли, но успех не развили.