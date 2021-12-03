«Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Челси», который состоится 04 декабря 2021 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» проводят хороший сезон, однако в последних матчах коллектив не смог добиться хороших результатов. На данный момент коллектив занимает четвертое место с 24 очками, но отстает от ближайшего конкурента на семь баллов. Подопечные Мойеса попытаются сосредоточится в ближайших турах на сохранении своей позиции, ведь плотность команд, которые расположились ниже является довольно высокой.

1 декабря «Вест Хэм» разошелся миром с «Брайтоном» (1:1) на своем поле, а 28 октября в интересном поединке клуб уступил «Манчестер Сити» (1:2).

«Челси»

Подопечные Томаса Тухеля несмотря на редкие ничейные результаты, оставляют за собой лидерство в АПЛ с 33 очками в активе. Через несколько дней команду ждет матч Лиги Чемпионов, который нужно выигрывать для первого места в группе, поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку на футболистов. В предстоящем лондонском дерби «аристократам» не смогут помочь три футболиста ввиду травм, среди которых и Нголо Канте.

1 декабря «Челси» с трудом обыграл на выезде «Уотфорд» (2:1), а 28 октября не смог дожать на своем поле «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм»– 4.82

Ничья – 3.86

Победит «Челси» – 1.84

Статистика

«Челси» не знает поражений уже 12 матчей подряд во всех турнирах

«Вест Хэм» забивал в 12 матчах из 15, проведенных на своем поле за последнее время

«Вест Хэм» выиграл четыре из семи последних домашних матчей с «Челси»

Три из последних четырех матчей «Челси» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз