«Марсель» — «Брест». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Брест», который состоится 04 декабря 2021 года

«Марсель»

«Марсель» не показывает зрелищной и комбинационной игры, но очень часто выигрывает матчи на самоотдаче и везении. Коллектив заслуженно идет на второй позиции с 29 очками, опережая ближайшего конкурента на один пункт, сыграв при этом на одну встречу меньше. Отставание от ПСЖ слишком больше (11 баллов) и команде на данный момент следует сосредоточиться на сохранении своей позиции.

1 декабря «Марсель» минимально обыграл на выезде «Нант» (1:0), а 28 числа с трудом одержал победу над «Труа» на своем стадионе (1:0).

«Брест»

«Брест» в начале сезона пребывал внизу турнирной таблицы, но победная серия команды из нескольких поединков подняла ее на девятое место с 21 очком. Клуб находится в отличной форме, а тренерский штаб смог поставить футболистам игру, которая им по душе. Поединок с «Марселем» станет настоящей проверкой для «Бреста», в котором ему не смогут помочь сразу четыре футболиста.

1 декабря «Брест» выиграл на своем поле у «Сент-Этьена» (1:0), а 28 числа команда обыграла на выезде «Бордо» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.606

Ничья – 4.4

Победит «Брест» – 5.71

Статистика

«Брест» выиграл пять последних матчей в чемпионате Франции

Шесть из десяти последних матчей «Марселя» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Брест» проиграл пять последних матчей «Марселю» в Лиге 1

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.606. Гости имеют серию побед, однако «Марсель» на своем поле должен остановить соперника и сохранить второе место в турнирной таблице. Прогнозируем непростую победу хозяев в этой встрече.