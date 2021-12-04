Мойес ярко обыграл Тухеля в дерби. «Вест Хэм» — самый английский лидер АПЛ

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вчера, 19:12

Бей, беги и снова бей в лучшем проявлении.

«Молотобойцы» — терпеливые и волевые бойцы

Мойес – красавец, поскольку не позволил Тухелю делать то, что «Челси» обожает. А именно отдавать мяч соперникам в стиле кролика и удава. «Вест Хэм» выжал максимум из того, что им помог создать соперник, а из семи ударов в створ «Челси» лишь два оказались результативными. У подопечных Мойеса эффективность выше – 3 гола после 5 попыток.

Причем пенальти для Лансини стало коллективным творчеством Жоржиньо, решившего примерить костюм Фреда, и Менди. Эдуар, который в сезоне отражает 86 % ударов во всех турнирах (в АПЛ процент был еще выше), зачем-то решил поиграть в нападающего. Вместе безопасного выноса мяча за пределы поля начал обыгрывать соперника, потерял мяч и заработал пенальти.

Сравняв счет – по традиции сезона первым у «Челси» забил защитник Тиаго Силва, «Вест Хэм» продолжил гнуть свою линию. «Челси» создавал моменты, забил мяч, но во втором тайме фаворит не сумел перестроить игру после замен, а вот хозяева отличились дважды. Невзирая на схему с тремя центральными, у Мойеса самый английский лидер АПЛ из всех. «Челси» и «Ливерпуль» отражают влияние португальской, итальянской, испанской и немецкой школ футбола. «Манчестер Сити» — испанская команда по формату.

Шотландец Мойес может позволить себе быть британским тренером, который уважает соперников, но при этом считается с особенностями собственных игроков. Получилась славяно-английская команда с ямайским и французских акцентами. «Вест Хэм» прекрасно понимает свое место в первой четверке. Важно не повторить ошибки «Лестера», которого не хватило на целый сезон, и принципиально пугать фаворитов. Сегодня получилось, «молотобойцы» были смелыми, размашистыми и дважды отыгрались против команды, которая почти не пропускает и готова к трансферам за 100 млн евро.

У «Челси» накопилась потребность в ляпах

Люди постоянно ошибаются, в том числе, в футболе. И всегда важнее реакция. Неудачная серия у большого мастера оборачивается злостью на себя и исправлением положения. Безразличный дилетант думает, что раз ошибаются все, спрашивать с себя нельзя. «Челси», который шел с Лэмпардом в середине таблицы, теперь на вершине как раз из-за нового подхода Тухеля.

Но когда у Менди в 19 матчах сезона было всего 8 пропущенных мячей, то неизбежен был такой поединок. Пенальти «аристократы» придумали сами, Боуэн забил идеальным ударом, а Масуаку не бил по воротам, но мяч удачно полетел в ближний угол. Везло команде, что продемонстрировала смелый подход. Очевидно, что оборона «Челси» в основном выступает сильнее, чем могла.

В 14 турах АПЛ пропустили всего 6 раз, но моментов оппоненты создали на 13-14 мячей. Значит, в прошлом фартило, а сегодня в дерби залетело все, что можно. «Вест Хэм» — команда яркая, по качеству моментов они с «Челси» наравне, поскольку Вернер и Лукаку не проводят идеальный сезон, а ложные форварды Тухеля не работают так эффективно у чужих ворот, как защитники-голеадоры. Хотя Маунт и Зиеш – люди с прекрасными передачами, сегодня их плохо страховали со спины. Жоржиньо провел неважный матч, без Канте «Челси» хуже.

«Вест Хэм» подбодрил чемпионскую интригу

Она и так жила лучше многих, но теперь «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» получили шанс синхронно обойти лидера последних месяцев. «Челси» уступал пока только Гвардиоле и Мойесу, а это значит, что с прямыми конкурентами «Челси» играет не лучшим образом. Сам «Вест Хэм» приближается к тройке лидеров, а еще важнее, что отрывается от «Арсенала», «Тоттенхэма» и МЮ , тройки богатых, знаменитых и несостоятельных в чемпионском смысле.

«Молотобойцы» на лавры «Лестера» Раньери не претендуют, но коллектив любопытный. Деньги есть, а покупка 27 % акций чешским миллиардером Даниэлем Кретинским лишь упрочнила финансовые позиции столичного клуба. Новый совладелец высоко ценит исключительную историю и традиции «Вест Хэм Юнайтед», а также его верных фанатов. Его радует развитие и рост клуба, хотя в АПЛ это не новость – многие команды организованы неплохо, поскольку денег много, а профессионалов предостаточно.

Но в центре все-таки сам коллектив. Майкл Антонио родился в Лондоне, хотя и выступает за родину предков – Ямайку. Соучек – классический боец, как Огбонна (пропустит остаток сезона из-за повреждения «крестов»), Доусон или Зума. Ярче многих является самый ценный в составе, хавбек сборной Англии, друг Маунта 22-летний Деклан Райс. Этот хулиган подходит коллективу, где друг у друга клички, как у Цоуфала — его называют Робокоп. Подходит, ведь смелый чех как-то сказал:

Ты можешь играть в футбол, пока у тебя не сломана нога.

В этом коротком заявлении-девизе весь смысл подхода «Вест Хэма» и объяснение его успеха. Просто хорошая команда, где 24-летний Джаррод Боуэн может не реализовывать момент за моментом, а потом выдать роскошный поединок против победителя Лиги чемпионов. В футболе многое завязано на мелочах, характере и интуиции. Например, Эдуар Менди рассказывал, что Канте задолго до победы «Челси» в еврокубках сказал напарникам, что уверен в том – обязательно возьмут кубок чемпионов в 2021-м. Такое было предчувствие.

Предчувствия, что «Вест Хэм» выдержит весь сезон в четверке, признаться, пока нет. Даже «Челси» рано радоваться. У Тухеля пошли неудобные соперники, как МЮ и сегодняшний лондонский «Юнайтед», и сразу потеряли очки. Конкуренция безумная, а футбольные киллеры, как Антонио Конте, невероятно опасные. Вот только где на «красных» из Манчестера будут давить всем миром, а Рангника рассматривать под микроскопом, там «Вест Хэм» останется в уютной тени, от него не требуют больших побед. Мойес свою вахту в «Манчестер Юнайтед» давно сдал, теперь Дэвид может наслаждаться искренним футболом.

Опытный тренер с более чем 1 000 матчей в карьере сегодня аплодировал подопечным, а над стадионом взлетали традиционные мыльные пузыри – очень милая клубная традиция с историей. «Вест Хэм» самая уютная успешная команда сезона.