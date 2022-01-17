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«Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась». Медина — о ЦСКА

вчера, 22:14

Новичок ЦСКА полузащитник Хесус Медина, ранее выступавший за «Нью-Йорк Сити», поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

Я счастлив. Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась. Это огромный шаг вперед в моей карьере. ПФК ЦСКА предоставил мне такую возможность, и я очень жду момента, когда впервые выйду на поле домашнего стадиона в красно-синей футболке. Но сейчас все мои мысли связаны с тем, чтобы влиться в коллектив, получше познакомиться с ребятами. Я уже пожал всем руки, меня очень тепло приняли, настроение — замечательное.

В истории ПФК ЦСКА я первый парагваец. Это дополнительная ответственность? В хорошем смысле — да. Я попал в большую команду и хочу, чтобы меня как футболиста из Парагвая здесь запомнили с самой хорошей стороны. В своей карьере я ставлю перед собой серьезные задачи, и сейчас главное — хорошо проявить себя на новом уровне. Если это мне удастся — следующих парагвайцев уже будут принимать в клубе с осознанием того, что в моей стране умеют играть в футбол.

Моя ментальность — работать на совесть, хорошо играть и побеждать. Я люблю важные матчи, в которых что-то решается. Конечно, это отличное чувство — завоевывать трофеи. И это моя цель в каждой команде, за которую я выступаю.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 00:42
Их две. Ты не в ту Европу заехал
протон
протон
вчера в 22:52
Главное - что бы не сломался. У нас увы с новичками какая-то аномалия в последнее время в этом плане.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:31
Приехал и один парагваец без русского.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:29
Первый Парагваец должен быть фартовый, удачи нам!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:26
Мне его настрой определённо нравится, но и перебарщивать не стоит.
beefs
beefs
вчера в 22:21
ну а что он еще может сказать...
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