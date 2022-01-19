Эхо войны, вратарский ляп года и жена, целующая ноги футболисту. Испанский стыд на КАН-2021

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19 января 2022, 12:56

А еще веселый арбитр и угрозы расправы.

Кубок Африки остается собой – колоритный турнир, который удивляет стороннего зрителя «кринжовостью». Изначально термин подразумевал чье-то мерзкое поведение, а теперь оттеняет чувством стыда за чужие действия. Людям свойственно передергиваться от чужой нелепости.

Также есть английское выражение «испанский стыд» — смущение, когда наблюдаешь за человеком, который ведет себя неловко. В отличие от злорадства, это чувство с сочувствием. Не насмехаемся над африканскими футбольными буднями, но невозможно игнорировать, насколько КАН-2021 «кринжовый», иначе не скажешь.

Затмение ивуарийского голкипера

Когда видишь ужас на лице бедняги Бадра Сангаре – 35-летнего голкипера ивурийский сборной, который привез гол на 93-й минуте при счете 2:1 в свою пользу, то становится грустно. Хотя сам мяч – шедевр курьезного футбола. Бадра испугался, что будет угловой, пытался остановить мяч, но не получилось. Фактически сделал предголевой пас на соперника, чем игроки сборной Сьерра-Леоне воспользовались. Сангаре показал, что получил травму, все пять замен сделали, оставшиеся секунды в воротах провел Серж Орье. Злая ирония ситуации в том, что основного вратаря ивуарийцев обвинили в применении допинга за день до старта КАН. Тренер настаивает, что это следы лекарства для улучшения зрения, но пришлось ставить Сангаре.

Жена футболиста целовала ему ноги

Христианин Лукаку обиделся на Ибрагимовича, когда тот шутил о культе вуду и заклинаниях, которыми якобы пользовалась мама Ромелу, чтобы бельгиец забивал чаще. Но африканцы верят в колдовство. Супруга Муса Камара из сборной Сьерра-Леоне, которая впервые за четверть века пробилась на Кубок Африки, показала миру свой ритуал. Муса не очень понравилось, что женушка упала перед ним на колени на публике и взялась целовать ступни. Но мама другого футболиста делала похожий ритуал с целованием ног, популярная практика. Теперь супруга скажет, что ее «магия» работает – Камара забил первый мяч в игре против ивуарийцев и расплакался от счастья.

Судья дважды завершал игру досрочно

Арбитр из Италии случайно отобрал у «Милана» гол, от отчаянья расплакался, а Ибрагимович его утешал. Арбитр из Замбии в матче Тунис – Мали не был таким сентиментальным, решил уйти с поля на 85-й минуте матча, невзирая на замены, пенальти и паузы для просмотра повторов. Чуть позже Жанни Сиказве невозмутимо отказался проверять красную карточку, которую выписал малийцу и еще раз дал финальный свисток до конца 90-й минуты. После матча заявили, что Жанни получил тепловой удар в результате обезвоживания, но это странно. Если стало плохо – мог попросить о замене. Хорошо, хоть первая арбитр-женщина в истории КАН – Салима Мукансанга, провела игру Зимбабве и Гвинеи без приключений.

Обамеянг приехал на КАН с вечеринки

Пьер-Эмерик прилетел на кубок в Камерун вместе с еще одним гулякой – Лемина, с вечеринки в Дубае. Разумеется, такие путешествия сейчас опасны, оба сдали положительные тесты на COVID-19. Писали, что габонцы прибыли, мягко говоря, помятыми. У Обамеянга якобы нашли проблемы с сердцем, а Лемина обиделся, что рассказали о вечеринке, и завершил карьеру в сборной. Габонский футбол поражает дикими историями. Совсем недавно тренера сборной U-17 обвинили в сексуальном насилии против юных футболистов и будут судить.

Маскот турнира с вооруженной охраной

Часть Камеруна говорит на английском, а остальные на французском языке. И это не проблема, как в той же Канаде. Проблема, что среди первых нашлись люди, которые купили оружие и провозгласили часть страны своей, чтобы там грабить и править. В ответ государственные войска камерунских политиков, которые чаще говорят на французском языке, ответили кровью. Конфликт давний, а один из стадионов КАН-2021 на территории сепаратистов. В прошлом году было около 80 терактов с жертвами среди гражданского населения. В стране перестрелки, у команд есть бронежилеты, а сборная Мали завершила тренировку, когда услышала о новом конфликте на рынке по соседству, где погибло два человека. Маскота КАН льва Мола возят по стране с вооруженной охраной, ведь сепаратисты против проведения турнира. Во многих частях Африки неспокойно. Тренер Сьерра-Леоне получал смертельные угрозы, когда не включил отдельных игроков в заявку на турнир. И шаманы в каждой сборной – пугают страшными проклятиями соперников.

КАН остается очень искренним кубком

Невзирая на все, что происходит, Африка – опасное и прекрасное место. Турнир в стране с войной отражает ее состояние. Многие футболисты по прилете заболели коронавирусом, выкашивает целые сборные. Допускаем, что африканская статистика случаев – филькина грамота. Зато это праздник для многих людей, обделенных радостью. И дань факту, что футбольная Европа активно использовала футбольную Африку. Роналду из-за прабабушки из Кабо-Верде, как уверяют врачи, получил парочку генетических козырей. Хотя куда более показательные примеры — поколения Зидана, Бензема, Лукаку или Мбаппе.

Десятки звезд представляли или представляют европейские сборные, хотя могли играть за страны, где родились их предки. Германия, Бельгия, Франция и Англия ставят на детей африканцев в футболе. А десятки участников КАН-2021 в ответ родились в Европе. Есть даже парень из Венгрии в команде Судана. О Франции, Испании, Англии, Португалии или Испании можно не говорить, десятки игроков родились в этих странах. Понятно, что родители будущих футболистов перебирались туда, где легче выжить, а вот их дети возвращаются на землю предков играть в футбол.

Клоппу и компании не стоит жаловаться и обзывать подобные турниры «маленькими», масштаб не отменяет значимость. Коморские острова переместили Гану на последнее место в группе – 40 лет без титула, чемпион Алжир после двух туров на последнем месте в группе и загубил серию из 35 матчей без поражений после неудачи с Экваториальной Гвинеей. Нигерия с Марокко вместе с Сенегалом и Египтом – фавориты. Да, для развращенного топ-5 и ЛЧ зрителя матчи африканских сборных могут не представлять интереса, ведь не решена ключевая проблема КАН – слабые наставники, которые даже с такими игроками, как вратарь года в мире, могут не добиться успеха.

Зато светлые национальные чувства безалаберный футбол зарождает. Африканские зрители в восторге. Это их праздник, а колоритные фанаты на трибунах и успехи маленьких команд – две составляющие, которые позволяют КАН каждый раз обретать пусть локальный, но смысл.