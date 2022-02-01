Новичок «Спартака» Мартинс: «Решение отправиться в Россию далось мне легко»

Новичок «Спартака» полузащитник поделился мыслями после перехода в московский клуб из «Янг Бойз» на правах аренды.

Я рад начать это новое приключение и с нетерпением жду встречи с командой. Знаю, что «Спартак» — большой российский клуб с серьёзными амбициями, с желанием добиться успеха Европе. Мне это нравится.

Да, стиль игры у меня жесткий. Я делаю все, чтобы моя команда побеждала. Решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко. Всё прошло довольно быстро. И сейчас я счастлив быть здесь! Спасибо за тёплый приём.

Здорово, что «Спартак» продолжает свой путь в Лиге Европы. Надеюсь, вместе мы сможем пройти ещё дальше.