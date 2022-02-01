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Новичок «Спартака» Мартинс: «Решение отправиться в Россию далось мне легко»

сегодня, 16:13

Новичок «Спартака» полузащитник Кристофер Мартинс поделился мыслями после перехода в московский клуб из «Янг Бойз» на правах аренды.

Я рад начать это новое приключение и с нетерпением жду встречи с командой. Знаю, что «Спартак» — большой российский клуб с серьёзными амбициями, с желанием добиться успеха Европе. Мне это нравится.

Да, стиль игры у меня жесткий. Я делаю все, чтобы моя команда побеждала. Решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко. Всё прошло довольно быстро. И сейчас я счастлив быть здесь! Спасибо за тёплый приём.

Здорово, что «Спартак» продолжает свой путь в Лиге Европы. Надеюсь, вместе мы сможем пройти ещё дальше.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:54
Когда он услышал какая зарплата, ноги сами понесли в Россию.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:19
    makkie
    makkie ответ ZIBO rock (раскрыть)
    сегодня в 18:02
    Я вообще решил не отвечать на такие вопросы)
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 17:45
    И какие это примеры?! Мбаппе?! Холланд?! Даже Фигу из Барсы в Реал перешел! Карьера футболиста недолгая и каждый хочет успеть заработать. А факты, да, есть, я уже писал - Зобнин, Джикия, могу еще добавить Фернандеса!
    Ironigor
    Ironigor ответ ZIBO rock (раскрыть)
    сегодня в 17:35
    Хочу приоткрыть тебе правду , что далеко не все !!!
    И на то есть куча фактов и факторов влияющих на это и очень много примеров в мировой практике футбола ⚽️ . Я думаю ты и сам знаешь такие примеры. Так что далеко не все. А вот в Россию едут только ради бабла , как на зароботки !!!)
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 17:19
    За Макса отвечу, ничего?! В музее ЦСКА он точно не был! Да и смотреть та не на что!
    112910415
    112910415
    сегодня в 17:18
    за работу, товарищи !
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 17:16
    Не знаешь вот этот самый мартинес уже был в музее спартака?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 17:11
    Удачи, покажи класс
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 17:06
    Открою тебе маленькую тайну, все футболисты переходят в другие клубы из-за "бабла"! Исключение - недостаток игровой практики при больших амбициях! Еще можно вспомнить отказы Зобнина и Джикии Зениту при повышении ЗП, но это совсем другая история!
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Devjatiy (раскрыть)
    сегодня в 17:01
    Он не в Зенит перешел!!!
    Devjatiy
    Devjatiy
    сегодня в 16:35
    Приедет зарабатывать, но не работать, где еще такую кормушку дармовую найдешь.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 16:34
    ничего привыкнешь.
    Потом долго будешь вспоминать...слюбовью..
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 16:33
    Глупо бы было думать, ясный пень за баблом 💰 💰 💰 !!!)
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    сегодня в 16:24
    тренируйся иди
    makkie
    makkie
    сегодня в 16:23
    Дзюба и Набабкин, берегитесь! ))
    a3r3v3
    a3r3v3
    сегодня в 16:22
    Знатный костолом,берегите ноги
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 16:20
    Проверим на поле в деле
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 16:15
    Трофеев не заработает,а денег срубит
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