Новичок «Спартака» Мартинс: «Решение отправиться в Россию далось мне легко»

Новичок «Спартака» полузащитник Кристофер Мартинс поделился мыслями после перехода в московский клуб из «Янг Бойз» на правах аренды.
Я рад начать это новое приключение и с нетерпением жду встречи с командой. Знаю, что «Спартак» — большой российский клуб с серьёзными амбициями, с желанием добиться успеха Европе. Мне это нравится.
Да, стиль игры у меня жесткий. Я делаю все, чтобы моя команда побеждала. Решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко. Всё прошло довольно быстро. И сейчас я счастлив быть здесь! Спасибо за тёплый приём.
Здорово, что «Спартак» продолжает свой путь в Лиге Европы. Надеюсь, вместе мы сможем пройти ещё дальше.
И на то есть куча фактов и факторов влияющих на это и очень много примеров в мировой практике футбола ⚽️ . Я думаю ты и сам знаешь такие примеры. Так что далеко не все. А вот в Россию едут только ради бабла , как на зароботки !!!)
И на то есть куча фактов и факторов влияющих на это и очень много примеров в мировой практике футбола ⚽️ . Я думаю ты и сам знаешь такие примеры. Так что далеко не все. А вот в Россию едут только ради бабла , как на зароботки !!!)
Потом долго будешь вспоминать...слюбовью..
Потом долго будешь вспоминать...слюбовью..