ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Изидора рассказал, почему игрок решил перейти в «Локомотив»

сегодня, 09:53

Эмануэль Лакруа, агент новичка «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал, почему игрок решил перейти в московский клуб из «Монако».

Многие иностранные и французские клубы интересовались возможностью трансфера или аренды. Но решающую роль при выборе команды сыграл проект «Локомотива» и штаб. Вильсон — фантастически хороший парень. Он работает изо всех сил и с ним никогда не возникает проблем. Я уверен, что он адаптируется очень быстро.

Он подписал длительный контракт, потому что его заинтересовал этот проект. Но никто не знает, что произойдет в будущем. Футбол — это особенный мир.

Все новости
Мухин рассказал, почему решил перейти в ЦСКА из «Локомотива»
Сегодня, 09:40
Новичок «Спартака» Мартинс: «Решение отправиться в Россию далось мне легко»
Вчера, 16:13
Мостовой: «Мартинс — неплохой опорник, то, что нужно „Спартаку“»
Вчера, 13:58
«„Зенит“ идёт по пути „Шахтёра“». Бышовец — о подписании бразильцев
Вчера, 13:30
Стрепетов: «Пять бразильцев в „Зените“ — запредельная планка»
Вчера, 12:43
СлухиИнициатива подписания Мартинса в «Спартак» исходила от Ваноли
Вчера, 11:20
Сортировать
Все комментарии
Mekail
Mekail
сегодня в 12:26
Пожелаю удачи в Локо
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:18
Я думаю в первую очередь сыграл финансовый аспект! Таковы реалии к сожалению
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:08
Изидор молод и как раз тот возраст когда ему надо играть. Переход из молодёжного футбола во взрослый очень труден, особенно когда нет игровой практики.
Изидор талантливый игрок, который поиграл за все юношеские сборные Франции, но вот потом, что то не пошло.
В Локо пришёл за игровой практикой, но и наверное финансово заинтересовали неплохо. Пока никаких прогнозов, посмотрим увидем.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:04
Просто предложили лучшие условия.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 09:55
Удачи в Локомотиве.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100