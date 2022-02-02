Агент Изидора рассказал, почему игрок решил перейти в «Локомотив»

Эмануэль Лакруа, агент новичка «Локомотива» , рассказал, почему игрок решил перейти в московский клуб из «Монако».

Многие иностранные и французские клубы интересовались возможностью трансфера или аренды. Но решающую роль при выборе команды сыграл проект «Локомотива» и штаб. Вильсон — фантастически хороший парень. Он работает изо всех сил и с ним никогда не возникает проблем. Я уверен, что он адаптируется очень быстро.

Он подписал длительный контракт, потому что его заинтересовал этот проект. Но никто не знает, что произойдет в будущем. Футбол — это особенный мир.