Агент Изидора рассказал, почему игрок решил перейти в «Локомотив»

Эмануэль Лакруа, агент новичка «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал, почему игрок решил перейти в московский клуб из «Монако».
Многие иностранные и французские клубы интересовались возможностью трансфера или аренды. Но решающую роль при выборе команды сыграл проект «Локомотива» и штаб. Вильсон — фантастически хороший парень. Он работает изо всех сил и с ним никогда не возникает проблем. Я уверен, что он адаптируется очень быстро.
Он подписал длительный контракт, потому что его заинтересовал этот проект. Но никто не знает, что произойдет в будущем. Футбол — это особенный мир.
Изидор талантливый игрок, который поиграл за все юношеские сборные Франции, но вот потом, что то не пошло.
В Локо пришёл за игровой практикой, но и наверное финансово заинтересовали неплохо. Пока никаких прогнозов, посмотрим увидем.
Изидор талантливый игрок, который поиграл за все юношеские сборные Франции, но вот потом, что то не пошло.
В Локо пришёл за игровой практикой, но и наверное финансово заинтересовали неплохо. Пока никаких прогнозов, посмотрим увидем.