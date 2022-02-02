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Мухин рассказал, почему решил перейти в ЦСКА из «Локомотива»

сегодня, 09:40

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, почему перешел в армейский клуб из «Локомотива» в мае прошлого года.

В какой момент я понял, что придется уйти из «Локо»? Из-за повреждения колена пропускал игру [30-го тура] с «Уралом», и тогда уже вроде было принято решение, что я ухожу в ЦСКА.

Решение было принято мной и агентом. Конечно, хотелось остаться в клубе, но со стороны «Локомотива» не было особого желания. Не смогли договориться. На нас вышел ЦСКА, проявил инициативу, сказали, что на меня рассчитывают, что я им нужен. Мне понравился их напор. У ЦСКА было больше желания видеть меня в своем клубе.

Не пытался ли Николич удержать? Нет, он говорил, что это футбольная жизнь: «Как решишь — так и будет, обиды не держим».

Также недавно Мухин оценил свою игру в составе ЦСКА.

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 12:40
Финансовая сторона победила спортивную
buusj67rhhu7
buusj67rhhu7
сегодня в 12:27
Да все прекрасно знают, почему ты туда ушел....зачем такие интервью давать вообще...
112910415
112910415
сегодня в 11:26
всё вокруг денег вертится
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 10:57
Для начала тебе надо посмотреть когда Мухин ушёл из Локо, кто был в руководстве, потом посмотреть когда в команде появился Цорн. Узнать, что Мухин и Цорн в Локо даже не пересекались и ответить самому на свой вопрос! Сравнение ситуации с Мухиным и с Цорном не корректны! Это две разные истории.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Andrew Ivanov (раскрыть)
сегодня в 10:37
А Тикнизян и Марадишвили перебежали за бесплатные ЖЛ билеты?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 10:35
Ты правильно видишь, тем более наивно полагать, что в нынешней ситуации у ЦСКА больше де г чем у ЛОКО. Я думаю ты прав. Тем более что мухин далеко не звезда да
Andrew Ivanov
Andrew Ivanov
сегодня в 10:35
"Тренер" Березуцкий тебя точно раскроет
"Прогресс" скоро увидим
Купят лега на замену и просидишь на лавке весь контракт, потом в арсенал тульский
Andrew Ivanov
Andrew Ivanov ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 10:30
Ты такой наивный, Цорн пилит а Шпинев с Гиннером просто святые.
Мухин иуда. Клуб его раскрыл, доверился, а он сбежал к коням (по его прошлым интервью денег примерно одинаково предлагали кони и Локо).
Gahi
Gahi
сегодня в 10:26
Каждый выбирает свой путь, а что из этого получиться у Мухина, увидим уже скоро. Удачи
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 10:26
Агенты - это, конечно, зло и с ними нужно бороться.

Но как так получается, что Локо покупает Керка, Бека-Бека, Кухту, Изидора и прочих игроков, которые также получают подъемные и агентские, а Мухину отказали в продлении контракта? Или тут свой интерес у Цорна? А в случае с Мухиным пришлось бы просто деньги заплатить агенту и ничего с этого не поиметь. Я так вижу.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:06
Вовремя сбежал из Локомотива.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:02
Решение принял сам..
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:01, ред.
Помимо неплохого контракта, который предлагал Мухину Локо, они ещё запросили неплохие подъёмные. Когда услышали, что помимо контракта они не получат никаких денег, то агент стал сам бегать по клубам и предлагать Мухина. В Спартаке, кстати, тоже почему-то от него отказались, видать запрашивали ещё больше.
Да, сейчас можно обвинять клуб, рассказывать, что не они, а на них вышли и строить из себя жертву, но факт остаётся фактом, Мухин выбрал деньги.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:56
Почта России манит многих...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:50
За званием погнался наверное ефрейтора присвоили.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:42
Просто выдавили, вот и ушёл.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:41
Не хотел быть машинистом, стал кавалеристом...
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