Мухин рассказал, почему решил перейти в ЦСКА из «Локомотива»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, почему перешел в армейский клуб из «Локомотива» в мае прошлого года.
В какой момент я понял, что придется уйти из «Локо»? Из-за повреждения колена пропускал игру [30-го тура] с «Уралом», и тогда уже вроде было принято решение, что я ухожу в ЦСКА.
Решение было принято мной и агентом. Конечно, хотелось остаться в клубе, но со стороны «Локомотива» не было особого желания. Не смогли договориться. На нас вышел ЦСКА, проявил инициативу, сказали, что на меня рассчитывают, что я им нужен. Мне понравился их напор. У ЦСКА было больше желания видеть меня в своем клубе.
Не пытался ли Николич удержать? Нет, он говорил, что это футбольная жизнь: «Как решишь — так и будет, обиды не держим».
Также недавно Мухин оценил свою игру в составе ЦСКА.
Да, сейчас можно обвинять клуб, рассказывать, что не они, а на них вышли и строить из себя жертву, но факт остаётся фактом, Мухин выбрал деньги.
Да, сейчас можно обвинять клуб, рассказывать, что не они, а на них вышли и строить из себя жертву, но факт остаётся фактом, Мухин выбрал деньги.
Но как так получается, что Локо покупает Керка, Бека-Бека, Кухту, Изидора и прочих игроков, которые также получают подъемные и агентские, а Мухину отказали в продлении контракта? Или тут свой интерес у Цорна? А в случае с Мухиным пришлось бы просто деньги заплатить агенту и ничего с этого не поиметь. Я так вижу.
Но как так получается, что Локо покупает Керка, Бека-Бека, Кухту, Изидора и прочих игроков, которые также получают подъемные и агентские, а Мухину отказали в продлении контракта? Или тут свой интерес у Цорна? А в случае с Мухиным пришлось бы просто деньги заплатить агенту и ничего с этого не поиметь. Я так вижу.