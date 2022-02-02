Мухин рассказал, почему решил перейти в ЦСКА из «Локомотива»

Полузащитник ЦСКА рассказал, почему перешел в армейский клуб из «Локомотива» в мае прошлого года.

В какой момент я понял, что придется уйти из «Локо»? Из-за повреждения колена пропускал игру [30-го тура] с «Уралом», и тогда уже вроде было принято решение, что я ухожу в ЦСКА .

Решение было принято мной и агентом. Конечно, хотелось остаться в клубе, но со стороны «Локомотива» не было особого желания. Не смогли договориться. На нас вышел ЦСКА , проявил инициативу, сказали, что на меня рассчитывают, что я им нужен. Мне понравился их напор. У ЦСКА было больше желания видеть меня в своем клубе.

Не пытался ли Николич удержать? Нет, он говорил, что это футбольная жизнь: «Как решишь — так и будет, обиды не держим».