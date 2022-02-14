Толпа фаворитов и ватага статистов. Лигу чемпионов выиграет «Бавария» или «Ман Сити», но это не точно

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вчера, 21:29

Традиционные прогнозы перед стартом плей-офф.

Завтра возобновляется Лига чемпионов, хотя в некотором смысле она начинается снова, ведь групповая стадия и плей-офф — два абсолютно непохожих друг на друга турнира, объединенных только участниками, которые прошли осенний отбор ради весенних побед. 16 клубов продолжают борьбу за Кубок чемпионов, но их шансы, конечно же, не равны.

Проверим прошлогодние прогнозы

Год назад мы вписали в тройку фаворитов «Манчестер Сити», «Баварию» и «Атлетико». «Матрасники», казавшиеся машиной в Примере, не смогли оказать сопротивления «Челси» в первом раунде плей-офф и быстро сошли с дистанции, а «Бавария» продержалась чуть дольше — до четвертьфинала. Накануне встреч с ПСЖ мюнхенцы остались без Роберта Левандовски, что во многом предопределило исход дуэли.

А вот «Манчестер Сити» дошел до финала, и «горожане» были фаворитами перед матчем с «Челси», но в футболе так бывает, что побеждает не тот, чьи шансы выглядят предпочтительнее «на бумаге». «Синие» были в списке претендентов «Соккер.ру», как и еще двое полуфиналистов — ПСЖ и «Реал», так что несправедливо будет сказать, что мы совсем не верили в команду Томаса Тухеля.

По большинству позиций прогноз оправдался, а во многом неожиданную победу «Челси» было довольно сложно предсказать в феврале, когда Томас Тухель только погружался в дела команды. Впрочем, «синие» были во втором ряду фаворитов, так что здесь нет ошибки, подвели скорее «Бавария» и «Атлетико», выглядевшие монолитно, но смотавшие удочки слишком рано.

Измеряем опыт участников плей-офф Лиги чемпионов 2021/22

Список победителей Лиги чемпионов пополняется очень редко, вот и в двух последних финалах клуб без европейских триумфов ( ПСЖ и «Манчестер Сити») проиграли титулованным соперникам («Бавария» и «Челси»). В этом точно что-то есть. За последние 24 розыгрыша у Лиги чемпионов лишь однажды был новый чемпион — «Челси» в сезоне 2011/12.

Впрочем, «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» уже давно при деньгах и ходят вокруг да около, так что опыта у этих клубов уже достаточно, пусть до триумфов они пока и не дотягивались. Как бы то ни было, включаем «горожан» и парижан в список «Б», однако с пометкой об участии в финалах.

Список «A». С опытом побед в ЛЧ (9): «Реал» (13 кубков), «Ливерпуль» (6), «Бавария» (6), «Аякс» (4), «Интер (3), „Манчестер Юнайтед“ (3), „Ювентус“ (2), „Бенфика“ (2), „Челси“ (2)

Список „B“. Без опыта побед в ЛЧ (7): ПСЖ (финал), „Манчестер Сити“ (финал), „Атлетико“ (3 финала), „Спортинг“, „Зальцбург“, „Лилль“, „Вильярреал“,

Большинство участников плей-офф ЛЧ -2021/22 имеют победный опыт — девять против семи, при этом 12 из 16 играли в финалах, лишены таких воспоминаний только „Спортинг“, „Зальцбург“, „Лилль“ и „Вильярреал“, причем действующие победители Лиги Европы однажды были в одном реализованном пенальти от финала Лиги чемпионов.

Вешаем ярлыки на участников плей-офф

Слабаков в плей-офф Лиги чемпионов нет и быть не может, но есть команды, которые в котле такой концентрированной конкуренции выглядят заметно слабее других. Мы ведь говорим не об одной сенсации, на которую способен каждый, а о победе в Лиге чемпионов. И есть клубы, для которых это просто нереально — они попадают в категорию „аутсайдеры“. Чуть выше „соискатели“, где темные лошадки и потенциально сильные команды, обремененные текущими проблемами. А среди „претендентов“ вполне может притаиться будущий победитель, как „Челси“ в прошлом году.

Аутсайдеры: „Лилль“, „Вильярреал“, „Спортинг“, „Зальцбург“, „Бенфика“.

У этих пяти команд по одиночке и у всех в сумме ровно 0 шансов на победу в Лиге чемпионов. Просто попытайтесь представить любой из этих клубов на европейском троне. Вряд ли у вас получится. „Лилль“ — середняк Лиги 1, „Вильярреал“ выиграл Лигу Европы, но Унаи Эмери специализируется на этом турнире, а в Лиге чемпионов никогда не преодолевал первый раунд плей-офф. Тренеры „Спортинга“, „Лилля“, „Зальцбурга“ и „Бенфики“ и вовсе впервые на таком уровне. Не те сказки, в которые удастся поверить.

Соискатели: „Аякс“, „Ювентус“, „Манчестер Юнайтед“, „Атлетико“, „Интер“.

Нельзя сказать, что один из этих клубов всерьез претендует на победу в Лиге чемпионов. Да, они могут ее найти при определенном стечении обстоятельств, но это будет наперекор всему. „Манчестер Юнайтед“ мучается с Рангником, у „Атлетико“ самый сложный сезон при Симеоне, а „Ювентус“ и „Интер“ не выглядят созревшими для больших свершений. Да и у „Аякса“ есть потолок по сравнению с английскими грандами и „Баварией“.

Претенденты: „Реал“, ПСЖ .

Качество составов заставляет серьезно относиться к „Реалу“ и ПСЖ , пусть их игра и не оставляет глубокого впечатления, хотя и те и другие лидируют в своих чемпионатах. „Реалу“ не хватает свежих тактических идей, хотя Анчелоти сумел раскрепостить Винисиуса, а Почеттино, напротив, что-то строит как будто бы без учета ярких персонажей в атаке. Но в плей-офф Лиги чемпионов могут сыграть класс и страсть, тем более одна еще одна из этих команд точно выйдет в четвертьфинал: определят претендента на победу в Лиге чемпионов в очной схватке.

Фавориты: „Манчестер Сити“, „Бавария“, „Ливерпуль“, „Челси“.

На мой взгляд, у этих четырех клубов в сумме порядка 95% шансов на победу в Лиге чемпионов. Гвардиола мечтает сделать решающий шаг и выиграть третий титул в тренерской карьере, никогда не сбрасывайте со счетов „Баварию“, а у „Ливерпуля“ и „Челси“ есть свои козыри в турнире на выбывание. Кто-то из них может оступиться, но все четверо — вряд ли. Скорее всего, в этом квартете притаился будущий победитель Лиги чемпионов.