Никто не идеален, но все хотят в Лигу чемпионов. Пять команд претендуют на последнее место в топ-4 АПЛ

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вчера, 12:38

А на чьей стороне ваши симпатии?

- Не приходится сомневаться, что «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» поделят пьедестал почета: тяжеловесы никого не пустят в первую тройку, хотя между ними уже не проскакивает искра. Юрген Клопп и вовсе заявил, что «Сити» недосягаем. Впрочем, Гвардиола ему не верит.

- После победы «Вулверхэмптона» над «Тоттенхэмом» зачисляем «волков» в число соискателей четвертой строчки. Таким образом, этот ансамбль преобразуется из квартета в квинтет: «Вест Хэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон».

- Больше всего времени на четвертой строчке со старта сезона провел «Вест Хэм», «молотобойцы» входят в топ-4 и после 25-го тура. Впрочем, положение команды Дэвида Мойеса довольно шаткое. По потерянным очкам лондонцы уступают всем своим конкурентам:

«Вест Хэм» — 41 очко (25 матчей)

«Арсенал» — 39 очков (22 матча)/потенциально 48 очков после 25 матчей

«Тоттенхэм» — 36 очков (22 матча)/потенциально 45 очков после 25 матчей

«Манчестер Юнайтед» — 40 очков (24 матча)/потенциально 43 очка после 25 матчей

«Вулверхэмптон» — 37 очков (23 матча)/потенциально 43 очка после 25 матчей

- Понятно, что потенциальные очки не равны реальным, а чем ближе к концу сезона, тем сложнее побеждать в АПЛ , ведь все команды стремятся забраться как можно выше в таблице, а некоторым клубам больше некуда отступать.

- Прошедший уикенд оказался трудным для претендентов на попадание в топ-4 Английской Премьер-Лиги: «Вест Хэм» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Лестером» (2:2), МЮ поделил очки с «Саутгемптоном» на «Олд Траффорд» (1:1), а «Вулверхэмптон» в выездной встрече переиграл «Тоттенхэм» (0:2). Собственно, эта победа над прямым конкурентом и позволила «волкам» пополнить список соискателей путевки в Лигу чемпионов.

Текущая форма клубов, которые стремятся в топ-4 АПЛ

Посмотрим на результаты в последних пяти матчах Премьер-Лиги.

«Вулверхэмптон» — 12 очков из 15 (80%)

«Арсенал» — 10 очков из 15 (67%)

«Манчестер Юнайтед» — 8 очков из 15 (53%)

«Вест Хэм» — 7 очков из 15 (47%)

«Тоттенхэм» — 6 очков из 15 (40%)

- Эффективнее всех из этой пятерки в последних матчах «Вулверхэмптон» — 4 победы в 5 встречах, причем «волки» обыграли двух прямых конкурентов на выезде: минимальная победа над «Манчестер Юнайтед» с поздним голом Жоау Моутиньо и успех в матче с «Тоттенхэмом» благодаря блицкригу (оба гола были забиты к 18-й минуте). Правда, и проиграл «Вулверхэмптон» команде из квинтета претендентов на топ-4 — «Арсеналу».

- «Канониры» из-за переносов матчей по разным причинам в 2022 году сыграли в АПЛ лишь трижды, в то время как у «Вест Хэма» и «Манчестер Юнайтед» по шесть матчей. С начала года у «Арсенала» в чемпионате поражение, ничья и победа, но за счет декабрьских результатов команда Артеты выглядит бодренько: 10 очков из 15 возможных. Конечно, все могло быть иначе, сыграй «Арсенал» в срок против «Тоттенхэма» и «Челси».

- После поражения от «Вулверхэмптона» в первом матче 2022 года МЮ не проигрывает в Премьер-Лиге, но и побед у команды Ральфа Рангника в последних пяти встречах только две. Ничьи с «Астон Виллой», «Бернли» и «Саутгемптоном» — это не те результаты, которые радуют требовательных поклонников «красных дьяволов». А ведь «Ман Юнайтед» только приближается к объективно сложному отрезку календаря, когда за две недели придется сыграть с «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

- Еще недавно казавшийся фаворитом схватки за топ-4 АПЛ «Тоттенхэм» проиграл в трех последних матчах чемпионата. И если поражение от «Челси» на «Стэмфорд Бридж» не является чем-то драматичным, то два кряду фиаско на своем поле от «Саутгемптона» и «Вулверхэмптона» заставили Антонио Конте грустить.

- «Вест Хэм» в последних пяти турах справился только с аутсайдерами — «Уотфордом» (1:0) и «Норвичем» (2:0). Домашнее поражение от «Лидса» точно не входило в планы Дэвида Мойеса, а на «Олд Траффорд» не хватило считанных секунд до нулевой ничьей, которая удовлетворила бы «Вест Хэм».

За и против. Факторы, влияющие на шансы каждого клуба завершить сезон в топ-4

- Есть одно глобальное преимущество на стороне «Арсенала», «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма»: в отличие от «Вест Хэма» и МЮ эти команды не участвуют в еврокубках, что позволяет им полностью сосредоточиться на матчах АПЛ . «Арсенал» и «Вулверхэмптон» еще и розыгрыш Кубка Англии покинули, у них вообще нет ничего лишнего в календаре.

- Если сравнивать качество и глубину составов, то «Манчестер Юнайтед» — фаворит битвы за топ-4, однако плохая форма команды и неустойчивые отношения с новым тренерским штабом отодвигают МЮ от цели. Предполагалось, что к началу весны манкунианцы создадут задел, к чему располагал зимний календарь, но команда Ральфа Рангника остается в уязвимой позиции накануне старта в Лиге чемпионов и матчей против больших клубов АПЛ .

- По сравнению с МЮ в более уязвимой позиции только «Вест Хэм». «Молотобойцы» продолжают борьбу в Кубке Англии и Лиге Европы составом, который явно не предназначен для таких изматывающих приключений. У Дэвида Мойеса был бюджет на зимние трансферы, но «Вест Хэм» так никого и не купил. Уже год лондонцы играют с одним центрфорвардом в составе (да и тот раньше был вингером) — Майклом Антонио, от которого в последнее время мало пользы. Наивно рассчитывать на успех с такими прорехами в составе.

- «Арсенал» и «Тоттенхэм» не без изъянов, но у клубов из Северного Лондона есть качественные футболисты и нет дополнительной нагрузки в виде еврокубков, что повышает их шансы на успех.

- «Вулверхэмптон» — темная лошадка в этих разборках. Стоит напомнить, что «волки» начали сезон с трех поражений, как и «Арсенал», но тоже смогли справиться без смены тренера: Бруну Лаже взял ситуацию под контроль, против его команды никому не бывает легко. Определяющими для «Вулверхэмптона» станут матчи в ближайшие две недели, в частности, встречи с «Арсеналом» и «Вест Хэмом» 24 и 27 февраля.