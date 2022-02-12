Ура, Лига чемпионов возвращается! Месси против «Реала», а Роналду встретит «Атлетико» в плей-офф

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вчера, 22:57

Впереди шестнадцать спектаклей.

Месси снова встретит «Реал»

Во вторник «Спортингу» не повезло, их попытку против «Манчестер Сити» оценят по остаточному принципу. Все будут смотреть матч в Париже, где ПСЖ проверит силы против «Реала». За зиму фаворита в паре найти не получилось, ведь у испанцев всего три поражения с начала октября и лишь редкие ничьи перебивают положительные результаты опытной команды Анчелотти. У ПСЖ тоже дела идут вроде бы по плану. Когда сам Месси, отдавший победный голевой пас, является одним из худших на поле, то это одновременно указывает на силу команды. У Лионеля 45 поединков, 26 голов и 14 ассистов в Эль Класико, и во вторник аргентинец впервые сыграет против «Реала» в футболке другого клуба.

Влахович дебютирует в ЛЧ

Душан получил заманчивое предложение от «Арсенала», но отказался. Услышать гимн Лиги чемпионов с поля – его мечта. Вместе с Закарией и Пеллегрини попал в обновленную заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов. Самый дорогой новичок зимы в топ-5 уже забил два гола за «Ювентус», но впереди у него более интересные приключения. Во-первых, матчи против «Вильярреала» в незнакомом турнире. Во-вторых, встреча с бывшим клубом. «Фиорентина» и «Ювентус» сыграют в полуфинале Кубка Италии, и это будет настоящая битва. Хотя у Эмери в еврокубках тоже есть действенное оружие, не случайно отобрал очки у «Реала». Но форвард Влахович в хорошей форме, его дебют на самом высоком уровне интригует.

«Аякс» на свидании с «Бенфикой»

У клуба из Амстердама на поле все стабильно – серии побед, в том числе, шесть подряд на групповом этапе ЛЧ , два успеха против «Боруссии» Д с общим счетом 7:1. Голландцам настолько скучно, что Овермарс присылал фото своего детородного органа и навязчивые сообщения сотрудницам «Аякса», и последовали санкции. Но Аллер, Антони, Тадич таким не занимаются. А это значит, что «Бенфика», которая после двух поражений одержала победу усилиями бразильца Эвертона, не является фаворитом в паре. Но португальцам нечего терять. Кроме того, развязка сражения «Аякса» против «Тоттенхэма» научила всех, что голландцам порой проще против гранда, чем против крепкого соперника без статуса «Ювентуса» или «Реала».

Клопп проэкзаменует Индзаги

Сам «Интер» слабее, чем «Ливерпуль». Но если Симоне не повторит ошибок, которые сделал против «Милана» в дерби, то «красным» во главе с Мане и Салахом будет непросто. Африканцы разделили в серии пенальти континентальную корону, а в ЛЧ будут по одну сторону баррикад. Интересно оценить подход «Ливерпуля» к команде, вроде «Интера», со схемой «3-5-2». Клопп предложит Индзаги сильные фланги – Робертсона и Александер-Арнольда, а козырь «Интера» в работе середины поля, ведь Барелла, Брозович и Чалханоглу не завсегдатаи плей-офф ЛЧ , для них два матча с «красными» — увлекательный вызов. «Ливерпуль» не проигрывает в восьми поединках подряд, но визит в Милан будет сложным.

«Спортинг» замахнется на сенсацию

Даже если шансы против Гвардиолы минимальные, португальцам стоит сыграть в стиле «Монако» и «Лиона». «Горожане» намного сильнее, но у «львов» есть дух. В зарубе против «Порту» на днях арбитр показал пять красных карточек, хотя четыре их них после финального свистка из-за драки между футболистами и работниками клубов. «Спортинг» упустил победу 0:2, оказавшись в меньшинстве еще по ходу матча, но эта эмоциональная разрядка поможет успокоиться перед матчем с «Манчестер Сити». Гвардиола знает, как вылетать от аутсайдеров в ЛЧ , хотя тут скорее ждем раскатку теста многомиллионной скалкой. Но оценить уровень португальцев полезно, ведь это главные соперники РПЛ в борьбе за шестую строчку в рейтинге УЕФА .

Нагельсманн против своего эго

«Зальцбург» — достойный соперник для «Баварии», но его хорошо знает тренер чемпионов Германии. Нагельсманн тренировал «Лейпциг» того же владельца, дела «младшего брата» изучал. Но Юлиану не стоит недооценивать другого молодого немца, тренера Яйссле. Учтите, что австрийцы хитрее немцев, хотя в футболе уступают им с конца тридцатых годов прошлого века. «Бавария» огорчила одну команду корпорации «Ред Булл» и должна обыграть вторую. Но этот матч плей-офф ЛЧ может получиться результативным. Тедеско показал, что оборона – слабое звено гранда. По меркам амбиций команды, конечно же, ведь мюнхенцы метят в финал Лиги чемпионов. За них Левандовски, Мюллер и Сане, а против – ляпы защиты, которая без Нойера пропустила от «Бохума» четыре гола за первый тайм. Главное, чтобы после оплеухи Нагельсманн не переборщил с тактическими экспериментами, ведь сломать можно даже игру «Баварии».

Команда года против аутсайдера

Из числа победителей групп «Лилль» был самым «лакомым» соперником. После первой жеребьевки он достался «Челси», но и повторная процедура с участием Аршавина завершилась тем же. Только одна пара повторилась, и вряд ли французы довольны. «Лилль» проиграл дома 1:5 ПСЖ , уступил «Бресту» в гостях 2:0, так что любые осечки «Челси» меркнут. Конечно же, Лукаку не играет так, как должен форвард с огромной стоимостью, но Тухель – мастер выходить в финалы. Даже если вытетит из ЛЧ рано, то не в первом раунде плей-офф. Или почти весь мир зря недооценивает «Лилль»?

МЮ с Роналду против «Атлетико»

Если Месси обожает коллекционировать результативные действия против «Реала», то Роналду – гроза «Атлетико». Причем огорчал Симеоне уже в футболке «Ювентуса». Криштиану сегодня снова не лучшим образом сыграл за МЮ , хотя проблема скорее в методах Рангника и состоянии всего клуба из-за структуры управления и методов принятия решений. В АПЛ даже четвертое место будет успехов. Но в Лиге чемпионов МЮ встретит братьев по несчастью. «Атлетико» в худшей форме за пару лет, причем дело не только в результатах. Если в паре Месси против «Реала» видим два проблемных гранда без свежих идей, то в паре Роналду против «Атлетико» видим великого снайпера в плохой форме против чемпиона Испании, растерявшего форму, как Луис Суарес.

Де Хеа шутит, что «Манчестер Юнайтед» прокляли, но на поле ему не смешно – оборона снова ошиблась, а Симеоне умеет брать реванши у самого себя после неудачных серий. Хотя у Роналду 25 голов и 9 ассистов в 35 матчах против «Атлетико», тоже важно учесть. Как и тот факт, что больше нет правила выездного гола, что повлияет на стратегию в плей-офф еврокубков.