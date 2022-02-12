«Челси» никогда не выигрывал клубный ЧМ. Зато с Тухелем попали в пять финалов всего за 379 дней

Томас хочет корону короля мирового футбола.
Полезно знать о «Челси»
- 379 дней хватило немецкому тренеру, чтобы наладить команду для стабильных попаданий в финалы. В мае прошлого года проиграли «Лестеру» в финале Кубка Англии, но потом обыграли «Манчестер Сити» и «Вильярреал» в непростых для лондонцев решающих матчах за кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также 27 февраля ждем большой финал Кубка Лиги – «Челси» против «Ливерпуля». У Томаса невероятная кубковая серия.
- «Челси» — последняя европейская команда, которая проигрывала в финале клубного ЧМ. Случилось это девять с половиной лет назад, когда «Коринтианс» обыграл англичан со счетом 1:0. Единственный мяч забил ветеран Бундеслиги Герреро, а тренировал «Народную команду» нынешний наставник бразильской сборной Тите. С «Челси» работал Рафаэль Бенитес, но настроить звезд на победу не сумел.
- Ключевой персональный вопрос накануне финала связан с вратарями. Менди вернулся в состав после победы на Кубке Африки над Салахом, с которым скоро встретится. Но и Кепа в полуфинале Клубного ЧМ отразил три удара игроков «Аль-Хиляля», и против «Тоттенхэма» в АПЛ сыграл надежно. Вероятно, Тухель использует возможность дать запасному голкиперу возможность сыграть, ведь Кепа еще и мастер серии пенальти.
- У «Челси» травмирован Чилуэлл, у Джеймса и Кристенсена тоже были проблемы со здоровьем, поэтому в обороне Тухель по-прежнему экспериментирует. Против бразильцев, пожалуй, нет смысла играть в три центральных, но есть смысл использовать гибридную схему. Наличие Сарра слева, а Аспиликуэты справа позволяет линии из четырех защитников трансформироваться по ходу позиционных атак. А вот если выйдет Алонсо, то поймем – хотят надавить на фланг Дуду и Рочи.
- Тухель, который пропустил полуфинал КЧМ, является примером острожного дерзкого тренера, ему важно «выделиться», поэтому в планах временный или постоянный переход на бразильские «4-2-2-2». Прибить соперника со схемой, которую он знает, хотя сам не использует. Причем у «Челси» есть сугубо практические причины так сыграть. Аспиликуэта универсальный, тройка в центре утяжелит и отберет напарника для Лукаку, который Ромелу так нужен.
Ориентировочный состав «Челси» (4-2-2-2): Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Силва, Сарр – Ковачич (Канте), Жоржиньо – Зиеш, Маунт – Хаверц (Вернер), Лукаку.
Полезно знать о «Палмейрасе»
- «Поросята», как их в Бразилии называют, не входят в число любимцев внутри страны. Хотя это двукратный чемпион за последние шесть сезонов, накануне финала против «Челси» другие клубы бразильской Серии А стилизовали свои клубные гербы, используя цвета и символ английского клуба, чтобы показать, на чьей они сегодня стороне. Представьте финал, где есть «Зенит», и чтобы «Спартак» и компания так поступили – был бы скандал.
- «Палмейрас» выиграл два подряд Кубка Либертадорес, но и в этом турнире были моменты, не только знаменитая симуляция Дейверсона в финале, которые вызывали негодование соперников и посторонних зрителей. Пока Халк разрывал в Серии А, «Палмейрас» выиграл Кубок Бразилии в 2020-м году, держался в тройке лучших в чемпионате страны, но попал в два подряд финала Кубка Либертадорес. Аналог ЛЧ взяли, обыграв своих – «Сантос» и «Фламенго».
- На Клубном ЧМ в прошлый раз «Палмейрас» не пустил дальше гол Жиньяка, поэтому в финале турнира «Баварии» проиграли мексиканцы из «Тигреса». В отличие от «Реала» и «Барселоны», которые время от времени устраивали голевые шоу, «Ливерпуль» и «Бавария» взяли трофей с покойнее. Англичане вовсе дошли до овертайма с «Фламенго», поэтому задача «Палмейраса» — затянут разведку и предложить неспешный поединок.
- Луис Адриано сегодня точно не выиграет трофей, поскольку отправился на заработки в Турцию. Но у «Палмейраса» есть интересные футболисты. Например, лучший снайпер прошлого сезона в Серии А – атакующий хавбек Рафаэль Вейга. Много голевых передач у Густаво Скарпы, на острие в финале ждем Рони, а в обороне ставка на вратаря Вевертона и защитника из Парагвая Густаво Гомеса, которого можно было встретить в «Милане» пару лет назад.
- Ключевая фигура в истории успеха «Палмейраса» — главный тренер. Абел Феррейра тренировал «Брагу» и ПАОК, а затем сорвался в Бразилию. И не прогадал, ведь в 43 года уже дважды выигрывал Кубок Либертадорес, причем подряд. Тухель в 48 лет тоже «юный» наставник-чемпион, так что сегодня будет схватка свежих умов. Что «Палмейрас» может предложить? Эта команда спокойно работает без мяча, играет в основном «4-2-3-1», и сегодня нет смысла отказываться от такой модели.
Ориентировочный состав «Палмейраса» (4-2-3-1): Вевертон – Роча, Тейшейра, Гомес, Пикерес – Данило, Зе Рафаэль – Дуду, Вейга, Скарпа – Рони.
Полезно знать о противостоянии
- «Палмейрас» в новом бразильском сезоне почти ничего еще не сыграл – Серия А стартует чуть позже, чемпионат штата не позволяет выйти на пик формы досрочно. Функционально «Челси» будет проще. С другой стороны, англичане устали сильнее и держат в голове календарь. Матч против «Арсенала» перенесли, но дальше ждет АПЛ, плей-офф ЛЧ, где «Лиллю» нечего терять, и финал Кубка Лиги против Клоппа. Насыщенные недели для Тухеля.
- Только «Коринтианс» дважды, а «Интернасьонал» и «Сан-Паулу» по одному разу отбирали у европейцев кубок на КЧМ. У «Реала» четыре победы после четырех финалов. У «Барселоны» три кубка при одной осечке. У «Баварии» два успеха из двух. «Ливерпуль» первым проиграл в таком финале в 2005-м, но в восьми финалах подряд представители других континентов неизменно уступают.
- Финалы «Челси» Тухеля нельзя назвать зрелищными. После матча «Уэмбли» Шмейхель тряс древним кубком Англии после гола Тилеманса – единственного удара «лисов» в створ ворот Кепы. Но и фаворит в лице «Челси» нанес всего три точных выстрела. Финал Лиги чемпионов – еще один пример прагматичного подхода. «Манчестер Сити» точно пробил по воротам Менди всего один раз. «Челси» реализовал одну попытку из двух. Против «Вильярреала» вообще сыграли 1:1 и добрались до серии пенальти.
- «Палмейрас» и «Челси» — прагматики, хотя и разные по темпераменту. Поэтому правильно ждут вязкий и сложный футбол. Бразильцы достаточно сильные, чтобы озадачить Тухеля, невзирая на приличную форму – одно поражение в последних шестнадцати поединках (серию начали ничьей против «Зенита»). Игра, построенная на нюансах и разном подходе к футболу, вряд ли получится ураганной, но на кону трофей, футболисты «Челси» настроены решительно.
Прогноз «Соккер.ру»: многое зависит от того, кто забьет первым. Но если англичане пропустят, то победят «Челси» 1:0 или 2:0.
если в этом сезоне Челси ничего не возьмет, не смотря на эти выходы в финал и победу в ЛЧ прошлого сезона, то над Тухелем надвиснет угроза увольнения. он уже проиграл чемпионскую гонку в АПЛ, завалит пару каких то решающих матчей и все.
если в этом сезоне Челси ничего не возьмет, не смотря на эти выходы в финал и победу в ЛЧ прошлого сезона, то над Тухелем надвиснет угроза увольнения. он уже проиграл чемпионскую гонку в АПЛ, завалит пару каких то решающих матчей и все.
Первый финал ЛЧ 2008 год проигрыш МЮ.
Второй финал ЛЧ 2012 год победа над Баварией.
Первый финал КЧМ 2012 год проигрыш Коринтианс
Второй финал КЧМ 2022 год соперник Палмейрас...
Челси удачи и победы и самое главное Тухель с Вами!!!
Первый финал ЛЧ 2008 год проигрыш МЮ.
Второй финал ЛЧ 2012 год победа над Баварией.
Первый финал КЧМ 2012 год проигрыш Коринтианс
Второй финал КЧМ 2022 год соперник Палмейрас...
Челси удачи и победы и самое главное Тухель с Вами!!!