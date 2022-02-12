«Челси» никогда не выигрывал клубный ЧМ. Зато с Тухелем попали в пять финалов всего за 379 дней

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вчера, 11:02

Томас хочет корону короля мирового футбола.

Полезно знать о «Челси»

- 379 дней хватило немецкому тренеру, чтобы наладить команду для стабильных попаданий в финалы. В мае прошлого года проиграли «Лестеру» в финале Кубка Англии, но потом обыграли «Манчестер Сити» и «Вильярреал» в непростых для лондонцев решающих матчах за кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА . Также 27 февраля ждем большой финал Кубка Лиги – «Челси» против «Ливерпуля». У Томаса невероятная кубковая серия.

- «Челси» — последняя европейская команда, которая проигрывала в финале клубного ЧМ . Случилось это девять с половиной лет назад, когда «Коринтианс» обыграл англичан со счетом 1:0. Единственный мяч забил ветеран Бундеслиги Герреро, а тренировал «Народную команду» нынешний наставник бразильской сборной Тите. С «Челси» работал Рафаэль Бенитес, но настроить звезд на победу не сумел.

- Ключевой персональный вопрос накануне финала связан с вратарями. Менди вернулся в состав после победы на Кубке Африки над Салахом, с которым скоро встретится. Но и Кепа в полуфинале Клубного ЧМ отразил три удара игроков «Аль-Хиляля», и против «Тоттенхэма» в АПЛ сыграл надежно. Вероятно, Тухель использует возможность дать запасному голкиперу возможность сыграть, ведь Кепа еще и мастер серии пенальти.

- У «Челси» травмирован Чилуэлл, у Джеймса и Кристенсена тоже были проблемы со здоровьем, поэтому в обороне Тухель по-прежнему экспериментирует. Против бразильцев, пожалуй, нет смысла играть в три центральных, но есть смысл использовать гибридную схему. Наличие Сарра слева, а Аспиликуэты справа позволяет линии из четырех защитников трансформироваться по ходу позиционных атак. А вот если выйдет Алонсо, то поймем – хотят надавить на фланг Дуду и Рочи.

- Тухель, который пропустил полуфинал КЧМ , является примером острожного дерзкого тренера, ему важно «выделиться», поэтому в планах временный или постоянный переход на бразильские «4-2-2-2». Прибить соперника со схемой, которую он знает, хотя сам не использует. Причем у «Челси» есть сугубо практические причины так сыграть. Аспиликуэта универсальный, тройка в центре утяжелит и отберет напарника для Лукаку, который Ромелу так нужен.

Ориентировочный состав «Челси» (4-2-2-2): Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Силва, Сарр – Ковачич (Канте), Жоржиньо – Зиеш, Маунт – Хаверц (Вернер), Лукаку.

Полезно знать о «Палмейрасе»

- «Поросята», как их в Бразилии называют, не входят в число любимцев внутри страны. Хотя это двукратный чемпион за последние шесть сезонов, накануне финала против «Челси» другие клубы бразильской Серии А стилизовали свои клубные гербы, используя цвета и символ английского клуба, чтобы показать, на чьей они сегодня стороне. Представьте финал, где есть «Зенит», и чтобы «Спартак» и компания так поступили – был бы скандал.

- «Палмейрас» выиграл два подряд Кубка Либертадорес, но и в этом турнире были моменты, не только знаменитая симуляция Дейверсона в финале, которые вызывали негодование соперников и посторонних зрителей. Пока Халк разрывал в Серии А, «Палмейрас» выиграл Кубок Бразилии в 2020-м году, держался в тройке лучших в чемпионате страны, но попал в два подряд финала Кубка Либертадорес. Аналог ЛЧ взяли, обыграв своих – «Сантос» и «Фламенго».

- На Клубном ЧМ в прошлый раз «Палмейрас» не пустил дальше гол Жиньяка, поэтому в финале турнира «Баварии» проиграли мексиканцы из «Тигреса». В отличие от «Реала» и «Барселоны», которые время от времени устраивали голевые шоу, «Ливерпуль» и «Бавария» взяли трофей с покойнее. Англичане вовсе дошли до овертайма с «Фламенго», поэтому задача «Палмейраса» — затянут разведку и предложить неспешный поединок.

- Луис Адриано сегодня точно не выиграет трофей, поскольку отправился на заработки в Турцию. Но у «Палмейраса» есть интересные футболисты. Например, лучший снайпер прошлого сезона в Серии А – атакующий хавбек Рафаэль Вейга. Много голевых передач у Густаво Скарпы, на острие в финале ждем Рони, а в обороне ставка на вратаря Вевертона и защитника из Парагвая Густаво Гомеса, которого можно было встретить в «Милане» пару лет назад.

- Ключевая фигура в истории успеха «Палмейраса» — главный тренер. Абел Феррейра тренировал «Брагу» и ПАОК , а затем сорвался в Бразилию. И не прогадал, ведь в 43 года уже дважды выигрывал Кубок Либертадорес, причем подряд. Тухель в 48 лет тоже «юный» наставник-чемпион, так что сегодня будет схватка свежих умов. Что «Палмейрас» может предложить? Эта команда спокойно работает без мяча, играет в основном «4-2-3-1», и сегодня нет смысла отказываться от такой модели.

Ориентировочный состав «Палмейраса» (4-2-3-1): Вевертон – Роча, Тейшейра, Гомес, Пикерес – Данило, Зе Рафаэль – Дуду, Вейга, Скарпа – Рони.

Полезно знать о противостоянии

- «Палмейрас» в новом бразильском сезоне почти ничего еще не сыграл – Серия А стартует чуть позже, чемпионат штата не позволяет выйти на пик формы досрочно. Функционально «Челси» будет проще. С другой стороны, англичане устали сильнее и держат в голове календарь. Матч против «Арсенала» перенесли, но дальше ждет АПЛ , плей-офф ЛЧ , где «Лиллю» нечего терять, и финал Кубка Лиги против Клоппа. Насыщенные недели для Тухеля.

- Только «Коринтианс» дважды, а «Интернасьонал» и «Сан-Паулу» по одному разу отбирали у европейцев кубок на КЧМ . У «Реала» четыре победы после четырех финалов. У «Барселоны» три кубка при одной осечке. У «Баварии» два успеха из двух. «Ливерпуль» первым проиграл в таком финале в 2005-м, но в восьми финалах подряд представители других континентов неизменно уступают.

- Финалы «Челси» Тухеля нельзя назвать зрелищными. После матча «Уэмбли» Шмейхель тряс древним кубком Англии после гола Тилеманса – единственного удара «лисов» в створ ворот Кепы. Но и фаворит в лице «Челси» нанес всего три точных выстрела. Финал Лиги чемпионов – еще один пример прагматичного подхода. «Манчестер Сити» точно пробил по воротам Менди всего один раз. «Челси» реализовал одну попытку из двух. Против «Вильярреала» вообще сыграли 1:1 и добрались до серии пенальти.

- «Палмейрас» и «Челси» — прагматики, хотя и разные по темпераменту. Поэтому правильно ждут вязкий и сложный футбол. Бразильцы достаточно сильные, чтобы озадачить Тухеля, невзирая на приличную форму – одно поражение в последних шестнадцати поединках (серию начали ничьей против «Зенита»). Игра, построенная на нюансах и разном подходе к футболу, вряд ли получится ураганной, но на кону трофей, футболисты «Челси» настроены решительно.

Прогноз «Соккер.ру»: многое зависит от того, кто забьет первым. Но если англичане пропустят, то победят «Челси» 1:0 или 2:0.