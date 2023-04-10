«Король Кенни», звёзды МЮ и «Ливерпуля». 11 величайших шотландцев

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вчера, 22:53

Легенды «тартановой армии».

Сборная Шотландии по футболу не часто одерживает крупные победы, но она подарила миру множество легендарных игроков. Их имена хорошо знакомы болельщикам на Британских островах и в Европе, многие из них успешно выступали на крупных международных турнирах и зарекомендовали в топ-клубах.

Вратарь

Джим Лейтон

Лейтон играл в составе «Манчестер Юнайтед», «Данди» и «Хиберниан», но наибольшего успеха достиг в клубе «Абердин». Легендарный вратарь 4 раза становился обладателем Кубка Шотландии, два раза — Кубка шотландской лиги, а также добыл 3 титула чемпиона своей родной страны. За национальную сборную Джим Лейтон выступал с 1982 по 1998 год и почти все это время был ее основным вратарем. Всего в послужном списке футболиста насчитывается 91 матч в составе сборной Шотландии, большее количество игр лишь у Кенни Далгиша. Последнее появление Лейтона на поле состоялось в 2000 году, когда ему был 41 год. Завершив карьеру, он стал тренером вратарей в любимом клубе «Абердин».

Защитники

Томми Джеммел

Известен своими выступлениями за «Селтик», цвета которого он защищал на протяжении 10 лет, и легендарными голами в финалах Кубка чемпионов в 1967 и 1970 годах. После этого совершил переход в «Ноттингем Форест». Является одним из самых результативных защитников своего времени в Европе. Джеммел остался в памяти болельщиков сборной Шотландии благодаря своим скоростным подключениям к атаке, уникальным физическим данным и мощным ударам. Закончил спортивную карьеру Джеммел в клубе «Данди», в составе которого выиграл Кубок шотландской лиги, одержав в финале победу над «Селтиком».

Томас Бойд

Его спортивная карьера длилась 20 лет, за это время он успел сыграть в таких клубах, как «Челси», «Мотеруэлл» и «Селтик», в котором на протяжении пяти лет являлся капитаном. В составе национальной сборной Шотландии провел 71 матч, трижды получал титул чемпиона Шотландии, выиграл три Кубка страны и такое же количество Кубков лиги. Благодаря высокой результативности и умению играть на любой позиции в защите Том Бойд считается одним из лучших футболистов за многолетнюю историю «Селтика».

Эндрю Робертсон

Начал свою спортивную карьеру в «Селтике», затем сменил несколько клубов, получил звание лучшего молодого футболиста Шотландии и в 2017 году заключил контракт с «Ливерпулем». В составе команды дошел до финала Лиги чемпионов, а спустя год стал ее победителем. Также с 2014 года успешно выступает за свою страну в качестве капитана сборной Шотландии. В настоящее время Эндрю Робертсон продолжает играть за «Ливерпуль», является обладателем Суперкубка УЕФА , Кубка Англии и Футбольной лиги.

Ричард Гоф

Наибольших успехов Гоф смог добиться, играя на позиции защитника в составе глазговского клуба «Рейнджерс». Вместе с командой он девять раз получал звание чемпиона Шотландии, три раза становился обладателем Кубка страны и шесть раз — Кубка лиги. На чемпионате мира Ричард Гоф выступал дважды — в 1986 и в 1990 году, а также принимал участие в европейском первенстве 1992 года. В общей сложности в роли защитника провел 61 игру и забил 6 мячей в ворота соперников. За особые заслуги имя игрока было включено в Зал славы шотландского футбола.

Полузащитники

Кумир всех болельщиков глазговского «Селтика», выступавший на позиции центрального полузащитника. Игровая карьера МакСтэя длилась на протяжении 16 лет, 7 из которых он провел в должности капитана. Многим фанатам футбола он известен под прозвищем Маэстро, которое получил за элегантность и точность передач. За сборную Шотландии Пол играл 76 раз и 9 раз поразил ворота противников. Таким образом, полузащитник занимает четвертое место по количеству сыгранных матчей в истории национальной команды. Дважды участвовал в чемпионате мира и трижды удостаивался звания чемпиона Шотландии.

Джимми Джонстон

Правый полузащитник шотландского клуба «Селтик», славившийся своей скоростью и бесстрашием, любимец большинства болельщиков команды. В 2002 году зрители выбрали его лучшим игроком за всю историю «Селтика». Из-за своего небольшого роста (162 сантиметра) получил кличку «Крошечный человечек». За национальную сборную Джонстон играл на протяжении 10 лет — с 1964 по 1974, проведя в общей сложности 23 матча и забив 4 мяча. Легендарный полузащитник 9 раз удостаивался звания чемпиона Шотландии, 6 раз становился обладателем Кубка страны и Кубка лиги.

Даррен Флетчер

Начал карьеру футболиста в «Манчестер Юнайтед» в 2000 году и с тех пор добился серьезных успехов. В составе клуба Даррен получил множество званий и наград, среди которых четыре Суперкубка Англии, два Кубка Футбольной лиги, титул Премьер-Лиги и многое другое. За сборную Шотландии на позиции полузащитника выступает с 2003 года. Уже спустя год стал вторым самым молодым капитаном сборной после Джона Лэмби. Вся игровая карьера Даррена насчитывает 482 матча, 32 забитых гола и 38 голевых передач, по количеству игр за сборную страны занимает 3-е место в истории шотландского футбола.

Нападающие

По праву считается лучшим футболистом Шотландии всех времен. Далглиш родился в 1951 году и за всю спортивную карьеру, длившуюся 22 года, выступал только в двух клубах — «Ливерпуль» и «Селтик». За сборную родной страны сыграл более 100 матчей и забил 30 голов, благодаря чему получил прозвище «Король Кенни». Тренеры отмечали его лидерские качества, высокую стартовую скорость и технику, а также продуктивность как при создании, так и при завершении атаки. После завершения карьеры игрока Далглиш сам стал главным тренером «Селтика».

Алистер Маккойст

Начал свою карьеру нападающего в клубе «Сент-Джонстон», после чего в 1983 году подписал контракт с «Рейнджерс», в составе которого успешно выступал последующие 15 лет и забил 251 гол в 415 матчах. Обладает званием десятикратного чемпиона Шотландии, 7 раз одерживал победу в Кубке лиги и трижды получал Кубок Шотландии. Дебют Али в национальной сборной состоялся в 1986 году против команды Венгрии. В последующем он сыграл еще 60 матчей за сборную Шотландии и забил 19 голов. Карьера великого национального бомбардира завершилась в 2001 году по причине травмы ноги. Из-за нее же Маккойсту пришлось пропустить чемпионат мира в 1998 году.

Гордон Дьюри

На позиции нападающего Гордон Дьюри выступал 20 лет, играл в шотландских клубах «Хиберниан», «Рейнджерс», «Ист Файф», «Харт оф Мидлотиан», а также в английских «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Наибольшую известность получил в составе «Рейнджерс», одержав победу в семи чемпионатах Шотландской лиги. За сборную страны Дьюри выступал 43 раза и забил 7 голов.