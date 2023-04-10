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«Король Кенни», звёзды МЮ и «Ливерпуля». 11 величайших шотландцев

вчера, 22:53
Далглиш
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Робертсон Эндрю
Робертсон Эндрю
Защитник
Флетчер Даррен
Флетчер Даррен
Полузащитник
Лейтон Джим
Лейтон Джим
Вратарь

Легенды «тартановой армии».

Сборная Шотландии по футболу не часто одерживает крупные победы, но она подарила миру множество легендарных игроков. Их имена хорошо знакомы болельщикам на Британских островах и в Европе, многие из них успешно выступали на крупных международных турнирах и зарекомендовали в топ-клубах.

Вратарь

Джим Лейтон

Лейтон играл в составе «Манчестер Юнайтед», «Данди» и «Хиберниан», но наибольшего успеха достиг в клубе «Абердин». Легендарный вратарь 4 раза становился обладателем Кубка Шотландии, два раза — Кубка шотландской лиги, а также добыл 3 титула чемпиона своей родной страны. За национальную сборную Джим Лейтон выступал с 1982 по 1998 год и почти все это время был ее основным вратарем. Всего в послужном списке футболиста насчитывается 91 матч в составе сборной Шотландии, большее количество игр лишь у Кенни Далгиша. Последнее появление Лейтона на поле состоялось в 2000 году, когда ему был 41 год. Завершив карьеру, он стал тренером вратарей в любимом клубе «Абердин».

Защитники

Томми Джеммел

Известен своими выступлениями за «Селтик», цвета которого он защищал на протяжении 10 лет, и легендарными голами в финалах Кубка чемпионов в 1967 и 1970 годах. После этого совершил переход в «Ноттингем Форест». Является одним из самых результативных защитников своего времени в Европе. Джеммел остался в памяти болельщиков сборной Шотландии благодаря своим скоростным подключениям к атаке, уникальным физическим данным и мощным ударам. Закончил спортивную карьеру Джеммел в клубе «Данди», в составе которого выиграл Кубок шотландской лиги, одержав в финале победу над «Селтиком».

Томас Бойд

Его спортивная карьера длилась 20 лет, за это время он успел сыграть в таких клубах, как «Челси», «Мотеруэлл» и «Селтик», в котором на протяжении пяти лет являлся капитаном. В составе национальной сборной Шотландии провел 71 матч, трижды получал титул чемпиона Шотландии, выиграл три Кубка страны и такое же количество Кубков лиги. Благодаря высокой результативности и умению играть на любой позиции в защите Том Бойд считается одним из лучших футболистов за многолетнюю историю «Селтика».

Эндрю Робертсон

Начал свою спортивную карьеру в «Селтике», затем сменил несколько клубов, получил звание лучшего молодого футболиста Шотландии и в 2017 году заключил контракт с «Ливерпулем». В составе команды дошел до финала Лиги чемпионов, а спустя год стал ее победителем. Также с 2014 года успешно выступает за свою страну в качестве капитана сборной Шотландии. В настоящее время Эндрю Робертсон продолжает играть за «Ливерпуль», является обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка Англии и Футбольной лиги.

Ричард Гоф

Наибольших успехов Гоф смог добиться, играя на позиции защитника в составе глазговского клуба «Рейнджерс». Вместе с командой он девять раз получал звание чемпиона Шотландии, три раза становился обладателем Кубка страны и шесть раз — Кубка лиги. На чемпионате мира Ричард Гоф выступал дважды — в 1986 и в 1990 году, а также принимал участие в европейском первенстве 1992 года. В общей сложности в роли защитника провел 61 игру и забил 6 мячей в ворота соперников. За особые заслуги имя игрока было включено в Зал славы шотландского футбола.

Полузащитники

Пол МакСтэй

Кумир всех болельщиков глазговского «Селтика», выступавший на позиции центрального полузащитника. Игровая карьера МакСтэя длилась на протяжении 16 лет, 7 из которых он провел в должности капитана. Многим фанатам футбола он известен под прозвищем Маэстро, которое получил за элегантность и точность передач. За сборную Шотландии Пол играл 76 раз и 9 раз поразил ворота противников. Таким образом, полузащитник занимает четвертое место по количеству сыгранных матчей в истории национальной команды. Дважды участвовал в чемпионате мира и трижды удостаивался звания чемпиона Шотландии.

Джимми Джонстон

Правый полузащитник шотландского клуба «Селтик», славившийся своей скоростью и бесстрашием, любимец большинства болельщиков команды. В 2002 году зрители выбрали его лучшим игроком за всю историю «Селтика». Из-за своего небольшого роста (162 сантиметра) получил кличку «Крошечный человечек». За национальную сборную Джонстон играл на протяжении 10 лет — с 1964 по 1974, проведя в общей сложности 23 матча и забив 4 мяча. Легендарный полузащитник 9 раз удостаивался звания чемпиона Шотландии, 6 раз становился обладателем Кубка страны и Кубка лиги.

Даррен Флетчер

Начал карьеру футболиста в «Манчестер Юнайтед» в 2000 году и с тех пор добился серьезных успехов. В составе клуба Даррен получил множество званий и наград, среди которых четыре Суперкубка Англии, два Кубка Футбольной лиги, титул Премьер-Лиги и многое другое. За сборную Шотландии на позиции полузащитника выступает с 2003 года. Уже спустя год стал вторым самым молодым капитаном сборной после Джона Лэмби. Вся игровая карьера Даррена насчитывает 482 матча, 32 забитых гола и 38 голевых передач, по количеству игр за сборную страны занимает 3-е место в истории шотландского футбола.

Нападающие

Кенни Далглиш

По праву считается лучшим футболистом Шотландии всех времен. Далглиш родился в 1951 году и за всю спортивную карьеру, длившуюся 22 года, выступал только в двух клубах — «Ливерпуль» и «Селтик». За сборную родной страны сыграл более 100 матчей и забил 30 голов, благодаря чему получил прозвище «Король Кенни». Тренеры отмечали его лидерские качества, высокую стартовую скорость и технику, а также продуктивность как при создании, так и при завершении атаки. После завершения карьеры игрока Далглиш сам стал главным тренером «Селтика».

Алистер Маккойст

Начал свою карьеру нападающего в клубе «Сент-Джонстон», после чего в 1983 году подписал контракт с «Рейнджерс», в составе которого успешно выступал последующие 15 лет и забил 251 гол в 415 матчах. Обладает званием десятикратного чемпиона Шотландии, 7 раз одерживал победу в Кубке лиги и трижды получал Кубок Шотландии. Дебют Али в национальной сборной состоялся в 1986 году против команды Венгрии. В последующем он сыграл еще 60 матчей за сборную Шотландии и забил 19 голов. Карьера великого национального бомбардира завершилась в 2001 году по причине травмы ноги. Из-за нее же Маккойсту пришлось пропустить чемпионат мира в 1998 году.

Гордон Дьюри

На позиции нападающего Гордон Дьюри выступал 20 лет, играл в шотландских клубах «Хиберниан», «Рейнджерс», «Ист Файф», «Харт оф Мидлотиан», а также в английских «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Наибольшую известность получил в составе «Рейнджерс», одержав победу в семи чемпионатах Шотландской лиги. За сборную страны Дьюри выступал 43 раза и забил 7 голов.

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