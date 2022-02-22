Роналду может выиграть ЛЧ в шестой раз, Месси — в пятый. Мультичемпионы в погоне за новыми победами

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вчера, 21:35

Самые титулованные футболисты текущего розыгрыша.

Пока некоторые звездные игроки мечтают о первой победе в Лиге чемпионов, их более успешные коллеги преследуют титул, который дополнит и без того богатую коллекцию. Кто может продвинуться в рейтинге самых успешных участников турнира?

Вратарь

Кейлор Навас ( ПСЖ ; Коста-Рика) — 3 победы в Лиге чемпионов

Только один вратарь выиграл больше трех Кубков чемпионов — Хуанито Алонсо, защищавший ворота «Реала» в середине XX века. У Наваса, также побеждавшего с «Королевским клубом», есть шанс сравнятся с Хуанито, если ПСЖ впервые в истории станет сильнейшим клубом Старого Света. Такие амбиции имеются, но для начала парижане должны выбить бывший клуб Кейлора — мадридский «Реал».

Защитники

Дани Карвахаль («Реал»; Испания) — 4 победы в Лиге чемпионов

В 2013-м кантерано вернулся в «Мадрид» после того, как запустил профессиональную карьеру в Германии, а в следующие пять лет он четырежды побеждал со «сливочными» в Лиге чемпионов. Карвахаль выходил в стартовом составе в каждом из четырех триумфальных финалов.

Серхио Рамос ( ПСЖ ; Испания) — 4 победы в Лиге чемпионов

Те же четыре финала Рамос отыграл в футболке «Реала» от звонка до звонка, а в двух из них экс-капитан «сливочных» отмечался важнейшими голами в ворота «Атлетико». Ирония судьбы заключается в том, что ради пятой победы в Лиге чемпионов Серхио должен желать ПСЖ пройти «Реал» в 1/8 финала. Ну, а личный вклад Рамоса в нынешнюю кампанию парижан пока нулевой: ни разу не сыграл за новый клуб в Лиге чемпионов.

Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»; Франция) — 4 победы в Лиге чемпионов

Варан выиграл четыре титула с мадридским «Реалом», а теперь преследует пятого «ушастого» вместе с «Манчестер Юнайтед», куда перешел прошедшим летом. Не сказать, что команда Ральфа Рангника входит в число главных фаворитов турнира, но Лига чемпионов видела и не такие сенсации, тем более в составе «красных дьяволов» сразу два великих чемпиона — Варан и Роналду.

Марсело («Реал»; Бразилия) — 4 победы в Лиге чемпионов

Получивший капитанскую повязку в «Реале» после ухода Рамоса бразилец проводит последний сезон на «Сантьяго Бернабеу». Наверняка Марсело мечтает завершить свой путь в Мадриде на мажорной ноте и с кубками в высоко поднятых руках. Только десять человек выигрывали Кубок чемпионов больше четырех раз.

Полузащитники

Тони Кроос («Реал»; Германия) — 4 победы в Лиге чемпионов

Кроос впервые выиграл Лигу чемпионов с «Баварией» в сезоне 2012/13, а потом трижды побеждал с «Реалом», где стал одной из вершин триумфального треугольника в полузащите Каземиро-Кроос-Модрич, который и по сей день в строю.

Лука Модрич («Реал»; Хорватия) — 4 победы в Лиге чемпионов

У Модрича четыре победных финала с «Мадридом», которые он отыграл от звонка до звонка. Голов в решающих схватках Лука не забивал, но именно он в 2014 году подал угловой на 90+3 минуте матча с «Атлетико» и стал соавтором гола Серхио Рамоса, без которого завоевание «Десимы» пришлось бы отложить.

Матео Ковачич («Челси»; Хорватия) — 4 победы в Лиге чемпионов

Мадридская полузащита могла предстать здесь в полном составе, но количество мест ограничено, а Ковачича добавить интереснее ради расширения клубного представительства. Хорват своим высоким положением тоже во многом обязан «Реалу», с которым выиграл три трофея, но в прошлом году Матео вновь покорил вершину с «Челси» и благодаря этому вошел в топ-30 самых успешных игроков Кубка/Лиги чемпионов.

Нападающие

Лионель Месси ( ПСЖ ; Аргентина) — 4 победы в Лиге чемпионов

Единственный футболист в этой команде, который оказался в этой символической сборной не благодаря серии побед с «Реалом». Месси выиграл все четыре Лиги чемпионов с «Барселоной». В сезоне 2005/06 Лео не был главным героем, но в трех других триумфальных походах каталонцев творил чудеса и обязательно записывал на свой счет результативные действия в финалах.

Карим Бензема («Реал»; Франция) — 4 победы в Лиге чемпионов

Бензема выходил в стартовом составе во всех четырех победных финалах «Реала», но голом отметился только с четвертой попытки, когда воспользовался подарком Лориса Кариуса в киевской схватке с «Ливерпулем». С тех пор Карим проделал большой путь и сейчас считается главной звездой в атаке «Королевского клуба».

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»; Португалия) — 5 побед в Лиге чемпионов

Свой первый Кубок чемпионов Криштиану завоевал в 2008-м в Москве с «Манчестер Юнайтед», а уже потом стал соучастником больших побед с «Реалом». Только один футболист чаще побеждал в главном клубном турнире Старого Света — Пако Хенто, у которого шесть побед. Роналду может сравняться с легендарным «Мистером Европой», ушедшим из жизни в начале года.

Еще у четырех футболистов, участвующих в нынешнем розыгрыше, по 4 победы в Лиге чемпионов: Каземиро («Реал»; Бразилия), Иско («Реал»; Испания), Начо («Реал»; Испания), Гарет Бэйл («Реал»; Уэльс).

Тренер

Карло Анчелотти («Реал»; Италия) — 3 победы в Лиге чемпионов

Боб Пейсли, Карло Анчелотти и Зинедин Зидан — самые титулованные тренеры в истории Кубка/Лиги чемпионов, у них по три победы. Наверняка у Зизу еще будет шанс покорить любимый турнир в четвертый раз, но в этом сезоне ближе к четвертому титулу Карло Анчелотти, который дважды побеждал с «Миланом» и один раз с «Реалом».