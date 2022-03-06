Весёлый «Локомотив»: без тренера, с голами и с тенью технического поражения

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вчера, 17:25

Зато Кухта и Изидор отличились голами.

«Енисей» разнес защиту «Локомотива» в Кубке

Не то чтобы это был подвиг, ведь Кичину позволили забить в падении через себя. Ломакин реализовал пенальти уже после странного удаления Тикнизяна – имея желтую карточку, не смог занять правильную позицию, оказался за спиной у соперника. При счете 0:2 «Локомотив» мог сократить отрыв, но Жемалетдинов впервые за неделю не реализовал пенальти. А дальше «Енисей» дожал десятерых соперников. Причем третий гол случился после того, как фаворит позволил в своей штрафной площади пасы пятками и передачи с места. А четвертый мяч – следствие персональной ошибки юного Мампасси и еще одного пенальти. Вратарь Худяков весь матч спасал, взял пенальти, но не смог отразить добавку. И вы догадываетесь, почему бывшая команда Гисдоля, хотя и выпустила многих игроков первого состава, вылетела со счетом 0:4 от клуба ФНЛ . Обещанного «Сапсана» не получилось.

Срочно нужен тренер, Комппер и Лоськов не справятся

Известный многим по выступлениям за «Хоффенхайм» Марвин Комппер согласился возглавить «Локомотив» после Гисдоля, но затем исполняющим обязанности назвали Лоськова, поскольку у немца нет лицензии нужной категории. Это еще один штрих к портрету управления «железнодорожниками» — когда председатель совета директоров говорит, что выбрали нового главного тренера, затем появляется другая фамилия. Лоськов заболел, его на бровке должен был подменять Пашинин, а к матчу готовил Комппер. Запутаться можно, а вот когда команда без главного тренера, то это видно сразу. Легкость, с которой «Химки» проскакивали оборону фаворита, удивляет, но уже не поражает. А ведь у аутсайдера самого чехарда, есть финансовые проблемы и произошла очередная смена наставника, причем вместо неплохого специалиста пришел спорный. Юран в итоге проиграл атаке «Локомотива», но даже в меньшинстве «Химки» сравняли счет. Без персональных подвигов московский клуб обязательно бы потерял очки, невзирая на подарки соперника, вроде пенальти. Или на подарок арбитра, ведь удаление Бруно Виллемена некоторые эксперты во судейству оспаривают.

«Железнодорожников» выручает резвая линия атаки

Понятно, что фланги в обороне сыграли плохо. Баринов появился в центре защиты, чтобы помочь Мампасси, отдал две голевые передачи – герой матча, но его действия напоминают, что центральные хавбеки не выполнили свою работу в атаке. Зато к четвертке форвардов нет вопросов. Кухта – сильный нападающий, сегодня на его счету четкая реализация решающего момента. Ему же надо было бить пенальти, или же отдать мяч Баринову. Жемалетдинов пошел исправлять кубковую ошибку – Лантратов его переиграл. Зато у Рифата есть голевая передача. Все четыре представителя атакующего звена – Изидор и Керк забили по мячу, сумели отличиться. Но два гола Дидье Зе едва не стоили «Локомотиву» двух потерянных пунктов, поскольку рядом с индивидуальным классом, который есть, живет управленческий бардак, связанный со ставкой на советников в виде Рангника и тех, кого он привел в клуб, хотя сам запланировал отъезд, как и Гисдоль.

С новым тренером у команды есть будущее

Несправедливо заявлять, что «Локомотив» плох от «а» до «я». Даже против «Енисея» был странный поединок, поскольку в дебюте могли забить и морально подкосить соперника. Но реализация, которая в этом сезоне отчаянно спасает москвичей, в тот раз подвела. А вот против «Химок» все-таки забили три мяча, а должны были четыре, ведь с «точки» надо забивать обязательно. Вместо этого нервировали Марвина Комппера, нервировали фанатов и рисковали потерять очки еще до дисциплинарного расследования, о котором расскажем чуть ниже. Но если вспомнить, что есть неплохие легионеры, то намечается создание новой линии атаки, где только Жемалетдинов играет за клуб больше одного сезона или даже одного-двух матчей. Из команды не ушли Миранчук, Баринов, Гильерме, Камано, Магкеев и Бека-Бека, так что достаточно грамотно выбрать тренера – возможно, Валерия Карпина, чтобы «Локомотив» забегал по-человечески, а не по наитию Кухты с Изидором после передач Баринова.

Не факт, что «Локомотиву» выпишут техническое поражение

Как правильно отметили в «Спорт-Экспресс», раз у Яна Кухты была красная карточка в составе «Славии», а РФС и РПЛ ведут юридическую борьбу за то, чтобы их не исключали из международного футбольного сообщества, то по правилам дисквалификация переносится. Но есть сразу несколько нюансов. Кухта появлялся на поле в кубковом поединке, возможно, правила были нарушены уже тогда – хотя у каждой ассоциации свои правила о разделении наказаний за чемпионат и иные внутренние турниры. Также важно отметить, что мы не знаем, когда именно юридически оформили переход чеха. Если он присоединился к «Локомотиву» официально по бумагам после 5 февраля, когда «Славия» сыграла против «Карвины», то вполне возможно, что уже формально «отбыл» дисквалификацию. В цивилизованном мире такие штуки должны фиксироваться автоматически, чтобы юристы клуба не подставили команду.