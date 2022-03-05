96 сложнейших минут для ЦСКА. Языджи снова спас Березуцкого

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сегодня, 21:52

Мучились в большинстве против аутсайдера.

Акинфеев и защитники скучали

Когда владение 69 на 31 %, а соперник один раз попадает в створ ворот ЦСКА , то все понятно. Бийол и Дивеев забрали на себя почти двадцать процентов от владения мячом в матче, поскольку через них «армейцы» снова и снова выходили в атаку. В обороне у хозяев проблем не было, особенно после удаления. О красной карточке спорил один из комментаторов, но эксперты говорят, что судью правильно позвали пересмотреть эпизод. Пусть Карраскаль хотел упасть, его явно ударили за штрафной площадью. Но поскольку в противном случае на ворота вываливались сразу два игрока ЦСКА , то это лишение явной возможности забить гол, чистая красная карточка. В итоге «армейцы» в большинстве в четвертый раз подряд в рамках РПЛ не пропустили. Солидная серия, которую разбавляет только кубковый гол «Сочи». Акинфеев спасал в дерби против «Спартака», а сегодня у него был выходной.

Один форвард – большая ошибка

Не сумел сыграть Заболотный, а молодой Яковлев не готов к основе, что и показал после выхода на замену. В результате ложным форвардом в стартовом составе стал Языджи. Хотя о футболе от турка еще поговорим ниже, здесь констатируем – против низкого, плотного и жесткого блока обороны Кержакова без центрального тяжелого форварда было сложно. Из 22 ударов лишь 6 оказались точными. Поскольку нередко на ударную позицию выходили люди, которым непривычно искать пустые зоны прямо перед воротами, сразу десять выстрелов оказались мимо ворот. ЦСКА зря не подписал нападающего, как планировал. Искали выход на Мурики, но он отправился в «Мальорку». Остался Заболотный, который еще и пока не сыгрался с новыми напарниками. Хотя тактически, особенно против «Нижнего Новгорода», был нужен.

Фернандес по-прежнему выпадает

Марио несколько раз получал по ногам, а в концовке ему разбили лицо, причем последствия серьезные. Но сожаления по этому поводу не мешают констатировать, что бразильский россиянин пока странно смотрится в этом сезоне. Сегодня тяжело было не создать момент – даже у Фукса такой шанс нашелся, но у Фернандеса два последних паса, но без ударов и без реальных обострений. Марио сыграл нормально, но это «нормально», особенно с учетом, что Обляков не является классическим левым латералем, лишает ЦСКА «крыльев». Команда играла широко, поскольку такой была линия защиты Кержакова даже после удаления. Но снова не увидели правильной игры именно от фланговых футболистов. И грамотной поддержки от Медины и Карраскаля именно на флангах, а не полуфлангах. Эджуке не случайно заменил Фукса и вышел исправить положение.

Не все получалось, пришлось хитрить

В концовке был веселый эпизод, когда Зайнутдинов откровенно нарисовал фол перед штрафной площадью соперника. Все это увидели, кроме арбитра, уж больно наглая была симуляция – падение без удара соперника. После того стандарта ЦСКА не забил, но затем Кукуян добавил много минут, которые привели к голы Языджи. Но похвалить весь ЦСКА после такой длительной и сложной облоги не получается. Интересно было увидеть этот поединок в полных составах. В большинстве «армейцы» сумели создать два десятка подходов, которые редко были точными, но в итоге привели к хитрому удару в «домик» сразу защитнику и вратарю. Но если оценивать рисунок, то Дзагоев и Гбамин не создали идеальную связку в центре поля – их могли бы поймать на контратаках, если бы «Нижний Новгород» был в полных составах. Да и Карраскаль и Медина не отработали идеально. Хорхе хотя бы на ударные позиции выходил и красную карточку для соперника заработал. А вот его парагвайский коллега справедливо заработал замену на молодого Яковлева. Но перестановка, как уже сказано выше, не сработала.

Языджи умудрился нанести 9 ударов

Турок – лидер команды, сразу показал, насколько важный и что умеет. Попадал в каркас ворот, нанес девять ударов. Да, лишь два были точными, но ведь второй принес победу. В добавленное время Бийол скинул мяч в сторону турка, тот подработал мяч и четко пробил низом. Языджи никогда не будет парнем, которому хватит физики для матча в одном темпе. Но поскольку он прекрасно знает об этой своей слабости, то берет паузы, и в итоге оказывается самым высококлассным игроком на поле. Юсуф сегодня отказался от работы ассистентом – всего один созданный момент, зато выполнил работу центрального форварда. По-своему, не как Заболотный или любой другой тяжелый нападающий, ведь головой не играет лучше всех, зато эффективно. Два удара в створ – один гол. Языджи, как и против «Спартака» с «Сочи», снова оказался в центре внимания. Где-то забивает сам, где-то помогает другим.

ЦСКА был в миллиметрах от мировой

Один неудачный отскок в чужой штрафной площади, одно потерянное мгновение Языджи, один грамотный ход защитников, которые упустили Карраскаля, когда он прорывался к воротам перед удалением – все старания «армейцев», которые очевидно вели в матче против Кержакова, пришлось бы перечеркнуть. ЦСКА повезло в поединке, где он мог забить первый мяч чуть быстрее и потратить меньше нервов и сил. Но отдаем должное братьям Березуцким. Мало какой тренер в РПЛ умеет работать против глухой обороны. Вспомните, «Нижний Новгород» в этом сезоне забирал очки у множества фаворитов. Например, у «Сочи», «Спартака», «Динамо» и «Рубина». Но когда встречаются с «армейцами», то хорошо дерутся и уступают. В первом круге Березуцкого выручил удар Зайнутдинова после паса Эджуке, который случился еще в первом тайме и позволил развить успех. Теперь же пришлось спасаться от бессмысленной ничьей в большинстве в добавленное время.