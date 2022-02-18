Ужасные капитаны из АПЛ. Грубиян, алкоголик и запасной огорчали фанатов собственных клубов

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вчера, 22:33

МЮ готовит замену на почётном посту.

Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»)

Когда невеста Магуайра и мать его двух детей выставляет совместные фото, то остряки обычно добавляют комментарии: «Осталась бы она с этим „грузчиком“, не будь он мультимиллионером?» И ответ утвердительный, ведь Ферн Хоукинс с Харри с 2011 года. Тогда юный защитник только-только начинал взрослую карьеру, играя за «Шеффилд Юнайтед».

Не сомневаемся, что Харри может оказаться славным парнем в жизни. Но чем больше людей с нулевой харизмой у руля – тем больше у мира проблем на всех уровнях. Править надо уметь. Бледные и притягивающие к себе неприятности под давлением создают взрывоопасные ситуации. Харри Магуайр для МЮ именно такой. На него сильно давят, парня жаль, но тут не безвыходная ситуация.

Капитаном МЮ может стать Роналду, а Магуайр будет рядовым защитником, хотя и самым дорогим представителем линии обороны в истории футбола. Его уже и так переоценили, когда отвалили 87 млн евро, а сейчас не нужно мучить плохого капитана звездной и проблемной команды. Хотя Криштиану тоже зря соглашается, он не такой уж удачный лидер раздевалки, как себе представляет.

Гранит Джака («Арсенал»)

Не удивительно, что после скандального ухода Обамеянга – Артета отказался прощать Пьер-Эмерику поведение за полем, отправили габонца в «Барселону», официальным лидером многострадальных «канониров» выбрали не Джаку, который в клубе с 2016 года, а Александра Ляказетта, хотя француз присоединился к команде на год позже и порывался уйти.

Джака уже был капитаном «Арсенала» после Косьельни, закончилось скандалом. Гранит носил повязку недолго, фанаты плохо отзывались о капитане по ходу матчей и после их завершения. Знаменитый грубиян собирал карточки, команда проигрывала. После замены от Эмери трибуны проводили Гранита свистом, а тот послал фанатов, бросил капитанскую повязку и снял футболку клуба.

Клочок ткани на рукаве у одного из футболистов «Арсенала» давно стал «черной меткой». Неприятности – то травмы, то проблемы с попаданием в состав, то дисциплинарные моменты, то игровые неурядицы, преследовали всех последних капитанов «Арсенала», кроме одного. Но Ван Перси забивал настолько много, что перешел в состав принципиальных врагов из МЮ . Не худшего по игре капитана предсказуемо обозвали предателем.

Джоуи Бартон ( КПР )

Не каждого хулигана с наклонностями социопата стоит выбирать лидером команды. Особенно для коммуникации с арбитрами АПЛ и влияния на соперников своим авторитетом. Очень хорошо, что Бенжамена Менди не назначили случайно капитаном «Манчестер Сити». Получили бы страшный позор в конце истории с судом по изнасилованиям. Бартон не обвинялся в страшных злодеяниях, но это странный капитан.

В КПР в него поверили, о чем в итоге, конечно же, пожалели. Джоуи остался собой. Говорил много лишнего, получал красные карточки и не помогал на поле. В 2012-м был удален по ходу знаменитого чемпионского матча против МС за удар локтем Тевеса. Еще толкал Агуэро и Компани. Клуб отправил Бартона в аренду в «Марсель» на сезон после того скандала. Но спустя годы в 2015-м КПР снова вел в бой опытный хавбек.

Джои остался странным персонажем за полем. Делал сотни ставок на футбол. Защищал права геев в футболе в поддержку собственного дяди. Предлагал ликвидировать одну из английских церквей. Бартон то в режиме философа Кантона, то в режиме берсерка, шоумен, если коротко. Нынешний тренер «Бристоль Роверс» был плохим капитаном КПР , с ним вылетели из АПЛ и больше не возвращались, хотя прошло уже целых семь лет.

Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»)

У Руни всегда были приключения за полем, поскольку у Уэйна непростой характер и буйный нрав. Ему пришлось извиняться перед фанатами МЮ , причем дважды подряд. Сделал запрос на трансфер в 2010-м, и едва не убежал в «Манчестер Сити». Спустя годы «Шрэк» признался, что не справлялся с давлением на звезду футбола его масштаба, поэтому мог пропадать на пару дней и уйти в запой.

Руни недоговаривает, что в это время ходил налево, не раз попадался на глаза папарацци с женщинами. Зато недавно хвастался, что перестал выпивать. При этом не считает прежние многодневные запои, о которых сам рассказал, примером активного алкоголизма. Надеемся, все у молодого тренера будет в порядке. А вот его капитанский отрезок в МЮ получился странным. Руни назначил Ван Гал, а не выбрала команда. На фоне Видича получили неважного лидера в лице отличного футболиста.

Фернандиньо («Манчестер Сити»)

«Ветеран» не равно «капитан». Одна из проблем «горожан», когда оцениваем их решающие проигранные поединки – нет официального лидера на поле. Компани стал тренером в «Андерлехте». Прошли времена, когда богатырский удар капитана мог спасти в сложном матче. Затем ушел капитан Давид Силва, а команда выбрала Фернандиньо. Теперь бразилец нередко сидит на скамейке. В результате Уокер, Диаш, Бернарду и Родри считают себя главными.

Даже видно, как празднуют голы порознь, в команде есть «кампании». И Фернандиньо сам по себе не такой человек, чтобы собрать воедино всех звезд. Завести на поле некому, Де Брюйне из другого теста, что и выступления сборной Бельгии обычно доказывают. Снова речь о хорошем футболисте Фернандиньо, который годится на роль капитана так же плохо, как тот же Агуэро, который был среди фаворитов последних выборов, но уступил бразильцу.

Вильям Галлас («Арсенал»)

Надо различать капитана, которого не любит толпа – Мертезакера за его футбольные ошибки не гладили по голове фанаты «Арсенала», и по-настоящему ужасного лидера раздевалки и не вожака на поле. Галлас из второй группы. Француз пришел из «Челси», играл хорошо, но затем получил повязку и Вильяма понесло. Защитник публично ругал напарников, Венгеру это не понравилось. И ушел к врагам, как Ван Перси, только к неудачливым – в «Тоттенхэм».

Впрочем, таких примеров немного, ведь АПЛ – чемпионат великих капитанов. Кантона, Виейра, Брайан Робсон, Кин, Терри, Компани и Адамс были великими лидерами. Да и Хендерсон, когда Джордан в ударе, не портит картину в «Ливерпуле» после Джеррарда. Но даже у больших команд роль лидеров порой выполняют те, кто категорически не подходит по тем или иным причинам. Понятно, что лишение капитанской повязки – громкий жест, но страдания команды того не стоят.