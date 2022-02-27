«Спартак» Ваноли в деталях. С потенциалом, но без последнего паса, реализации и опорной зоны

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сегодня, 14:28

Изучаем команду, которой нужны перемены.

Совсем не учли соперника

Когда твой оппонент выпускает в полузащите троих новичков, причем правее и левее нового опорника выходят два вингера, то это смелый ход, который мог плохо закончиться для ЦСКА . Если пересмотреть поединок и ключевые моменты, то увидите попытку «Спартака» вести игру – и через пас, и через контроль. Но полезное пространство контролировал наглый Карраскаль при поддержке напарников и умной левой ноги Языджи. Для «Спартака» плохо, что не прочитали обновленных «армейцев», ведь кубанцы тоже могут удивить, они незнакомый соперник. А «Динамо» Шварца и «Лейпциг» Тедеско – крепкие орешки. Причем оба этих соперника аритмичные, что Ваноли невыгодно.

Так и не появился плеймейкер

Конте очень долго и не всегда успешно внедрял Эриксена в футбол «Интера». Только с Индзаги чистокровный плеймейкер Чалханоглу вписался в игру. Футбол школы Антонио построен на вертикалях, и хотя бывали исключения, его бывший соратник Ваноли вчера пытался обойтись без человека с последним пасом. Но эффективной атакующей тройки из Зобнина, Умярова и Мартинса не получилось. Формально был отдан приказ собирать последние передачи, но у Айртона столько же пасов перед чужим ударом, как у всех хавбеков в сумме. Умяров вообще не создал ни одного момента для других. Причем Бакаева в «3-5-2» засунуть нельзя, Зелимхан не вытянет оборонительную нагрузку ни на правом фланге, ни в центре.

Промес и Соболев не стали дуэтом

Пустая активность – словосочетание, которое лучше всего описывает работу этой парочки в атаке. Промес и на ударные позиции выходил – 6 выстрелов, и других видел – 4 передачи под удары, а у всего ЦСКА их пять, но ни он, ни Соболев с точностью передач, как у центральных защитников, не создавали реальную остроту у ворот Акинфеева. Игорь Владимирович спокойно давал указания Дивееву, Фуксу и Бийолу. Два опасных момента было – Промес и Зобнин могли забить, но если возвращаемся к дуэту форвардов, то его пока нет. Как нет связки голландца Квинси и ямайца Шамала. Николсон еще может заиграть, но пока он оторван от команды.

Не использовали полуфланги

Хлусевич и Мозес в будущем могут наделать вреда защите соперников «Спартака», это приличные правые латерали. Зобнин получил опыт на фланге, может подключаться к атакам, что вчера и делал. Но вчера против «Спартака» играли в центре поля эгоисты с большим атакующим потенциалом, а целый левый фланг прикрывал хавбек Обляков. И вот этих непрофильных специалистов подопечные Ваноли не загнали в угол. Мартинс не был опорником, прикрывал левый полуфланг, и хотя Айртон провел хороший матч в атаке, количество не перешло в качество. Один гол «Спартак» точно мог забить, но преимущества у него не было.

Слабая реакция на чужую технику

Широков прав, «Спартак» боится чужой яркости. Когда «Зенит» начал играть индивидуально, не забывая о тренерском плане на игру, то все завершилось счетом 7:1. Когда «Сочи» искал дыры между линиями, то находил так же успешно, как Карраскаль. Только в Европе, где «Спартак» не знали классные соперники, сработала эмоциональная игра «от ножа». В РПЛ что «Краснодар», что «Рубин» прекрасно читали уязвимость москвичей – они плохо реагируют на оригинальные ходы соперника, поскольку у «Спартака» не выстроенная игра. Тедеско не дали завершить проект – не хватило времени и новых ресурсов. Под Виторию не привезли игроков, он не понял «Спартак». А теперь видим непонятную команду Ваноли, где из Умярова безуспешно пытаются сделать Фернандо, а мелкие ляпы в защите оборачиваются большим поражением.

Латерали не страхуют в обороне

В прошлом году занимались подсчетами, чтобы показать – не только на совести Рассказова и Максименко пропущенные мячи. Результативные ошибки делали и Зобнин, и Айртон. Мозес держался подальше от своих ворот, но без его помощи ляпы правых центральных защитников становились еще ярче. Вчера у ЦСКА не было видно Фернандеса – у Марио вообще не лучший сезон в карьере, но зато Обляков при поддержке Эджуке и Карраскаля принял участие в важной второй голевой атаке. Будущие соперники тоже злые на флангах, так что эта уязвимость осталась. Вообще, пока много грехов времен Руя Витории не замолили.

«Спартак» очевидно не на спаде

Поединки, где обе команды используют новичков, чреваты резкими разворотами, особенно когда столько эмоций, как в дерби, когда Ваноли бросал бутылку с водой. Забей Зобнин – весь матч мог развернуться. Помним ведь дерби первого круга, когда Заболотный выиграл матч благодаря единственному точному удару ЦСКА за полтора часа. После вчерашней победы Березуцкого остается вопрос, будет ли его смелость универсальным оружием. Но и на «Спартаке» Ваноли рано ставить крест. Удивляет, что Паоло так прятал ото всех свои идеи в конце сборов, ведь ничего нового не показал. Но очевидно, что дуэт форвардов может не сработать, Мартинса надо опробовать в опорной зоне, у Хлусевича будет шанс показать себя справа. Ларссона не забываем – оружие, которое давно не стреляло. «Спартаку» также нужен качественно новый высокий прессинг, ведь они совсем не мешали ЦСКА выходить в атаку через защитников и Карраскаля.