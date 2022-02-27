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«Спартак» Ваноли в деталях. С потенциалом, но без последнего паса, реализации и опорной зоны

сегодня, 14:28
Николсон
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Изучаем команду, которой нужны перемены.

Совсем не учли соперника

Когда твой оппонент выпускает в полузащите троих новичков, причем правее и левее нового опорника выходят два вингера, то это смелый ход, который мог плохо закончиться для ЦСКА. Если пересмотреть поединок и ключевые моменты, то увидите попытку «Спартака» вести игру – и через пас, и через контроль. Но полезное пространство контролировал наглый Карраскаль при поддержке напарников и умной левой ноги Языджи. Для «Спартака» плохо, что не прочитали обновленных «армейцев», ведь кубанцы тоже могут удивить, они незнакомый соперник. А «Динамо» Шварца и «Лейпциг» Тедеско – крепкие орешки. Причем оба этих соперника аритмичные, что Ваноли невыгодно.

Так и не появился плеймейкер

Конте очень долго и не всегда успешно внедрял Эриксена в футбол «Интера». Только с Индзаги чистокровный плеймейкер Чалханоглу вписался в игру. Футбол школы Антонио построен на вертикалях, и хотя бывали исключения, его бывший соратник Ваноли вчера пытался обойтись без человека с последним пасом. Но эффективной атакующей тройки из Зобнина, Умярова и Мартинса не получилось. Формально был отдан приказ собирать последние передачи, но у Айртона столько же пасов перед чужим ударом, как у всех хавбеков в сумме. Умяров вообще не создал ни одного момента для других. Причем Бакаева в «3-5-2» засунуть нельзя, Зелимхан не вытянет оборонительную нагрузку ни на правом фланге, ни в центре.

Промес и Соболев не стали дуэтом

Пустая активность – словосочетание, которое лучше всего описывает работу этой парочки в атаке. Промес и на ударные позиции выходил – 6 выстрелов, и других видел – 4 передачи под удары, а у всего ЦСКА их пять, но ни он, ни Соболев с точностью передач, как у центральных защитников, не создавали реальную остроту у ворот Акинфеева. Игорь Владимирович спокойно давал указания Дивееву, Фуксу и Бийолу. Два опасных момента было – Промес и Зобнин могли забить, но если возвращаемся к дуэту форвардов, то его пока нет. Как нет связки голландца Квинси и ямайца Шамала. Николсон еще может заиграть, но пока он оторван от команды.

Не использовали полуфланги

Хлусевич и Мозес в будущем могут наделать вреда защите соперников «Спартака», это приличные правые латерали. Зобнин получил опыт на фланге, может подключаться к атакам, что вчера и делал. Но вчера против «Спартака» играли в центре поля эгоисты с большим атакующим потенциалом, а целый левый фланг прикрывал хавбек Обляков. И вот этих непрофильных специалистов подопечные Ваноли не загнали в угол. Мартинс не был опорником, прикрывал левый полуфланг, и хотя Айртон провел хороший матч в атаке, количество не перешло в качество. Один гол «Спартак» точно мог забить, но преимущества у него не было.

Слабая реакция на чужую технику

Широков прав, «Спартак» боится чужой яркости. Когда «Зенит» начал играть индивидуально, не забывая о тренерском плане на игру, то все завершилось счетом 7:1. Когда «Сочи» искал дыры между линиями, то находил так же успешно, как Карраскаль. Только в Европе, где «Спартак» не знали классные соперники, сработала эмоциональная игра «от ножа». В РПЛ что «Краснодар», что «Рубин» прекрасно читали уязвимость москвичей – они плохо реагируют на оригинальные ходы соперника, поскольку у «Спартака» не выстроенная игра. Тедеско не дали завершить проект – не хватило времени и новых ресурсов. Под Виторию не привезли игроков, он не понял «Спартак». А теперь видим непонятную команду Ваноли, где из Умярова безуспешно пытаются сделать Фернандо, а мелкие ляпы в защите оборачиваются большим поражением.

Латерали не страхуют в обороне

В прошлом году занимались подсчетами, чтобы показать – не только на совести Рассказова и Максименко пропущенные мячи. Результативные ошибки делали и Зобнин, и Айртон. Мозес держался подальше от своих ворот, но без его помощи ляпы правых центральных защитников становились еще ярче. Вчера у ЦСКА не было видно Фернандеса – у Марио вообще не лучший сезон в карьере, но зато Обляков при поддержке Эджуке и Карраскаля принял участие в важной второй голевой атаке. Будущие соперники тоже злые на флангах, так что эта уязвимость осталась. Вообще, пока много грехов времен Руя Витории не замолили.

«Спартак» очевидно не на спаде

Поединки, где обе команды используют новичков, чреваты резкими разворотами, особенно когда столько эмоций, как в дерби, когда Ваноли бросал бутылку с водой. Забей Зобнин – весь матч мог развернуться. Помним ведь дерби первого круга, когда Заболотный выиграл матч благодаря единственному точному удару ЦСКА за полтора часа. После вчерашней победы Березуцкого остается вопрос, будет ли его смелость универсальным оружием. Но и на «Спартаке» Ваноли рано ставить крест. Удивляет, что Паоло так прятал ото всех свои идеи в конце сборов, ведь ничего нового не показал. Но очевидно, что дуэт форвардов может не сработать, Мартинса надо опробовать в опорной зоне, у Хлусевича будет шанс показать себя справа. Ларссона не забываем – оружие, которое давно не стреляло. «Спартаку» также нужен качественно новый высокий прессинг, ведь они совсем не мешали ЦСКА выходить в атаку через защитников и Карраскаля.

Сводить все поражение к реализации неправильно – Акинфеев не стал единственным героем матча, а вот с первых минут обкатать «3-4-3», к которым Ваноли перешел в концовке, можно и нужно. «Спартаку» важно разбегаться, нужно перестроить середину поля и надеяться, что Селихов окажется невезучим лишь в матчах против ЦСКА. У Ваноли невероятно сложный, но при этом интересный календарь, поэтому фанатам надо готовиться к худшему в надежде на лучшее. «Спартак» с таким количеством мелких ошибок и без собственного лица легко может собрать немало поражений. Но если разбегаются – начнут набирать очки. Позиция в таблице такая, что до конца сезона ставка не на чудеса, а на планомерную работу. Ваноли рассказал о целях на весну, и как минимум за Кубок России надо цепляться. В том числе, чтобы получить путевку в еврокубки.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:43
У армейцев вчера очень понравился опорник, который сходу заиграл на более высоком уровне чем наши бедолаги Зоба и Умяров
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:41
Не серьёзный материал.
Спартаку вчера указали на место, единственным игроком был Мозес, остальные играли сами с собой.
Центра поля нет, как и тренера
112910415
112910415
сегодня в 17:39
дальше должно лучше пойти дело
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:23
".....в полузащите троих новичков, причем правее и левее нового опорника выходят два вингера,...."
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1305193/vanoli-paolo-berezuckiy-aleksey 27.02.2022
Хотелось бы пожелать автору более тщательно готовить материал. Мы ведь тоже футбол смотрим. Так вот. Правее и левее нового опорника у ЦСКА играли соответственно Карвакаль и Язычжи. Ни тот, ни другой вингерами не являются. У ЦСКА было два латераля , это Обляков и Марио, а вингеров не было. Был номинальный Медина, но у него была иная роль. Хотелось бы аналитику серьезную читать, а не набор слов.... Это на будущее.
Mekail
Mekail
сегодня в 14:58
Спасибо за статью.... Ваноли стартовал серо, в дерби Спартак создал минимум, новички пока не впечатлили... Спартак готовился к дерби с ЦСКА в обстановке максимальной секретности.... последние контрольные матчи не только не транслировали – скрывали даже составы и авторов голов.... а Алексей Березуцкий отметил на пресс-конференции, что из-за этого анализировать соперника было сложнее.... мне интересно, как Ваноли видит нападение.... когда еще никто не знал, какую схему будет использовать итальянец, он говорил, что Соболева и Николсона можно совместить.... учитывая, что в 5-3-2 Ваноли нет плеймейкера, двух одинаковых форвардов туда ставить странно.... при 3-4-3, на которую перешел Ваноли при 1:0, центрфорвард вообще один.... вопрос, зачем тогда был нужен такой дорогой игрок, если есть Соболев?... хорошо, допустим, для конкуренции и ротации, но как-то жирно постоянно держать в запасе либо Соболева, либо Николсона... стоит отметить вариативность Ваноли: за игру он попробовал три схемы – 5-3-2, 3-4-3, 4-3-3.... правда, не сказать, что перемены сильно влияли на игру.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:44
Следующию игру Спартак выиграет!
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