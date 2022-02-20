Вероятно, Почеттино испортит Месси, Неймару и Мбаппе сезон. К тренеру ПСЖ накопились вопросы

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вчера, 21:00

Под прессом в Мадриде будет сложно.

Недооценка французских соперников

Первый тренерский грех Почеттино – ему плевать на результаты в Лиге 1. Не уважает тех, кто слабее по номиналу, причем не ценит их системно. Маурисио всем видом показывает, и ни разу этого не опровергал, что может покинуть ПСЖ по итогам сезона. Ему не все нравится. Работа тренера не всегда устраивает руководство и лично непростого директора Леонардо. Но самоуважение надо иметь. Свежее поражение от «Нанта» — лучшая иллюстрация этого пункта. Почеттино бросил звезд ПСЖ на растерзание злым игрокам соперников и ярким желто-зеленым трибунам. Моменты-то создавали, но без тренера и пропускаешь чаще, и целостной тактической картины нет. Следовательно, не видно накатанных победных схем. Поражение от «Нанта» — седьмая осечка ПСЖ в 25 турах. В последних десяти матчах чемпионата потеряли очки в половине случаев.

Месси играет сам, получается плохо

От могущества Лионеля не осталось и половины. В стареньком комедийном сериале «Два с половиной человека» за «половину» отвечал сын одного из двух братьев-героев. Но если любвеобильный персонаж Чарли Шина хотел, чтобы его не донимали, то кроха Месси наоборот ужасен, если его заставить все сделать самостоятельно. Лионель, невзирая на яркий индивидуальный стиль, является командным футболистом. Поэтому без Хави, Иньесты, а потом Неймара и Луиса Суареса в «Барселоне» лучше результаты не стали. Месси получил в ПСЖ крутых напарников, но на совести, в том числе, Почеттино неудачная адаптация аргентинского форварда. Маурисио не потянул работу с одним из самых крутых футболистов в истории футбола. И это говорит о его тренерском классе.

«Зенит» интереснее, чем парижане

И это не категория «нравится», «не нравится». Сложность тактики влияет на конечный результат. В ЛЧ всегда побеждают многослойные тактические идеи, рациональные или романтичные, не важно. Когда говорим о тактическом рисунке, то многочисленные и смелые эксперименты Семака выглядят намного ярче, чем банальные попытки Почеттино соединить на поле максимум атакующих игроков, тасуя тройки в атаке от матча к матчу. Если соперник ничего не делает, как «Реал», окопавшийся в гостях, то Мбаппе может подарить победный гол на последних секундах. Но когда «Нант» перестраивается, а тренирует его бывший наставник ПСЖ Антуан Комбуарэ, для которого матч был принципиальным, то получают максимально унылую версию «4-3-3» от Почеттино с понятным исходом. Причем еще и о психологической подготовке важно говорить.

Суперзвезды не заряжены на игру

Месси не реализовал пенальти против «Реала». Неймар пробил против «Нанта» с «точки» слабее, чем бьет на газоне у своего дома по воротам, когда играет в мяч с родным сыном. Мбаппе дважды не хватило характера, чтобы жестко забрать у старших товарищей мяч, ведь оба пенальти заработал Килиан. Куда ни глянь – на Керера, Берната, Гейе, Вейналдума, Дракслера или Икарди, всюду видишь или недовольных резервистов, или перепуганных и морально не готовых звезд. «Реал» вполне мог вымучить нулевую ничью при плохой игре, если бы не Мбаппе. Но Килиан не может спасать вечно.

В обороне часто спасают голкиперы

Разгромно уступили в первом тайме в Лиге 1 впервые за много лет. А 77.7 % сэйвов – суммарный показатель Доннаруммы и Наваса. Чаще справляются с ударами только голкиперы «Ниццы», которая пока держится в первой четверке. Понятно, что стабильного конкурента в Лиге 1 у ПСЖ нет. Даже после серии поражений не отдадут «Марселю» первое место. Но разве можно выиграть в Лиге чемпионов, если оборона мнимо сильная? Хакими и Мендеш полезные в атаке. А вот реакция на чужие контратаки у них хуже. В опорной зоне видели разных футболистов, и ни один не Канте времен «Лестера». Наконец, Маркиньос не всегда получает адекватную поддержку напарника. Да и сам порой ошибается, в результате у Наваса и Доннаруммы (еще один матч провел Рико) десятки сэйвов.

У Почеттино нет лидерских качеств

Моурисио не перерос уровень тренера «Тоттенхэма». Не является вожаком команды злой Рамос. Не всегда мог спасти от бесхарактерности Маркиньос. Но где тренер? Не видно его профессионального почерка на схеме. Верратти играет, как умеет. Паредес или Гейе, Месси или Неймар не прибавили тактически за половину сезона. Также не видим, чтобы Моурисио становился лидером, проводил гениальные замены, толкал на подвиги и страховал в плохие дни. Аргентинец точно не ведет ПСЖ , и хотя деньги катарских шейхов позволили собрать невероятный состав, задавить всех одним только качеством футболистов не получится. Как и раньше, ПСЖ побеждает, только если сопротивление оказалось недостаточным.

Или если соперник в атаке такой вялый, как «Реал» — 8:0 по точным ударам. Но в Мадриде можем увидеть и других «сливочных», и другой ПСЖ . Команда, которая позволяла «Барселоне» отыграться после домашней победы 4:0, пускай после парочки ошибок арбитра, явно имеет в истории болезни проблемы с моральной подготовкой. Как и раньше, многие звезды не уверены, что Лига 1 им подходит, что этот турнир достаточно интересный. Не сбрасываем вину с игроков, поскольку Месси сам по себе должен адаптироваться лучше, даже если Почеттино ему не помощник. Но главный тренер добровольно взял миллионы клуба, за который раньше выступал. Он взрослее, чем игроки, должен уметь просчитывать на пару ходов наперед.