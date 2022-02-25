Конте начал сомневаться в своей эффективности, Кейн без него зачахнет сильнее. Неудачная серия «Тоттенхэма» вскрыла проблемы

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вчера, 20:30

Эмоции пройдут?

Кажется, оптимизм, которым «Тоттенхэм» стал заражать своих болельщиков уляжется, даже не успев толком начаться. Результаты команды после увольнения Нуну Эшпириту Санту и назначения Антонио Конте не стали стабильнее, а с 23 января «шпоры» и вовсе поникли в АПЛ — 4 поражения в 5 матчах. Причем одна победа в этой серии — над «Манчестер Сити». Однако фанаты такой триумф, наверное, с радостью бы променяли на победы в матчах с «Саутгемптоном», «Вулвз» или «Бернли».

Сомнения Конте

С момента назначения итальянца в «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года и по сегодняшний день команда сыграла 21 матч во всех турнирах, в которых одержала 11 побед, 3 раза сыграла вничью и 7 раз уступила. «Шпоры» идут на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ с 39 очками. До зоны Лиги чемпионов 7 очков при двух матчах в запасе.

Такие обстоятельства уже наведут всех причастных к клубу, от болельщиков до руководителей, к определенным мыслям, особенно после мыслей о том, что Конте приглашали в клуб как тренера-триумфатора, способного дать результат за счет опыта и тренерского мастерства, однако теперь мысли преобразовались в своего рода упаднические заявления — у самого Конте. После поражения от «Бернли» 23 февраля тренер сказал:

Я открыт для любого решения, потому что хочу помочь «Тоттенхэму». Я слишком честен, чтобы закрыть глаза и продолжать в том же духе, просто говоря: хорошо, у меня большая зарплата. У меня есть амбиции. Я не настолько хорош, чтобы улучшить ситуацию в этом клубе. Мне нужно поговорить с руководством клуба. «Тоттенхэм» должен дать оценку команде и мне. Нам нужно найти лучшее решение. Я не могу смириться с тем, что я продолжаю проигрывать. Мне очень жаль. В «Тоттенхэме» меняются тренеры, а игроки всегда остаются прежними… А результаты не меняются. Может быть, я не так хорош. «Тоттенхэм» пригласил меня, чтобы я изменил ситуацию, но я слишком честен. Мы делаем всё, чтобы изменить ситуацию, но этого недостаточно. Четыре поражения в пяти матчах — это много. Со мной такого не происходило.

Впереди у «Тоттенхэма» матчи с «Лидсом», «Мидлсбро» (в Кубке Англии), «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном». После такой удручающей серии от команды будут требовать даже больше, чем могло бы устроить при прежних качелях. В радикальные меры руководства верится слабо, все-таки статус Конте, если он сам не пойдет на рыцарское решение, сыграет в его пользу.

Сомнения Кейна

Заявление Конте привело британские СМИ к излюбленной теме давать прогнозы, имея в своем распоряжении скорее слухи, чем весомые основания. Однако The Express после слов итальянского тренера утверждает, что возможный уход Конте может потянуть за собой и уход Харри Кейна. Сомнений в том, что форвард хотел покинуть «Тоттенхэм» прошлым летом почти нет — игрок пропускал тренировки команды на фоне слухов о предложениях по его трансферу от «Манчестер Сити». После, конечно же, от футболиста звучали оправдания и заверения в сохранении прописки в стане «шпор». Но голевая и ассистентская засуха при тренерстве Нуну Эшпириту Санту намекали на апатию со стороны Харри.

Назначение Конте воодушевило форварда, он стал забивать чаще, конечно, не на уровне статистики прошлого сезона, но результативность улучшилась. Теперь же, по данным прессы, Кейн примет решение об уходе из клуба летом, если Конте за это время его в этом опередит.

Три варианта

Пресса сообщает о трех вариантах направления для Харри. Первый — «Манчестер Сити». Утверждается, что Пеп Гвардиола по-прежнему заинтересован в подписании центрального форварда, несмотря на успешные результаты без классической «девятки». На вопрос о летних попытках «Сити» подписать Кейна испанец ответил так:

Сейчас вы можете сказать: «Харри Кейн не перешел, но все идет хорошо», но в то время я об этом не знал. Мы пытались подписать его, но «Тоттенхэм» ясно дал понять, что этого не произойдет. Если подобное происходит два, три, четыре раза, все кончено. После этого мы видели наш состав и не были уверены. Потом мы проиграли «шпорам» и «Лестеру» в Суперкубке.

На данный момент эксперты считают, что нет никаких сомнений в том, что переход в команду Гвардиолы мог бы удовлетворить амбиции Кейна, поскольку «Ман Сити» снова находится на пути к тому, чтобы утвердиться в качестве доминирующей команды английского футбола в этом сезоне.

Второй вариант — «Манчестер Юнайтед». The Express заверяет, что МЮ попытается подписать нападающего летом, поскольку им кровь из носу нужен центральный форвард — у Эдинсона Кавани истекают последние несколько месяцев его контракта, Криштиану Роналду также может покинуть клуб, если «красные дьяволы» не смогут финишировать в первой четверке.

Впрочем, по мнению английских экспертов, желание Кейна с ходу завоевывать трофеи может оказаться камнем преткновения, поскольку «Юнайтед» не может добиться триумфа в каком-либо из турниров с момента победы в Лиге Европы в 2017 году. Перспектив для изменений на ближаший год-два тоже не видно.

Третий вариант — «Реал». Нежелание «шпор» усиливать конкурентов в АПЛ может привести к тому, что «Мадрид» получит больше шансов подписать Кейна.

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд видятся более значимыми трансферными целями для «сливочных», однако любое изменение в планах, чей-то отказ или непредвиденные обстоятельства могут привести мадридцев к кандидатуре Кейна, что выглядит вполне жизнеспособным вариантом.