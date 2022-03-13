Спартак» в новом обличии, «Краснодар» без тренера и легионеров. Надеемся на открытый футбол

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сегодня, 12:28

Сафонову должно быть весело в Москве.

Полезно знать о «Спартаке»

- После поражения в дерби от ЦСКА команда Ваноли разгромно хлопнула соседей «горожан» — «Кубань», в кубковом поединке. А затем обыграла «Динамо», причем сковала игру крутого соперника, что для многих стало неожиданностью, ведь у Шварца опасная команда. Та победа воодушевила «Спартак», видно желание играть правильнее, чем при Витории.

- Проблема «красно-белых» известна. В чемпионате для них нет особого турнирного смысла. Хочется выиграть Кубок, это понятно, ведь впереди столетний юбилей. Но между девятым или шестым местами разницы мало. С другой стороны, оставаться под «Ахматом» и «Крыльями Советов» в таблице тоже не хочется. Фанаты мечтают, чтобы у «Спартака» появилось чувство собственного достоинства.

- «Красно-белые» могли бы отвлекаться на еврокубки, но этих нагрузок их лишили. Значит, больше сил потратят на таких соперников, как «Краснодар». У «Спартака» мало кадровых проблем – в лазарете только Маслов, а слухи о немедленном уходе Айртона развеял его агент. Хотя отток легионеров позже не исключен. И Промеса попросят выдать в Нидерланды, если нашли записи, где он угрожает убить кузена, которого потом ударил ножом.

- У «Спартака» классическая фаза воодушевления после первых успехов нового тренера. Видели такое много раз, а поскольку тактика не новая еще со времен Тедеско – разве что второго форварда Ларссона заменил плеймейкер Бакаев, то лишь классический синдром выступлений по синусоиде – от ужасных к прекрасным и наоборот, может изменить статус москвичей в поединке против проблемного соперника. «Спартак» не фаворит, но точно не аутсайдер.

- Что интересного может предложить Ваноли? Хотелось бы окончательно понять роль Мартинса. Очевидно, что Николсон может оказаться живее, чем Соболев, хотя конкуренция в атаке – привычная вещь для «Спартака». Роль Зобнина под вопросом, если Ваноли больше нравится «итальянский» по стилю Умяров. Кофрие важно показать класс, иначе опорник Литвинов будет в основе правым центральным защитником. «Спартак» строится, появился резерв, надо лишь собирать очки.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-2-1): Селихов – Кофрие, Джикия, Жиго – Мозес, Мартинс (Зобнин), Умяров, Айртон – Бакаев, Промес – Николсон.

Полезно знать о «Краснодаре»

- Кошмар какой-то, «горожане» первыми пострадали от оттока легионеров. Галицкий понял, что без еврокубков не будет премиальных. Да и сами футболисты могли разбежаться, поэтому сразу начал с ними переговоры и принял ряд ключевых решений. Классон и Кабелла разорвали контракты и улетели, другие игроки уходят в аренду. Остальным временно можно не играть, хотя понятно, куда все идет. Бойтесь своих желаний – Галицкий может остаться почти с одними россиянами в составе, хотя необязательно воспитанниками.

- «Краснодар» — хорошая команда, поэтому даже без ряда ключевых игроков и лидеров постараются сыграть живо. Вот только на дистанции без Кайо, Рамиреса, Крыховяка, Кабелла, Классона и Кордобы трудно остаться такими же конкуретноспособными, как раньше. Футбол – жесткий бизнес, и неслучайно владелец «горожан» топил за адекватный лимит, ведь тот влиял на расходы на зарплаты российских футболистов, не вредил бы сборной и вообще развивал РПЛ . Но опции хорошей жизни остались в прошлом, сейчас «Краснодару» важно просто выжить.

- Ставим плюсик в карму тем, кто набрал в состав россиян для резерва. Чернов, Сорокин, Ионов и Ильин сейчас пригодятся. Также школа работает, поэтому Сафонов не единственный воспитанник клуба, который заслуживал места в основе, даже если допустить, что команда не потерял бы треть состава за две недели. Плохо лишь, что мечтали о новой игре в защите, а теперь альтернативы Мартыновичу и Сорокину нет. На них будет основное давление и удар.

- Если «Спартак» станет контролировать центр поля, где ждут связку молодых игроков (Газинский ведь только после травмы), то «Краснодар» проиграет. Хотя у временного наставника гостей Александра Сторожука – он в клубе всего три года, будут варианты отвлечь москвичей своими атаками, ведь Ильин, Сперцян и Ионов – сильные футболисты. Вот только резерва особого нет, Манелов, Якимов и Попов не готовы к матчам РПЛ на постоянной основе, это напоминает игру «Ростова» и «Сочи», если говорим о нагрузке на юных футболистов.

- Против «Урала» краснодарцев спас Сафонов. Его сэйвы не позволили Бикфалви отыграться. Но сам факт, что даже команда Шалимова в гостях сумела погонять обескровленный «Краснодар» — симптом. Если сегодня не сыграют на морально-волевых, то «Спартак» с ними расправится. Оборона и раньше не блистала, опорная зона искала правильный баланс, а его не всегда дарил Крыховяк. Фарке ведь неслучайно пригласили. А без главного тренера с проверенными временем идеями не получим «Краснодар», на который заслуживал Галицкий и фанаты клуба.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Сафонов – Петров, Мартынович, Сорокин, Чернов – Черников, Кривцов – Ионов, Сперцян, Манелов – Ильин.

Цифры противостояния

- «Краснодар» и с легионерами играл не очень – лишь 4 победы в 10 последних матчах. Команда атакующая, нацеленная на чужие ворота, но не очень результативная (лишь 1.4 гола за игру в среднем в тех играх), и при этом пропускают не реже, чем «Спартак», невзирая на то, как часто Сафонов спасает.

- У «красно-белых» результаты в официальных играх скачут от побед – в половине из последних десяти матчей, до унылых результатов, поединков, где соперник лучше держит мяч, игроки Ваноли грубо встречают оппонентов и не показывают все, на что способны. Не удивляет, что по цифрам «Спартак» часто как середняк или аутсайдер в этом сезоне РПЛ .

- По «дворовым правилам» клуб Галицкого не может считать себя фаворитом. Проиграли «Кубани» в кубковом матче 3:0, а «Спартак» позже обыграл эту команду 6:1. А если серьезно, то в пяти последних матчах между известными соперниками в РПЛ увидели три победы «горожан» и две победы «красно-белых». В Москве в последний раз «Спартак» выиграл 6:1, и это повод для краснодарцев добавить к домашней мести в ноябре еще один волевой поединок.

Прогноз «Соккер.ру»: пожалуй, допустим классическую ошибку – поверим в «Спартак». Ваноли победит в непростой игре, хотя «Краснодар» может отчаянно сопротивляться, и тогда поединок получится не самым качественным, но зрелищным.