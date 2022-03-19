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Знаменитые забеги болельщиков. От Кинси Волански до мужчины-пенальтиста в Раменском

вчера, 09:14
Волански
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Вспоминаем нарушителей на топ-матчах.

На днях в матче АПЛ между «Эвертоном» и «Ньюкаслом» на поле выбежал фанат, который привязал себя к воротам.

Болельщик был одет в оранжевую футболку с надписью «Просто остановите нефть».

Знаменитые забеги болельщиков. От Кинси Волански до мужчины-пенальтиста в Раменском

Мы решили, что это отличный повод вспомнить о подобных случаях в мировом футболе. Итак, начинаем!

18 апреля 2001 года перед началом матча Лиги чемпионов «Бавария» – «Манчестер Юнайтед» на командном фото англичан оказалось 12 человек. Самозванца зовут Карл Пауэр, он вместе со своими друзьями проник на стадион, притворившись телевизионной бригадой.

Знаменитые забеги болельщиков. От Кинси Волански до мужчины-пенальтиста в Раменском

В феврале 2012 года на стадионе «Эвертона» уже приковывали себя к воротам. Тогда это сделал мужчина по имени Джон Фоули, который остановил игру с «Манчестер Сити».

Причина — увольнение его дочери из авиакомпании Ryanair в 2008 году.

Знаменитые забеги болельщиков. От Кинси Волански до мужчины-пенальтиста в Раменском

Самое милое вторжение на поле состоялось в 2014 году. Тогда мальчик выбежал на поле после того, как Бразилия обыграла ЮАР со счетом 5:0.

Нельзя обойти вниманием забег Кинси Волански в финале Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Здесь не было протестов или безумной любви к футболу, просто была жажда денег. И это сработало. Девушка смогла разбогатеть, на различной рекламе после этой выходки она вместе с партнерами смогла заработать 3,8 млн фунтов. А заплатила «лишь» 15 тысяч евро штрафа.

Знаменитые забеги болельщиков. От Кинси Волански до мужчины-пенальтиста в Раменском

В финале ЧМ-2010 на поле выбегал Джимми Джамп. Мужчине очень нравится появляться на различных спортивных соревнованиях. Кому-то по душе рыбалка или спорт по выходным, но только не Джимми. В общей сложности он заплатил за свои выходки 200 000 евро.

Знаменитые забеги болельщиков. От Кинси Волански до мужчины-пенальтиста в Раменском

Появления Джимми на поле были также зафиксированы во время финала ЧЕ-2004 (бросил флаг «Барселоны» в лицо Луишу Фигу), финала ЛЧ-2007 (пробежал с греческим флагом), товарищеского матча «Бавария» — «Барселона» (натянул шапку на голову Месси).

Знаменитые забеги болельщиков. От Кинси Волански до мужчины-пенальтиста в Раменском

Знаменитые забеги болельщиков. От Кинси Волански до мужчины-пенальтиста в Раменском

Для отечественного зрителя, наверное, одной из самых запоминающихся выходок фанатов стало исполнение пенальти болельщиком в матче «Сатурн» — «Спартак» в 2009 году.

Знаменитые забеги болельщиков. От Кинси Волански до мужчины-пенальтиста в Раменском

Появившийся словно из ниоткуда фанат отличным ударом с левой ноги положил шар точно в угол ворот Кински, после чего побежал праздновать вместе со своим товарищем, который тоже выскочил на поле.

Знаменитые забеги болельщиков. От Кинси Волански до мужчины-пенальтиста в Раменском

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Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN ответ старина (раскрыть)
вчера в 15:40
про политику у нас принято замалчивать(
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:59
Болела, кто привязал себя к воротам похож на Месси в юности.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:04, ред.
Ну как же вы забыли про Отара Кушанашвили на Евро 2004?
старина
старина
вчера в 10:40
В финале нашего Мундиаля тоже несколько "болельщиков" выбегали.Вроде из пусси райот
Рефери
Рефери ответ SanekGol (раскрыть)
вчера в 10:27
посвятили людям, но, в будущем, может быть, и про животных напишем. Спасибо за идею!
SanekGol
SanekGol
вчера в 10:05
Ещё собака выбегала на поле в матче ЦСКА
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