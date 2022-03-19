Знаменитые забеги болельщиков. От Кинси Волански до мужчины-пенальтиста в Раменском

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вчера, 09:14

Вспоминаем нарушителей на топ-матчах.

На днях в матче АПЛ между «Эвертоном» и «Ньюкаслом» на поле выбежал фанат, который привязал себя к воротам.

Болельщик был одет в оранжевую футболку с надписью «Просто остановите нефть».

Мы решили, что это отличный повод вспомнить о подобных случаях в мировом футболе. Итак, начинаем!

18 апреля 2001 года перед началом матча Лиги чемпионов «Бавария» – «Манчестер Юнайтед» на командном фото англичан оказалось 12 человек. Самозванца зовут Карл Пауэр, он вместе со своими друзьями проник на стадион, притворившись телевизионной бригадой.

В феврале 2012 года на стадионе «Эвертона» уже приковывали себя к воротам. Тогда это сделал мужчина по имени Джон Фоули, который остановил игру с «Манчестер Сити».

Причина — увольнение его дочери из авиакомпании Ryanair в 2008 году.

Самое милое вторжение на поле состоялось в 2014 году. Тогда мальчик выбежал на поле после того, как Бразилия обыграла ЮАР со счетом 5:0.

Нельзя обойти вниманием забег Кинси Волански в финале Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Здесь не было протестов или безумной любви к футболу, просто была жажда денег. И это сработало. Девушка смогла разбогатеть, на различной рекламе после этой выходки она вместе с партнерами смогла заработать 3,8 млн фунтов. А заплатила «лишь» 15 тысяч евро штрафа.

В финале ЧМ -2010 на поле выбегал Джимми Джамп. Мужчине очень нравится появляться на различных спортивных соревнованиях. Кому-то по душе рыбалка или спорт по выходным, но только не Джимми. В общей сложности он заплатил за свои выходки 200 000 евро.

Появления Джимми на поле были также зафиксированы во время финала ЧЕ -2004 (бросил флаг «Барселоны» в лицо Луишу Фигу), финала ЛЧ -2007 (пробежал с греческим флагом), товарищеского матча «Бавария» — «Барселона» (натянул шапку на голову Месси).

Для отечественного зрителя, наверное, одной из самых запоминающихся выходок фанатов стало исполнение пенальти болельщиком в матче «Сатурн» — «Спартак» в 2009 году.

Появившийся словно из ниоткуда фанат отличным ударом с левой ноги положил шар точно в угол ворот Кински, после чего побежал праздновать вместе со своим товарищем, который тоже выскочил на поле.