529 дней без футбола в «Реале». Азару пора перезагрузить футбольную карьеру

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вчера, 15:25

Размышляем, где Эден окажется в новом сезоне.

«Реал»

Логично, что это первый клуб, где Азара сможем увидеть в будущем сезоне, если сорвутся переговоры с покупателями. Но какой смысл платить Эдену миллионы евро за тренировки? В лучшем случае за занятия с мячом, ведь за пару лет в Мадриде он пропустил 529 дней из-за травм. Бельгиец так и не вышел на замену против «Барселоны», то есть даже ни разу не сыграл в Эль Класико за эти годы. «Реал» проиграл дома 0:4, но даже выход Азара в основе ничего не менял. Это в составе «Челси» у него было 352 поединков, 110 мячей и 92 голевые передачи. В «Реале» в 65 поединках забил всего 6 раз, а 10 ассистов не окупают расходы на контракт и подписание футболиста. Напомним, Перес потратил вместе около 160 млн евро, то есть на 45 миллионов больше, чем заявляли изначально. Один из самых неудачных трансферов в истории футбола, невероятное падение стоимости большого игрока.

«Челси»

Азар мечтает вернуться в Лондон, но есть существенная преграда. Если клубу Абрамовича разрешать сменить владельца, то могут быть перестановки в руководстве. Грановская и Чех знают Эдена и могут поверить в его желание вернуться в АПЛ и не чужой клуб. А вот новый босс захочет установить свои правила. Контракт с «Реалом» у Азара до 2024 года, так что бесплатно его никто не отдаст. Маунт и Хаверц могут играть левее центра под нападающим, поэтому Эден чисто по позиции не является приоритетной целью «Челси». Особенно с учетом, что с Тухелем строят другой футбол. Сантименты Абрамовича могли привести к возвращению любимца публики, а теперь все изменилось.

«Рома»

Руководители «волков» могут пригласить Азара, это будет трансфер в их стиле. Очевидно, что заломить цену не получится. У Дэна Фридкина – нового владельца клуба, который тренирует Моуриньо, есть деньги, чтобы подписать звезду на фланг атаки. Помним, как «Рома» играла с Салахом в основе, футболисты подобного формата подойдут Жозе. Португалец прекрасно знает Азара и его возможности. Но тут вспоминаем о травмах. Зарплата бельгийца точно станет меньше, чем сейчас в Мадриде, но такие мастера не играют за копейки. «Рома» присмотрится, но учтет также возраст игрока – 31 год. Понятно, что Мхитарян еще старше и, скорее всего, уйдет, поэтому место диспетчера с пасом найдется. Но будет ли Жозе Моуриньо правильным наставником для реабилитационного периода Азара? Трудно сказать, ведь даже знаменитый педагог по работе со звездами футбола Анчелотти не выжал из Эдена мощный сезон. Сейчас у бельгийца четвертая травма за сезон – трещина в малоберцовой кости, и на поле его не ждут раньше мая.

«Арсенал»

В этом месяце появилась информация, что «канониры» якобы заинтересованы в подписании Азара. Странный слух, поскольку у Артеты молодая команда, в которой хватает людей во второй волне атаки. Эдегор, Сака и Смит-Роу умеют отдавать последние передачи и забивать мячи. Микелю скорее нужен центральный нападающий, если тридцатилетний Ляказетт найдет себе новую команду. Кроме того, Азар понимает, как фанаты «Челси» воспримут его решение перейти в «Арсенал». Между этими клубами нет такой вражды, как в случае с «канонирами» и «шпорами», но это лондонская поляна, поэтому Азару стоит много раз подумать, прежде чем решаться на такой шаг, как игра за соседей самого родного для него клуба из столицы Великобритании. Артета может поставить на парочку опытных людей, чтобы разбавить свой «детский сад», но вряд ли Эден идеальный кандидат на роль вожака отряда юных бойцов.

«Ювентус»

Давайте не забывать, как идут дела у «Ювентуса». Аллегри сейчас на четвертом месте в Серии А, оторвался от «Ромы», «Аталанты» и «Лацио», может вклиниться даже в борьбу за самые высокие места, если Щесны в Серии А сыграет лучше, чем в Лиге чемпионов. Но вылет из престижного турнира напомнил о системных проблемах бывшего гегемона. «Ювентус», скорее всего, потеряет Дибалу, поскольку разговоры о «заморозке переговоров» прямо указывают, что до консенсуса далеко. Пауло уйдет, Мората тоже может уехать. Кьеза травмирован, Рабьо не всех в команде устраивает. Люди в атаку пригодятся, и тогда Азар со своим опытом может попытаться начать с чистого листа. Не сказать, что ребята, которые «сломались» в «Реале» всегда возвращаются, но на каждого Майкла Оуэна есть свой Арьен Роббен. Правда, Азару больше лет, чем было голландцу, когда он оказался после неудачного трансфера из «Челси» в «Мадрид» в составе немецкого чемпиона из Мюнхена.

«Ньюкасл»

А вот клуб, где Азар может получить и деньги, и роль лидера, и игровое время без особой конкуренции, которую встретит даже в составе «Арсенала». «Сороки» пока не запустили процесс разбрасывания деньгами, просто хотят сохранить право выступать в АПЛ . Но все понимают, что как только задачу выполнят – серия из трех побед помогла оторваться от опасной зоны, то смогут дальше вести переговоры со звездами. Футболисты, вроде Коутиньо, им пока отказывали. Но летом Азар может стать одной из первых «ласточек» новой эпохи вслед за неудачливым Триппьером, который вернулся на родину зимой. Вот только затем Киран получил перелом кости на левой стопе и выбыл на неопределенное время.

У многочисленных травм Азара были веские причины – вряд ли Эден, склонный к перееданию, всегда выполнял установки врачей и находился в идеальной форме для восстановления. Но помним, как бельгиец роскошно смотрелся и рубился в АПЛ . Ла Лига и «Реал» ему не подошли, а вот в знакомой лиге может заиграть. Особенно в клубе, который запускают по лекалам того же «Челси». Конечно, состав «Ньюкасла» слабее, чем были лондонцы в день покупки клуба Абрамовичем, но проект интересный, а дядька им определенно нужен. Эден Азар в определенный момент был лучшим футболистом АПЛ , так что очень глупо и обидно, что в Мадриде ему пришлось потерять столько ресурса, который не купить даже за деньги – времени. Желаем ему найти правильный клуб для продолжения карьеры, поскольку на два-три сильных сезона у него точно есть силы.

Главное, чтобы было также желание, ведь пример Бэйла, которого злые испанцы прозвали «паразитом», показательный. Два выдающихся футболиста, которые могли создать с Бензема идеальную линию нападения, не тащат «Реал» к трофеям. И если валлиец делал это раньше, то бельгиец разочаровал в Испании и сейчас даже удачная аренда станет глотком свежего воздуха.