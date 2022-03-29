Мечтает возглавить «Реал» и предвидел тренерские успехи Хави. Легендарный Рауль скоро может выйти из тени

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вчера, 21:45

Король Мадрида говорит.

В прошлом году наделали шума подслушанные и слитые в Сеть телефонные разговоры Флорентино Переса, в которых он называет Касильяса и Рауля «величайшими аферистами в истории „Реала“. Дед Флорентино в частных беседах за словом в карман не лезет — а кто из нас без греха? При этом Перес умеет признавать ошибки и приносить извинения, поэтому горячая тема не получила продолжения.

Связался со всеми, кого называл щенками, аферистами и недоразвитыми в 2006 году, заверил, что в действительности так ни считает и извинился. Фигу сказал, что „дело закрыто“, а „аферисты“ Касильяс и Рауль продолжили работать в „Реале“. Икер — помощник генерального менеджмента и заместитель председателя правления, а Рауль с 2019 года возглавляет „Кастилью“ и уже рассматривался на должность в первой команде. Это красноречивее любых слов.

Более того, учитывая качественную работу с „Кастильей“ и статус абсолютной легенды клуба, Рауль рано или поздно должен получить шанс в „Реале“, тем более собственный опыт с Зиданом оказался успешным, да и „Барселона“ снова подает пример — раньше Гвардиола, теперь Хави. Преемственность играет важную роль в испанских грандах, такие ставки нередко оказываются успешными, а сам Рауль недавно в очередной раз подчеркнул, что мечтает возглавить „Реал“.

О своей мечте:

Хочу ли я возглавить „Реал“? Думаю, это больше, чем просто желание. Это моя мечта, к которой я иду день за днем с того момента, когда я решил стать тренером. Сейчас я вхожу в структуру клуба и стараюсь готовить себя к серьезному вызову. Время покажет, будет ли потребность во мне. Но я каждый день получаю новые знания, становлюсь лучше как тренер, получаю удовольствие от своей работы и нахожусь в распоряжении клуба.

О ближайших перспективах „Реала“:

Поражение от „Барселоны“ разозлит команду, в чемпионате нужно доводить сезон до победы. И конечно, я уверен, что „Реал“ выбьет „Челси“ в Лиге чемпионов. Мы идем первыми в Ла Лиге, стильно преодолели 1/8 финала Лиги чемпионов. Сейчас у „Реала“ начинается самый завораживающий и захватывающий отрезок сезона. В ближайшие два месяца все решится, пришло время наслаждаться футболом. Думаю, команда готова решить поставленные задачи.

О Хави:

Хави стал тренером еще в то время, когда он сам только начинал играть в футбол. По-моему, его тренерский задатки были очевидны. Сейчас мы видим, что у него все хорошо. Хави хорошо начал в „Барселоне“, у него многообещающее будущее. Время расставит всех по своим местам, но уже сейчас я вижу человека, который знает этот клуб изнутри и находится на своем месте. У него точно все будет хорошо в „Барселоне“.

О том, как начал играть в футбол:

У меня такое ощущение, что я начал играть в футбол до рождения. Моё детство прошло в Сан-Кристобале. Тогда у нас не было футбольных школ, ребята играли в парках, на улицах, на переменах в школах, на игровых площадках. Мы выходили из дома и играли с друзьями. Играли вообще везде — это был другой мир. Мама звала меня домой поесть, а мне не хотелось возвращаться.

О своем „лучшем друге“:

У нас дома всегда смотрели футбол. Я пропитался этой страстью. До 11 лет моим футбольным образованием была игра во дворе с друзьями. А если было не с кем играть, то я пинал мяч в стену. Стена была моим лучшим другом. Если я наносил хороший удар, мяч отскакивал ко мне. А если удар был плохой, то приходилось бегать за мячом. Очень полезная практика при должной настойчивости.

О детской мечте стать футболистом:

Сколько себя помню, всегда хотел стать футболистом. Я слушал репортажи по радио и старался повторить то, о чём говорил комментатор. Не считал себя самым талантливым игроком. Талант — это ещё не всё, для достижения успехов очень важна страсть. Счастлив, что мне удалось воплотить свои мечты в жизнь. Мне бы хотелось вдохновить мальчиков и девочек на старательную работу и борьбу за свои мечты.

Свою детскую мечту Рауль исполнил. И он стал не просто футболистом, а великим форвардом, легендой одного из главных клубов планеты. Теперь к своей мечте идет уже 44-летний Рауль. Стать тренером „Реала“ для него не менее важно, чем для худого мальчишки, каким он был 35 лет назад, стать футболистом. Мечтам этого человека свойственно сбываться. И так думают многие.

Флорентино Перес в 2021 году, президент „Реала“:

Сейчас нам нужен человек, у которого больше опыта, чем у Рауля, но мы держим его в уме на будущее. Уже сейчас я вижу, что у Рауля есть все, чтобы тренировать „Реал“.

Зинедин Зидан в 2019 году, бывший партнер Рауля и экс-тренер „Реала“:

Прошло 25 лет с тех пор, как Рауль впервые сыграл за „Реал“. Это означает, что все мы немного стареем. Я играл вместе с ним. Он был важным игроком этого замечательного клуба. Уверен, однажды Рауль возглавит „Реал“. Мне кажется, это обязательно случится.

Фернандо Морьентес в 2021 году, бывший форвард „Реала“: