«Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак», который состоится 2 апреля 2022 года
«Локомотив»
«Железнодорожники» набрали девять очков в пяти последних турах чемпионата России, и постепенно стараются вернуться к прежним результатам. Команда занимает шестое место и набрал 34 очка, отставая от лидера на 14 очков. Матчи со «Спартаком» всегда отличаются принципиальностью и упорной борьбой, поэтому всех болельщиков ожидает яркое и напряженное противостояние. «Локомотив» имеет положительную статистику забитых и пропущенных мячей (31:25).
19 марта «Локомотив» обыграл на выезде «Ахмат» (3:2), а ранее уступил на своем поле ЦСКА (1:2). Оба матча прошли в рамках чемпионата России.
«Спартак»
«Народная команда» даже после смены тренера не может наладить свою игру и не сможет претендовать на самые высокие места по итогам сезона. «Спартак» занимает низкое для себя девятое место и набрал всего 27 очков, что абсолютно не устраивает болельщиков и руководство клуба. В последних пяти матчах «красно-белые» одержали всего одну победу, поэтому победа в матче с «Локомотивом» станет хорошим шансом наладить свои дела в РПЛ и подняться на несколько позиций по турнирной таблице.
19 марта «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1), а 13 числа на своем поле уступил «Краснодару» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Локомотив» –3.66
- Ничья – 3.17
- Победит «Спартак» – 2.19
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Локомотив» проиграл три матча из десяти последних поединков
- Семь из десяти последних матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти последних встреч команд завершились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.66. «Локомотив» в последних матчах чемпионата выглядит убедительнее «Спартака» и мы предполагаем, что «железнодорожникам» по силам набрать три очка в этой встрече.
А вот Спартак продолжает чудить после возобновления чемпионата в своем уже привычном валидольном для родных поклонников шаблоне. Ни грамма не зная про такие понятия, как стабильность и игровая уравновешенность. Да, пока что новоиспеченный коач "красно-белых" Паоло Ваноли не может привить своим подопечным целостный и неизменный стиль. В результате чего после знаковой победы над столичным Динамо последовали домашнее поражение от ослабленного Краснодара 1:2 и ничья с новичком Нижним Новгородом 1:1!
Локомотив и Спартак уже сражались между собой под флагом действующей Российской Премьер Лиги, и тогда на арене "гладиаторов" железнодорожники сумели выстоять, оформив голевую ничью 1:1. Считаю, что и в данном московском дерби найдет коса на камень, в результате чего неплохие хозяева стадиона сумеют набрать в собственную далеко не маленькую копилку хоть какие-то очки!
А вот Спартак продолжает чудить после возобновления чемпионата в своем уже привычном валидольном для родных поклонников шаблоне. Ни грамма не зная про такие понятия, как стабильность и игровая уравновешенность. Да, пока что новоиспеченный коач "красно-белых" Паоло Ваноли не может привить своим подопечным целостный и неизменный стиль. В результате чего после знаковой победы над столичным Динамо последовали домашнее поражение от ослабленного Краснодара 1:2 и ничья с новичком Нижним Новгородом 1:1!
Локомотив и Спартак уже сражались между собой под флагом действующей Российской Премьер Лиги, и тогда на арене "гладиаторов" железнодорожники сумели выстоять, оформив голевую ничью 1:1. Считаю, что и в данном московском дерби найдет коса на камень, в результате чего неплохие хозяева стадиона сумеют набрать в собственную далеко не маленькую копилку хоть какие-то очки!