«Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак», который состоится 2 апреля 2022 года

«Локомотив»

«Железнодорожники» набрали девять очков в пяти последних турах чемпионата России, и постепенно стараются вернуться к прежним результатам. Команда занимает шестое место и набрал 34 очка, отставая от лидера на 14 очков. Матчи со «Спартаком» всегда отличаются принципиальностью и упорной борьбой, поэтому всех болельщиков ожидает яркое и напряженное противостояние. «Локомотив» имеет положительную статистику забитых и пропущенных мячей (31:25).

19 марта «Локомотив» обыграл на выезде «Ахмат» (3:2), а ранее уступил на своем поле ЦСКА (1:2). Оба матча прошли в рамках чемпионата России.

«Спартак»

«Народная команда» даже после смены тренера не может наладить свою игру и не сможет претендовать на самые высокие места по итогам сезона. «Спартак» занимает низкое для себя девятое место и набрал всего 27 очков, что абсолютно не устраивает болельщиков и руководство клуба. В последних пяти матчах «красно-белые» одержали всего одну победу, поэтому победа в матче с «Локомотивом» станет хорошим шансом наладить свои дела в РПЛ и подняться на несколько позиций по турнирной таблице.

19 марта «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1), а 13 числа на своем поле уступил «Краснодару» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» –3.66

Ничья – 3.17

Победит «Спартак» – 2.19

Статистика

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Локомотив» проиграл три матча из десяти последних поединков

Семь из десяти последних матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних встреч команд завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.66. «Локомотив» в последних матчах чемпионата выглядит убедительнее «Спартака» и мы предполагаем, что «железнодорожникам» по силам набрать три очка в этой встрече.