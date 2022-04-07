Тренер для МЮ за два миллиона евро. Должен воевать с Роналду, перестроить защиту и найти нападающего

Тен Хаг близок к подписанию контракта.
Голландцы и Фабрицио Романо уверены, что тен Хаг обсуждает с руководством «Манчестер Юнайтед» последние детали накануне подписания контракта. Отступные, которые причитаются «Аяксу» — около 2 миллионов евро, англичан не пугают. Столько дарят Полю Погба за месяц пребывания в составе МЮ, с которым французу не по пути. Но тен Хаг понимает щекотливость ситуации. Хочет четко знать, какие функции и возможности будут у советника Рангника (говорят, Ральф поддерживает кандидатуру голландца).
Еще один важный пункт на пути к соглашению – наличие права вето при формировании состава. Тен Хаг в «Аяксе», где руководили Овермарс и Ван дер Сар, привык к командной работе. С Эриком советуются и при продажах, и при покупках. В МЮ система другая, и заходить с обрезанными полномочиями никто адекватный не желает. Также новому наставнику важно понимать задачи на сезон, чтобы нереалистичные ожидания не отправили в отставку, как Мойеса. Нюансов много, ведь на кону будущее одного из главных клубов мира.
«Манчестер Юнайтед» соскучился без подходящей тренерской руки. И поскольку Сульшер был ведомым наставником, то следующий должен проявить себя иначе. Вспомните, как подписывали Роналду через руки Фергюсона и легенд клуба, а не по личной просьбе норвежца. Тен Хаг не хочет быть готовым «козлом отпущения», ведь чисто тренерские задачи в МЮ накопились. Вот о них и хочется поговорить детальнее, ведь даже если выберут другого тренера, сам разговор актуальность не потеряет.
1. Сделать из Роналду нового Тадича
Не ищите в этом подзаголовке унижения для легенды футбола. Конечно же, Роналду классом намного выше, чем результативный и возрастной серб. Но вингер Душан нашел себя в «Аяксе» сначала как ложный форвард, а потом как подносчик снарядов для Аллера. У Роналду не получилось закрепиться в МЮ так, чтобы не страдала ни его результативность, ни командная работа. Скорее всего, тен Хагу португалец будет нужен для работы рядом с новым форвардом.
2. Выбрать нападающего штрафной
Как у наций есть менталитет, так у футбольных клубов есть стиль. «Реал» был рациональным и контратакующим задолго до рождения Крооса и Модрича. «Барселона» давным-давно стала такой, как ей быть суждено. А «Манчестер Юнайтед» или «Ювентус» добиваются максимальных результатов именно когда понимают свое естество. Руни, Лоу, Ван Перси, Энди Коул и ван Нистелрой играли рядом с невероятно результативными вингерами. В их числе Гиггз, Бест или Роналду из прошлого. Также водились такие ребята, как Чарльтон или Кантона. На похожую роль претендует Бруну Фернандеш, с которым подпишут улучшенный контракт. Но португальцам нужен центр притяжении в штрафной площади. Называют молодежь из «Брюгге» или ПСВ, вспомнили Абрахама. А лучше бы подписали Харри Кейна, у него может получиться.
3. Расстаться с Харри Магуайром
Вряд ли тен Хагу хватит смелости и политического веса. Но пока в основе МЮ Магуйар, им вместе с Линделефом или Вараном сложно защищать Де Хеа лучше, чем в этом сезоне. МЮ по пропущенным мячам в АПЛ на десятом месте, а по качеству моментов соперников на двенадцатом. В защите команда Сульшера и Рангника играет, как середняк, вроде «Астон Виллы» или «Бернли». Понятно, что англичане защищают футболиста собственной сборной Магуайра. Но Харри подходит структуре игры Саутгейта и не вписывается в потребности МЮ. Условный Шкриньяр, если бы примерил на себя роль Видича, мог смотреться в основе рядом с Вараном куда лучше. Тен Хагу не позволят продать Магуайра, ведь это признание дорогущей ошибки. Но если получится подписать сильного защитника в пару к французскому Рафе, у Де Хеа останется надежда не сойти сума к лету 2023-го года.
4. Найти идеального разрушителя
Рой Кин и Майкл Каррик помогали Фергюсону. Теперь нет человека, который может страховать Бруну Фернандеша, Санчо и Роналду так, как Каземиро или Бускетс в своих клубах в лучших сезонах. Каталонца вспомнили не случайно, в современном мире опорник должен «отрезать» футболистов соперника жалящими передачами. На рынке непросто найти подходящую кандидатуру, но к Райсу можно присмотреться. За последний год вошел в список лучших игроков топ-5 по точности передач и перехватам. Нельзя сказать, что Деклан – идеальный кандидат, англичане своих игроков обычно переоценивают. Но футболисты из школы «Вест Хэма» нередко радуют в более богатых клубах – Рио Фердинанд, Лэмпард, Джо Коул, Терри или как раз Каррик. Также активизировались слухи о переходе в МЮ другого англичанина из центра полузащиты – Калвина Филлипса. Сложно сказать, хватит ли им класса, но усиления заждались.
5. Преобразовать работу флангами
МЮ на краю защиты нужен латераль, который может отдать такую передачу, как Александер-Арнольд в Лиссабоне. Без подобного игрового интеллекта не обходятся все большие клубы. У Гвардиолы для этого есть Уокер и Канселу. Да и Зинченко переученный атакующий хавбек, с игровым мышлением у него полный порядок. У «Баварии» видим, что может Дэвис, когда не шалит сердце после перенесенного коронавируса. У Ван-Биссаки все качества для отбора мяча, но у него и Шоу близко нет навыков выхода в атаку, что у того же Эндрю Робертсона. Чилуэлл с Джеймсом, когда на пике формы, атакуют лучше, чем их коллеги из МЮ. Тен Хаг понимает ценность флангов, их нужно перестроить.
6. Пересмотреть действия в атаке
МЮ создает моменты, но у них всего 40 голов в АПЛ, а у «Ливерпуля» целых 77. Сложно будет вписать Бруну Фернандеша, Санчо и Роналду в схему с новым центральным нападающим-эгоистом. В таком случае пострадает прессинг, который и без новичка не впечатляет. Играть, как «Бавария», чтобы на поле были Гнабри, Сане, Мюллер и Левандовски, английский клуб не сможет. Только если не пересмотрят работу тех, кто помогает обороне. Бруну Фернандеш, Санчо и Кейн (если приедет) должны пахать так, как Модрич, Бэйл и Бензема из прошлого, чтобы Роналду остался собой и приносил пользу в роли «блуждающего форварда» с оттяжкой на левый фланг.
Дилемма звездных футболистов без позиций, которые выгодны их командам, существует не только у МЮ. Бедолага Неймар и потерянный Месси первыми приходят на ум. Но если не появятся тренерские заготовки, не обновят стандарты МЮ у двух ворот, не повысят владение мячом, разбавив огромным количеством ударов в створ – даже Роналду не помог подняться выше «Тоттенхэма» по его любимому параметру, то тен Хаг будет не спасителем клуба, а его очередной жертвой. Или Почеттино, или Зидан, или кто угодно.
Ведь ему придётся прежде всего бороться не с соперниками, а со своим коллективом, и даже с руководством клуба.
В последние года тренер МЮ скорее всего мученик, чем тренер. И помимо того что в клубе и так хватало игроков, которые любили себя в МЮ, нежели МЮ в себе, так руководство купило в клуб главного нарцисса современного футбола Роналду. А он давя своим авторитетом и звёздным статусом просто проявляет неуважение как к главному тренеру, игрокам так и к самому клубу. Как можно было никого не предупредив уехать и не присутствовать на игре с главным раздражителем МС? Да за это наказывать надо было по всей строгости, но тренер только высказывал неудовольствие, так как Роналду пользуется благосклонностью у руководства, ну и конечно деньги приносит в клуб своей популярность.
Так, что Тен Хагу можно пожелать только удачи в борьбе с МЮ!
Если не поставит себя сразу, то пиши пропало, МЮ будет искать следующую жертву.
Ведь ему придётся прежде всего бороться не с соперниками, а со своим коллективом, и даже с руководством клуба.
В последние года тренер МЮ скорее всего мученик, чем тренер. И помимо того что в клубе и так хватало игроков, которые любили себя в МЮ, нежели МЮ в себе, так руководство купило в клуб главного нарцисса современного футбола Роналду. А он давя своим авторитетом и звёздным статусом просто проявляет неуважение как к главному тренеру, игрокам так и к самому клубу. Как можно было никого не предупредив уехать и не присутствовать на игре с главным раздражителем МС? Да за это наказывать надо было по всей строгости, но тренер только высказывал неудовольствие, так как Роналду пользуется благосклонностью у руководства, ну и конечно деньги приносит в клуб своей популярность.
Так, что Тен Хагу можно пожелать только удачи в борьбе с МЮ!
Если не поставит себя сразу, то пиши пропало, МЮ будет искать следующую жертву.
Поклонники балласта утверждают, что он тащит МЮ. Заглянул в турнирную таблицу. В прошлом сезоне МЮ забил 73 голов в 38 играх, сейчас 49 голов в 30 играх. В прошлом сезоне - 1,92 гола за игру, сейчас - 1,63. Чтобы повторить прошлогодний результат, нужно забить 24 гола в 8 играх, то есть по 3 гола за игру. Это нереально. Атака стала слабее, потому что все играют на статистику Роналду.
Не говоря уже о том, что МЮ скатился со 2-го места на 7-ое. О попадании в ЛЧ уже речь не идет, сейчас хотя бы за ЛЕ зацепиться.
Понятно, что Роналду не останется в МЮ (не будет он играть в ЛЕ). МЮ разрушен, как и Ювентус. А ведь в начале сезона хотели бороться за чемпионство, а теперь будут рады 4-ому месту, как и Ювентус
Поклонники балласта утверждают, что он тащит МЮ. Заглянул в турнирную таблицу. В прошлом сезоне МЮ забил 73 голов в 38 играх, сейчас 49 голов в 30 играх. В прошлом сезоне - 1,92 гола за игру, сейчас - 1,63. Чтобы повторить прошлогодний результат, нужно забить 24 гола в 8 играх, то есть по 3 гола за игру. Это нереально. Атака стала слабее, потому что все играют на статистику Роналду.
Не говоря уже о том, что МЮ скатился со 2-го места на 7-ое. О попадании в ЛЧ уже речь не идет, сейчас хотя бы за ЛЕ зацепиться.
Понятно, что Роналду не останется в МЮ (не будет он играть в ЛЕ). МЮ разрушен, как и Ювентус. А ведь в начале сезона хотели бороться за чемпионство, а теперь будут рады 4-ому месту, как и Ювентус