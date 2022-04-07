Тренер для МЮ за два миллиона евро. Должен воевать с Роналду, перестроить защиту и найти нападающего

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вчера, 16:22

Тен Хаг близок к подписанию контракта.

Голландцы и Фабрицио Романо уверены, что тен Хаг обсуждает с руководством «Манчестер Юнайтед» последние детали накануне подписания контракта. Отступные, которые причитаются «Аяксу» — около 2 миллионов евро, англичан не пугают. Столько дарят Полю Погба за месяц пребывания в составе МЮ , с которым французу не по пути. Но тен Хаг понимает щекотливость ситуации. Хочет четко знать, какие функции и возможности будут у советника Рангника (говорят, Ральф поддерживает кандидатуру голландца).

Еще один важный пункт на пути к соглашению – наличие права вето при формировании состава. Тен Хаг в «Аяксе», где руководили Овермарс и Ван дер Сар, привык к командной работе. С Эриком советуются и при продажах, и при покупках. В МЮ система другая, и заходить с обрезанными полномочиями никто адекватный не желает. Также новому наставнику важно понимать задачи на сезон, чтобы нереалистичные ожидания не отправили в отставку, как Мойеса. Нюансов много, ведь на кону будущее одного из главных клубов мира.

«Манчестер Юнайтед» соскучился без подходящей тренерской руки. И поскольку Сульшер был ведомым наставником, то следующий должен проявить себя иначе. Вспомните, как подписывали Роналду через руки Фергюсона и легенд клуба, а не по личной просьбе норвежца. Тен Хаг не хочет быть готовым «козлом отпущения», ведь чисто тренерские задачи в МЮ накопились. Вот о них и хочется поговорить детальнее, ведь даже если выберут другого тренера, сам разговор актуальность не потеряет.

1. Сделать из Роналду нового Тадича

Не ищите в этом подзаголовке унижения для легенды футбола. Конечно же, Роналду классом намного выше, чем результативный и возрастной серб. Но вингер Душан нашел себя в «Аяксе» сначала как ложный форвард, а потом как подносчик снарядов для Аллера. У Роналду не получилось закрепиться в МЮ так, чтобы не страдала ни его результативность, ни командная работа. Скорее всего, тен Хагу португалец будет нужен для работы рядом с новым форвардом.

2. Выбрать нападающего штрафной

Как у наций есть менталитет, так у футбольных клубов есть стиль. «Реал» был рациональным и контратакующим задолго до рождения Крооса и Модрича. «Барселона» давным-давно стала такой, как ей быть суждено. А «Манчестер Юнайтед» или «Ювентус» добиваются максимальных результатов именно когда понимают свое естество. Руни, Лоу, Ван Перси, Энди Коул и ван Нистелрой играли рядом с невероятно результативными вингерами. В их числе Гиггз, Бест или Роналду из прошлого. Также водились такие ребята, как Чарльтон или Кантона. На похожую роль претендует Бруну Фернандеш, с которым подпишут улучшенный контракт. Но португальцам нужен центр притяжении в штрафной площади. Называют молодежь из «Брюгге» или ПСВ , вспомнили Абрахама. А лучше бы подписали Харри Кейна, у него может получиться.

3. Расстаться с Харри Магуайром

Вряд ли тен Хагу хватит смелости и политического веса. Но пока в основе МЮ Магуйар, им вместе с Линделефом или Вараном сложно защищать Де Хеа лучше, чем в этом сезоне. МЮ по пропущенным мячам в АПЛ на десятом месте, а по качеству моментов соперников на двенадцатом. В защите команда Сульшера и Рангника играет, как середняк, вроде «Астон Виллы» или «Бернли». Понятно, что англичане защищают футболиста собственной сборной Магуайра. Но Харри подходит структуре игры Саутгейта и не вписывается в потребности МЮ . Условный Шкриньяр, если бы примерил на себя роль Видича, мог смотреться в основе рядом с Вараном куда лучше. Тен Хагу не позволят продать Магуайра, ведь это признание дорогущей ошибки. Но если получится подписать сильного защитника в пару к французскому Рафе, у Де Хеа останется надежда не сойти сума к лету 2023-го года.

4. Найти идеального разрушителя

Рой Кин и Майкл Каррик помогали Фергюсону. Теперь нет человека, который может страховать Бруну Фернандеша, Санчо и Роналду так, как Каземиро или Бускетс в своих клубах в лучших сезонах. Каталонца вспомнили не случайно, в современном мире опорник должен «отрезать» футболистов соперника жалящими передачами. На рынке непросто найти подходящую кандидатуру, но к Райсу можно присмотреться. За последний год вошел в список лучших игроков топ-5 по точности передач и перехватам. Нельзя сказать, что Деклан – идеальный кандидат, англичане своих игроков обычно переоценивают. Но футболисты из школы «Вест Хэма» нередко радуют в более богатых клубах – Рио Фердинанд, Лэмпард, Джо Коул, Терри или как раз Каррик. Также активизировались слухи о переходе в МЮ другого англичанина из центра полузащиты – Калвина Филлипса. Сложно сказать, хватит ли им класса, но усиления заждались.

5. Преобразовать работу флангами

МЮ на краю защиты нужен латераль, который может отдать такую передачу, как Александер-Арнольд в Лиссабоне. Без подобного игрового интеллекта не обходятся все большие клубы. У Гвардиолы для этого есть Уокер и Канселу. Да и Зинченко переученный атакующий хавбек, с игровым мышлением у него полный порядок. У «Баварии» видим, что может Дэвис, когда не шалит сердце после перенесенного коронавируса. У Ван-Биссаки все качества для отбора мяча, но у него и Шоу близко нет навыков выхода в атаку, что у того же Эндрю Робертсона. Чилуэлл с Джеймсом, когда на пике формы, атакуют лучше, чем их коллеги из МЮ . Тен Хаг понимает ценность флангов, их нужно перестроить.

6. Пересмотреть действия в атаке

МЮ создает моменты, но у них всего 40 голов в АПЛ , а у «Ливерпуля» целых 77. Сложно будет вписать Бруну Фернандеша, Санчо и Роналду в схему с новым центральным нападающим-эгоистом. В таком случае пострадает прессинг, который и без новичка не впечатляет. Играть, как «Бавария», чтобы на поле были Гнабри, Сане, Мюллер и Левандовски, английский клуб не сможет. Только если не пересмотрят работу тех, кто помогает обороне. Бруну Фернандеш, Санчо и Кейн (если приедет) должны пахать так, как Модрич, Бэйл и Бензема из прошлого, чтобы Роналду остался собой и приносил пользу в роли «блуждающего форварда» с оттяжкой на левый фланг.