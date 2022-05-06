Чудесный камбэк «Реала» и новый финал для Моуриньо. Топ-7 сюжетов еврокубковой недели

Его Величество Футбол торжествует.
7. Удаление на 17-й минуте прибило «Вест Хэм» и упростило задачу «Айнтрахту»
«Вест Хэм» проиграл в домашнем матче «Айнтрахту» 1:2 и вынужден был рассчитывать на реванш во Франкфурте, иного пути в финал Лиги Европы не предполагалось. Команда Дэвида Мойеса не собиралась сдаваться, но раннее удаление Аарона Крессуэлла за «фол последней надежды» приблизило вылет «молотобойцев», оставшихся в меньшинстве уже на 17-й минуте. Вскоре «Айнтрахт» забил контрольный гол и в оставшееся время матча не допустил глупостей, которые позволили бы «Вест Хэму» вернуться в игру.
Даже вдесятером гости создали несколько неплохих моментов, но мяч отказывался идти в ворота, как и в первом матче. Ближе к концовке игры сдали нервы уже у Дэвида Мойеса, агрессивно отреагировавшего на хитрости боллбоя. Шотландца выдворили со скамейки, как его команду из Лиги Европы, а после финального свистка на поле вывалили тысячи фанатов «Айнтрахта», которые сыграли не последнюю роль в этом успехе своей команды.
6. Три бывших футболиста «Спартака» сыграют в еврокубковых финалах
На попадание в еврокубковые финалы претендовали два бывших тренера «Спартака», Унаи Эмери и Доменико Тедеско, но оба промахнулись мимо решающих матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Зато сразу три бывших футболиста «красно-белых» сыграют в финалах. За победу в первом розыгрыше Лиги Конференций поборются полузащитники «Фейеноорда» Гус Тиль и Йоррит Хендрикс, который выступают за голландский клуб на правах аренды из «Спартака».
А Лигу Европы может выиграть замбийский форвард Фэшн Сакала, который и не получил шанса в первой команде московского клуба, зато забил 10 голов в 35 матчах за «Спартак-2» в ФНЛ. В ответном полуфинальном матче против «РБ Лейпциг» Сакала вышел на замену в концовке первого тайма и отыграл до финального свистка, отметившись опасным ударом головой по воротам Гулачи.
5. Карло Анчелотти стал первым тренером с пятью финалами Лиги чемпионов в карьере
Карло Анчелотти стал первым тренером, которому удалось вывести свои команды в пять финалов Лиги чемпионов: трижды он делал это с «Миланом» (2003, 2005, 2007) и теперь дважды с «Реалом» (2014 и 2022). А с учетом игровой карьеры у итальянца уже восемь финалов главного еврокубка. Впрочем, сам Карло предпочитает считать не финалы, а победы, и сейчас он идет за четвертым тренерским триумфом в Лиге чемпионов. Никто этого не делал прежде, Анчелотти может стать единолично самым титулованным тренером ЛЧ (сейчас он делит трон с Бобом Пейсли и Зинедином Зиданом).
4. «Рома» и Жозе Моуриньо пробились в финал Лиги Конференций
Жозе Моуриньо или, как говорят в Санкт-Петербурге, Йозе Марино вывел «Рому» в финал Лиги Конференций. В ответном матче против «Лестера» на «Олимпико» все решил ранний гол Тэмми Абрахама, «волки» оказались сильнее «лис», учитель преподал ученику еще один урок. Если кто забыл, Роджерс — бывший помощник Моуриньо. Таким образом, «Рома» впервые за 30 с лишним лет сыграет в еврокубковом финале, а португалец получил право сдуть пыль со своего завидного титула.
Жозе — снова «Особенный», ведь стал первым тренером, который выводил в еврокубковые финалы трех разных турниров четыре разных клуба («Порту», «Интер», «Ман Юнайтед» и «Рома»). И конечно, хочет выиграть Лигу Конференций вслед за Лигой чемпионов и Лигой Европы, что сделает его обладателем уникальной коллекции титулов.
3. «Рейнджерс» перевернул дуэль с «РБ Лейпциг». Тедеско не выиграет Лигу Европы
После минимального поражения в Германии команда Джованни ван Бронкхорста, подпитываемая могучей энергией «Айброкс», прибила «РБ Лейпциг» фирменным шотландским бесстрашием. Уже к середине первого тайма хозяева забили два мяча, а команда Доменико Тедеско оказалась в положении отыгрывающейся стороны. В середине второго тайма Кристофер Нкунку сравнял общий счет в дуэли, но равенство продержалось ровно 10 минут. Джон Лундстрем установил окончательный счет — 3:1, «Рейнджерс» впервые за 14 лет пробился в еврокубковый финал.
2. «Вильярреал» дал «Ливерпулю» бой, а потом испугался собственной прыти
После победы «Ливерпуля» на «Энфилде» 2:0 в «Вильярреал» никто не верил. А зря, ведь в третьем тайме дуэли команда Унаи Эмери забили свои два мяча и сравняла общий счет дуэли — 2:2. «Ливерпулю» пришлось включаться, Клопп сделал важную замену, выпустив Диаса вместо Жоты, а вратарь «Вильярреала» Рульи дрогнул после перерыва и допустил роковые ошибки. «Красные» безжалостно убили интригу, но сам по себе ответный матч получился зрелищным и драматичным — 2:0 превратились в 2:3.
1. «Реал» снова творит волшебство. Поздняя драма на «Сантьяго Бернабеу» с жертвоприношением
Впрочем, истинные короли футбольной драмы живут в Мадриде. «Реал» уступал по ходу каждого противостояния плей-офф — против ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Сити», но всегда находил в себе силы для ремонтады. Каждый раз команда Карло Анчелотти загоняла себя во все более сложное положение, как иллюзионист, выбирающийся из куба с водой: сначала со связанными руками, потом с кандалами на всех конечностях и, наконец, полностью обездвиженный многочисленными цепями и замками. Как он это делает? В чем хитрость? Где кроется подвох?
Никто не знает, и оттого только интереснее. В игре с «Ман Сити» мадридцы превзошли самих себя: до 90-й минуты проигрывали 0:1 на «Сантьяго Бернабеу» и отставали от «горожан» на два мяча по сумме, причем запросто могли пропустить еще, если бы не Куртуа и вовремя оказавшийся на линии ворот Менди. А потом вышедший на замену Родриго магическим образом сообразил два мяча за 90 секунд, в дополнительное время Бензема заработал и реализовал пенальти. 3:1, путевка в финал, «Манчестер Сити» и Гвардиола в шоке и еще пару недель будут даже спать с вылупленными глазами.
Ливерпуль. Самый титулованный клуб Англии, портовый город, родина Битлз - ну как за них не болеть. Было бы неплохо, чтобы они догнали Милан по числу Кубков чемпионов! Тем более что против них Реал - клуб мерзкого Флорентино Переса, клуб, из которого ушли Роналду, Рамос и Варан. Но...
Реал - как не болеть за Бензема и Модрича? Они же волшебники! Я знаю, что в мире есть много хейтеров Роналду. А существуют ли в природе хейтеры Бензема??? Мне кажется, Бензема - такой скромный и трудолюбивый парень, что его невозможно не любить. Да, было темная история с шантажом Вальбуэна, но вы посмотрите, как Бензема терпеливо всё сносил - 9 лет послушно подносил снаряды Роналду, 6 лет был отлучен от сборной Франции, но - всё перетерпел, всё прошел и в 34 года - расцвел, сейчас он лучший игрок мира.
Анчелотти - я никогда не считал его великим тренером, мне казалось, что чудесная игра Милана в 2003-2007 гг. - больше заслуга игроков, а Реал 2014 г. - детище Моуриньо, но теперь я признаю: Анчелотти - великий тренер. Я вижу, как сейчас в Реале налажена позиционная атака, командное взаимодействие, скорость мяча и скорость мысли. Так что в этой паре я все же за Реал.
Айнтрахт. Скромная немецкая команда, выбившая Барселону. Немцы редко добивались успеха в Лиге Европы. Так что пусть победит Айнтрахт.
Глазго Рейнджерс. Тут важно даже не возрождение этого клуба после банкротства, важно - само представительство Шотландии в Европе. Я вообще считаю, что главная проблема современного футбола - его элитарность, разрыв между топ-уровнем и остальными. И поэтому очень важно, чтобы шотландцы, голландцы, бельгийцы, португальцы побеждали в Европе.
Рома. Вообще команда мне симпатична - оригинальные темно-красные цвета, один из древнейших городов мира, состав хороший во главе с Лоренцо Пеллегрини. Так что буду рад за них. Если бы не Моуриньо... Мне показалось, что вчера после победы он вообще на поле не обнимался с игроками и не радовался вместе с командой - сам по себе, как всегда, обиженный на весь мир. Обратили внимание: в конце матча игрок Ромы упал после столкновения на бровке, а Моуриньо подбежал и поднял его - показывает, мол, я такой честный тренер, что пресекаю симуляции своих игроков. Это показуха неискренняя. И футбол у Ромы мерзкий - сушат игру, как 20 лет назад сборная Италии сушила - забьют 1 гол на классе и садятся в оборону. Но все равно Южная Корея их тогда обыграла. Даже Греция в 2004 г. играла поживее, чем Рома сейчас играет.
Фейенорд - тот же случай, что и с Глазго. Голландцы давно не побеждали в Европе, так что буду рад их успеху.
Ливерпуль. Самый титулованный клуб Англии, портовый город, родина Битлз - ну как за них не болеть. Было бы неплохо, чтобы они догнали Милан по числу Кубков чемпионов! Тем более что против них Реал - клуб мерзкого Флорентино Переса, клуб, из которого ушли Роналду, Рамос и Варан. Но...
Реал - как не болеть за Бензема и Модрича? Они же волшебники! Я знаю, что в мире есть много хейтеров Роналду. А существуют ли в природе хейтеры Бензема??? Мне кажется, Бензема - такой скромный и трудолюбивый парень, что его невозможно не любить. Да, было темная история с шантажом Вальбуэна, но вы посмотрите, как Бензема терпеливо всё сносил - 9 лет послушно подносил снаряды Роналду, 6 лет был отлучен от сборной Франции, но - всё перетерпел, всё прошел и в 34 года - расцвел, сейчас он лучший игрок мира.
Анчелотти - я никогда не считал его великим тренером, мне казалось, что чудесная игра Милана в 2003-2007 гг. - больше заслуга игроков, а Реал 2014 г. - детище Моуриньо, но теперь я признаю: Анчелотти - великий тренер. Я вижу, как сейчас в Реале налажена позиционная атака, командное взаимодействие, скорость мяча и скорость мысли. Так что в этой паре я все же за Реал.
Айнтрахт. Скромная немецкая команда, выбившая Барселону. Немцы редко добивались успеха в Лиге Европы. Так что пусть победит Айнтрахт.
Глазго Рейнджерс. Тут важно даже не возрождение этого клуба после банкротства, важно - само представительство Шотландии в Европе. Я вообще считаю, что главная проблема современного футбола - его элитарность, разрыв между топ-уровнем и остальными. И поэтому очень важно, чтобы шотландцы, голландцы, бельгийцы, португальцы побеждали в Европе.
Рома. Вообще команда мне симпатична - оригинальные темно-красные цвета, один из древнейших городов мира, состав хороший во главе с Лоренцо Пеллегрини. Так что буду рад за них. Если бы не Моуриньо... Мне показалось, что вчера после победы он вообще на поле не обнимался с игроками и не радовался вместе с командой - сам по себе, как всегда, обиженный на весь мир. Обратили внимание: в конце матча игрок Ромы упал после столкновения на бровке, а Моуриньо подбежал и поднял его - показывает, мол, я такой честный тренер, что пресекаю симуляции своих игроков. Это показуха неискренняя. И футбол у Ромы мерзкий - сушат игру, как 20 лет назад сборная Италии сушила - забьют 1 гол на классе и садятся в оборону. Но все равно Южная Корея их тогда обыграла. Даже Греция в 2004 г. играла поживее, чем Рома сейчас играет.
Фейенорд - тот же случай, что и с Глазго. Голландцы давно не побеждали в Европе, так что буду рад их успеху.
Анчи велик тем, что у него все команды - команды игроков. Он никогда не выходит на первый план. Стиль игры его довольно классический вертикальный, и в него могут вписаться многие. Но раскрываться так, как раскрываются игроки у него, очень мало в других клубах игроки могут.
Если мы вспомним тот же "Милан", то один из ключевых игроков у него был Массимо Амброзини, кто мог бы раскрыть так не очень техничного в целом и достаточно неуклюжего игрока, как Папа Карло? Также, когда мы вспоминаем "Милан", нам приходит на ум Пипо сразу же. Но был ли он суперталантливым форвардом? Вряд ли, типичный страйкер. Но у Папы Карло он был звездой. Просто у него каждый игрок реализуется на 120%.
У Анчи никогда какие-то хитрые тренерские перестроения не были во главе угла, стратегия на матч, набор разумных тактик - как он сделал с МС, и все. Он просто делает игроков лучше, если так можно сказать.
Пеп - прямая противоположность. Это супер-ресурсоемкий тренер, которому для его игры нужно полтора состава топовых игроков с хорошей культурой паса. Мы видели, например, что изначально в МС он провалился - занял 4е место при том, что ему поставили задачу выиграть чемпионат и накупили игроков под него. Но МС не заиграл, пока ему не докупили полный состав игроков с нужной культурой паса для его игры в прагматичный горизонтальный футбол.
Для него игроки расходный материал, и раскрывать того или иного игрока он не будет, а купит другого, если тот не подойдет, можно взять сегодняшний МС, ну Фодена можно с натяжкой отнести к раскрытиям, но он, скорее, не раскрытие, а молодой игрок.
Вообще, я не очень вижу, что интересного в нем находят, старожилы знают, что я сказал, что Пеп никогда не выиграет ЛЧ с МС еще по его приходу (я был под ником Убитый Енот тогда), ну потому что он задавливает игроков, да, он был близок к финалу во второй раз (за 11 сезонов, ахах), но, сорян, он и играл против 36-летнего Модрича и супер-уставшего оттрубившего весь сезон Бензема и Милитао в обороне, да еще и после ПСЖ и "Челси", а не "Спортинга" и безыдейного "Атлетико", где тренер только яйцами трясет какой год подряд.
Но все равно говорящие головы будут восхищаться именно Гвардиолой за его тактическое мастерство, несмотря на то, что в ЛЧ оно проявилось только в том, что он слил финал ЛЧ абсолютно идиотской расстановкой, а также и допвремя матча с "Реалом" он слил, выпустив резервистов зачем-то.
И эти говорящие головы будут говорить "Так это не Анчелотти, а Бензема выдал лучший сезон", "Не Анчелотти, а Модрич отдал гениальный пас с "Челси"", "Это же не Анчелотти, а игроки "Милана себя проявляли", "Не Анчелотти, а Индзаги забивал", "А вы посмотрите на xG и другие параметры МС, они же на голову лучше "Реала"" (я не шучу, на МейлРу так и написали примерно).
Они уже забыли, что в футбол играют игроки, и мастерство тренера состоит не в том, чтобы создать лучший xG, а в том, чтобы выиграть с меньшими ресурсами, и чтобы выиграли игроки, а не тренер.
Анчи велик тем, что у него все команды - команды игроков. Он никогда не выходит на первый план. Стиль игры его довольно классический вертикальный, и в него могут вписаться многие. Но раскрываться так, как раскрываются игроки у него, очень мало в других клубах игроки могут.
Если мы вспомним тот же "Милан", то один из ключевых игроков у него был Массимо Амброзини, кто мог бы раскрыть так не очень техничного в целом и достаточно неуклюжего игрока, как Папа Карло? Также, когда мы вспоминаем "Милан", нам приходит на ум Пипо сразу же. Но был ли он суперталантливым форвардом? Вряд ли, типичный страйкер. Но у Папы Карло он был звездой. Просто у него каждый игрок реализуется на 120%.
У Анчи никогда какие-то хитрые тренерские перестроения не были во главе угла, стратегия на матч, набор разумных тактик - как он сделал с МС, и все. Он просто делает игроков лучше, если так можно сказать.
Пеп - прямая противоположность. Это супер-ресурсоемкий тренер, которому для его игры нужно полтора состава топовых игроков с хорошей культурой паса. Мы видели, например, что изначально в МС он провалился - занял 4е место при том, что ему поставили задачу выиграть чемпионат и накупили игроков под него. Но МС не заиграл, пока ему не докупили полный состав игроков с нужной культурой паса для его игры в прагматичный горизонтальный футбол.
Для него игроки расходный материал, и раскрывать того или иного игрока он не будет, а купит другого, если тот не подойдет, можно взять сегодняшний МС, ну Фодена можно с натяжкой отнести к раскрытиям, но он, скорее, не раскрытие, а молодой игрок.
Вообще, я не очень вижу, что интересного в нем находят, старожилы знают, что я сказал, что Пеп никогда не выиграет ЛЧ с МС еще по его приходу (я был под ником Убитый Енот тогда), ну потому что он задавливает игроков, да, он был близок к финалу во второй раз (за 11 сезонов, ахах), но, сорян, он и играл против 36-летнего Модрича и супер-уставшего оттрубившего весь сезон Бензема и Милитао в обороне, да еще и после ПСЖ и "Челси", а не "Спортинга" и безыдейного "Атлетико", где тренер только яйцами трясет какой год подряд.
Но все равно говорящие головы будут восхищаться именно Гвардиолой за его тактическое мастерство, несмотря на то, что в ЛЧ оно проявилось только в том, что он слил финал ЛЧ абсолютно идиотской расстановкой, а также и допвремя матча с "Реалом" он слил, выпустив резервистов зачем-то.
И эти говорящие головы будут говорить "Так это не Анчелотти, а Бензема выдал лучший сезон", "Не Анчелотти, а Модрич отдал гениальный пас с "Челси"", "Это же не Анчелотти, а игроки "Милана себя проявляли", "Не Анчелотти, а Индзаги забивал", "А вы посмотрите на xG и другие параметры МС, они же на голову лучше "Реала"" (я не шучу, на МейлРу так и написали примерно).
Они уже забыли, что в футбол играют игроки, и мастерство тренера состоит не в том, чтобы создать лучший xG, а в том, чтобы выиграть с меньшими ресурсами, и чтобы выиграли игроки, а не тренер.