Чудесный камбэк «Реала» и новый финал для Моуриньо. Топ-7 сюжетов еврокубковой недели

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вчера, 11:49

Его Величество Футбол торжествует.

7. Удаление на 17-й минуте прибило «Вест Хэм» и упростило задачу «Айнтрахту»

«Вест Хэм» проиграл в домашнем матче «Айнтрахту» 1:2 и вынужден был рассчитывать на реванш во Франкфурте, иного пути в финал Лиги Европы не предполагалось. Команда Дэвида Мойеса не собиралась сдаваться, но раннее удаление Аарона Крессуэлла за «фол последней надежды» приблизило вылет «молотобойцев», оставшихся в меньшинстве уже на 17-й минуте. Вскоре «Айнтрахт» забил контрольный гол и в оставшееся время матча не допустил глупостей, которые позволили бы «Вест Хэму» вернуться в игру.

Даже вдесятером гости создали несколько неплохих моментов, но мяч отказывался идти в ворота, как и в первом матче. Ближе к концовке игры сдали нервы уже у Дэвида Мойеса, агрессивно отреагировавшего на хитрости боллбоя. Шотландца выдворили со скамейки, как его команду из Лиги Европы, а после финального свистка на поле вывалили тысячи фанатов «Айнтрахта», которые сыграли не последнюю роль в этом успехе своей команды.

6. Три бывших футболиста «Спартака» сыграют в еврокубковых финалах

На попадание в еврокубковые финалы претендовали два бывших тренера «Спартака», Унаи Эмери и Доменико Тедеско, но оба промахнулись мимо решающих матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Зато сразу три бывших футболиста «красно-белых» сыграют в финалах. За победу в первом розыгрыше Лиги Конференций поборются полузащитники «Фейеноорда» Гус Тиль и Йоррит Хендрикс, который выступают за голландский клуб на правах аренды из «Спартака».

А Лигу Европы может выиграть замбийский форвард Фэшн Сакала, который и не получил шанса в первой команде московского клуба, зато забил 10 голов в 35 матчах за «Спартак-2» в ФНЛ . В ответном полуфинальном матче против «РБ Лейпциг» Сакала вышел на замену в концовке первого тайма и отыграл до финального свистка, отметившись опасным ударом головой по воротам Гулачи.

5. Карло Анчелотти стал первым тренером с пятью финалами Лиги чемпионов в карьере

Карло Анчелотти стал первым тренером, которому удалось вывести свои команды в пять финалов Лиги чемпионов: трижды он делал это с «Миланом» (2003, 2005, 2007) и теперь дважды с «Реалом» (2014 и 2022). А с учетом игровой карьеры у итальянца уже восемь финалов главного еврокубка. Впрочем, сам Карло предпочитает считать не финалы, а победы, и сейчас он идет за четвертым тренерским триумфом в Лиге чемпионов. Никто этого не делал прежде, Анчелотти может стать единолично самым титулованным тренером ЛЧ (сейчас он делит трон с Бобом Пейсли и Зинедином Зиданом).

4. «Рома» и Жозе Моуриньо пробились в финал Лиги Конференций

Жозе Моуриньо или, как говорят в Санкт-Петербурге, Йозе Марино вывел «Рому» в финал Лиги Конференций. В ответном матче против «Лестера» на «Олимпико» все решил ранний гол Тэмми Абрахама, «волки» оказались сильнее «лис», учитель преподал ученику еще один урок. Если кто забыл, Роджерс — бывший помощник Моуриньо. Таким образом, «Рома» впервые за 30 с лишним лет сыграет в еврокубковом финале, а португалец получил право сдуть пыль со своего завидного титула.

Жозе — снова «Особенный», ведь стал первым тренером, который выводил в еврокубковые финалы трех разных турниров четыре разных клуба («Порту», «Интер», «Ман Юнайтед» и «Рома»). И конечно, хочет выиграть Лигу Конференций вслед за Лигой чемпионов и Лигой Европы, что сделает его обладателем уникальной коллекции титулов.

3. «Рейнджерс» перевернул дуэль с «РБ Лейпциг». Тедеско не выиграет Лигу Европы

После минимального поражения в Германии команда Джованни ван Бронкхорста, подпитываемая могучей энергией «Айброкс», прибила «РБ Лейпциг» фирменным шотландским бесстрашием. Уже к середине первого тайма хозяева забили два мяча, а команда Доменико Тедеско оказалась в положении отыгрывающейся стороны. В середине второго тайма Кристофер Нкунку сравнял общий счет в дуэли, но равенство продержалось ровно 10 минут. Джон Лундстрем установил окончательный счет — 3:1, «Рейнджерс» впервые за 14 лет пробился в еврокубковый финал.

2. «Вильярреал» дал «Ливерпулю» бой, а потом испугался собственной прыти

После победы «Ливерпуля» на «Энфилде» 2:0 в «Вильярреал» никто не верил. А зря, ведь в третьем тайме дуэли команда Унаи Эмери забили свои два мяча и сравняла общий счет дуэли — 2:2. «Ливерпулю» пришлось включаться, Клопп сделал важную замену, выпустив Диаса вместо Жоты, а вратарь «Вильярреала» Рульи дрогнул после перерыва и допустил роковые ошибки. «Красные» безжалостно убили интригу, но сам по себе ответный матч получился зрелищным и драматичным — 2:0 превратились в 2:3.

1. «Реал» снова творит волшебство. Поздняя драма на «Сантьяго Бернабеу» с жертвоприношением

Впрочем, истинные короли футбольной драмы живут в Мадриде. «Реал» уступал по ходу каждого противостояния плей-офф — против ПСЖ , «Челси» и «Манчестер Сити», но всегда находил в себе силы для ремонтады. Каждый раз команда Карло Анчелотти загоняла себя во все более сложное положение, как иллюзионист, выбирающийся из куба с водой: сначала со связанными руками, потом с кандалами на всех конечностях и, наконец, полностью обездвиженный многочисленными цепями и замками. Как он это делает? В чем хитрость? Где кроется подвох?

Никто не знает, и оттого только интереснее. В игре с «Ман Сити» мадридцы превзошли самих себя: до 90-й минуты проигрывали 0:1 на «Сантьяго Бернабеу» и отставали от «горожан» на два мяча по сумме, причем запросто могли пропустить еще, если бы не Куртуа и вовремя оказавшийся на линии ворот Менди. А потом вышедший на замену Родриго магическим образом сообразил два мяча за 90 секунд, в дополнительное время Бензема заработал и реализовал пенальти. 3:1, путевка в финал, «Манчестер Сити» и Гвардиола в шоке и еще пару недель будут даже спать с вылупленными глазами.