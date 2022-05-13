«Севилья» и «Дженоа» — короли компромиссов. Самые миролюбивые команды топ-лиг и их антиподы

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вчера, 18:00

Кто чаще всех играет вничью?

Чрезмерная склонность к компромиссам выбила «Севилью» из чемпионской гонки в Испании, зато не помешала попасть в топ-4 и приобрести очередную путевку в Лигу чемпионов. «Соккер.ру» ищет связь между успешностью команд и их склонностью к компромиссам.

Англия

Больше всего ничьих: «Брайтон» (9-е место), «Кристал Пэлас» (11-е место) = 14 ничьих в 36 матчах (39%)

Меньше всего ничьих: «Арсенал» (4-е место) = 3 ничьих в 36 матчах (8%)

- Самые миролюбивые команды Английской Премьер-Лиги — «Брайтон» и «Кристал Пэлас», середняки чемпионата. Учитывая турнирное положение и вполне соответствующее ему кадровое и финансовое обеспечение команд Грэма Поттера и Патрика Виейра, справедливо будет назвать их «неуступчивыми». Окажись половина имеющихся ничьих поражениями, «Брайтон» и «Кристал Пэлас» не выглядели бы успешными середняками лиги.

- Всего трижды в этом сезоне «Арсенал» делил очки с соперниками, бескомпромиссные «канониры» даже после крупного поражения от «Тоттенхэма» в дерби остаются главными претендентами на попадание в топ-4. Принцип «пан или пропал» вполне соответствует переменчивому характеру «Арсенала». Только «Ман Сити» (28) и «Ливерпуль» (26) одержали больше побед, чем команда Микеля Артеты в этом сезоне (21), зато и поражений у «Арсенала» набралась целая дюжина.

Испания

Больше всего ничьих: «Севилья» (4-е место) = 15 ничьих в 36 матчах (42%)

Меньше всего ничьих: «Реал» (1-е место) = 6 ничьих в 36 матчах (17%)

- В Испании чаще играют вничью, ведь расписавшую 15 мировых «Севилью» подпирают три команды, делившие очки 14 раз («Валенсия», «Хетафе» и «Кадис»). Заметьте, в АПЛ четвертую строчку занимает самая бескомпромиссная команда («Арсенал»), а в Примере в аналогичном положении лидер по ничьим «Севилья». Хулен Лопетеги сконструировал классную команду, но очень часто андалузцы становятся заложниками собственных принципов, на которых строится игра. Они организованные, но недостаточно гибкие, поэтому при невозможности извлечь дивиденды из своих фундаментальных плюсов вынуждены переходить в режим сдерживания и признавать паритет.

- Реже всех играет вничью чемпионский «Реал», потому что команда Карло Анчелотти предпочитает побеждать. В отличие от «Севильи», «Реал» с удовольствием преодолевает возникающие по ходу матчей сложности за счет нетривиальных ходов и неистребимой веры в себя, да и ресурс командного класса и индивидуального мастерства позволяет ввязывать в такие приключения и выходить из них победителями. Показательный момент: оба матча между бескомпромиссным «Реалом» и склонной к ничьим «Севильей» завершились волевыми победами «сливочных», которые отыгрывались с 0:1 и 0:2.

Испания

Больше всего ничьих: «Дженоа» (19-е место) = 16 ничьих в 36 матчах (44%)

Меньше всего ничьих: «Фиорентина» (7-е место) = 5 ничьих в 36 матчах (14%)

- Обзора трех топ-чемпионатов достаточно, чтобы прийти к простому и очевидному выводу: никакой связи между успешностью команд и их склонностью к компромиссам не существует. Количество ничьих — это сочетание стиля игры, менталитета команды, особенностей чемпионата и элемента случайности, но добиваться результатов, как и страдать, способны и осторожные команды, и безбашенные. В АПЛ любители компромиссов ведут сытую по своим меркам жизнь в середине таблицы, в Ла Лиге такая команда входит в топ-4, а в Серии A стоит на вылет. У «Дженоа» всего лишь 4 победы в этом сезоне, а ничьих и поражений по 16. Чтобы сохранить прописку в элите, нужна решительность.

- Куда лучше чувствует себя в Италии не склонная делить очки с соперниками «Фиорентина»: «фиалки» идут седьмыми, претендуют на попадание в еврокубки. Хотелось бы сказать, что все это из-за победных голов Александра Кокорина, который то и дело превращает ничейные матчи в триумфы «Фиорентины», но это сюжет из параллельной вселенной, а в нашем измерении российский форвард остается банальной обузой для своего клуба.

Германия

Больше всего ничьих: «Штутгарт» (16-е место), «Арминия» (17-е место) = 12 ничьих в 33 матчах (36%)

Меньше всего ничьих: «Боруссия Дортмунд» (2-е место) = 3 ничьи в 33 матчах (9%)

- В Бундеслиге компромиссами грешат аутсайдеры: «Штутгарт» и «Арминия» занимают места в тройке худших команд сезона, кто-то из них наверняка отправится на понижение, возможно, и вместе.

- В продолжение немецкой футбольной логики отмечаем, что самыми бескомпромиссными в Бундеслиге являются лидеры: занимающая вторую строчку дортмундская «Боруссия» трижды сыграла вничью, а выигравшая десятый титул кряду «Бавария» делила очки четыре раза. В Германии регулярные ничьи — признак слабости, а их отсутствие — показатель силы. По крайней мере, в этом сезоне так.

Франция

Больше всего ничьих: «Реймс» (12-е место), «Метц» (19-е место) = 13 ничьих в 36 матчах (36%)

Меньше всего ничьих: «Ренн» (5-е место) = 5 ничьи в 36 матчах (14%)

- И все-таки часто играющая вничью «Севилья» является скорее исключением из правил, ведь в лучшем случае любители компромиссов обретаются в середине турнирной таблицы и ни на что не претендуют, как «Реймс», а в худшем — близки к вылету, как «Дженоа», «Штутгарт», «Арминия» и «Метц».

- В свою очередь, бескомпромиссные команды зачастую неплохо себя чувствуют в топ-лигах: это всегда представители верхних половин таблицы, «Реал» даже стал чемпионом Испании, а «Арсенал», «Фиорентина», «Боруссия» и «Ренн» метят в еврокубки разных сортов.