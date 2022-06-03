Рюдигер присоединился к «Реалу». Немецкий защитник мечтает повторить в Мадриде путь своего кумира Пепе

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вчера, 15:29

Однако не все футболисты из «Челси» одинаково полезны.

Первый летний трансфер «Реала»

Немецкий центральный защитник покинул «Челси» по окончании сезона 2021/22 и заключил четырехлетний контракт с новоиспеченными клубными чемпионами Европы. Год назад Антонио сам выиграл Лигу чемпионов с «синими», а этой весной проиграл в четвертьфинале своему будущему клубу, в ворота которого забил в начале второго тайма ответного матча, сделав счет по сумме двух встреч равным — 3:3. Потом «Челси» выйдет вперед, но проиграет в дополнительное время.

Любопытно, что гол Рюдигера на «Сантьяго Бернабеу» стал для него первым в 34-м по счету матче Лиги чемпионов, хотя в Английской Премьер-Лиге он отличился 9 раз в 133 матчах. Мощный Антонио опасен на стандартах у чужих ворот, а самый памятный гол за «Челси» забил два месяца назад дальним ударом в ворота «Брентфорда», правда, воспоминания о потрясающем ударе отравлены результатом той встречи: «синие» проиграли на «Стэмфорд Бридж» 1:4. Через 10 дней Рюдигер забил в ворота «Реала», переход в который его сейчас окрыляет:

Горд объявить, что перехожу в «Реал». Я безумно воодушевлен перед всеми вызовами, что ожидают меня. Не могу дождаться момента, когда сыграю первые матчи за этот великий клуб.

Рюдигер — 11-й немец в истории «Реала» и третий экс-футболист «Челси» в нынешнем составе

Антонио в Мадриде встретит нескольких знакомых. В «Челси» он застал Куртуа и Азара, с Тибо провел один совместный сезон, с Эденом — два. Бельгийцы очень по-разному проявляют себя в «Реале», хотя Азар обещает исправиться в следующем сезоне и отплатить клубу и фанатам хорошей игрой. Не поверим, пока не проверим. Интересно, чью сторону выберет Рюдигер? Кстати, первый сезон Куртуа в Мадриде тоже получился неудачным, но там было много объективных факторов — от тренерской чехарды до чрезмерной конкуренции с Кейлором Навасом. Так или иначе, отмечаем, что экс-футболистам «Челси» обычно требуется время на адаптацию в Испании.

Помогать Рюдигеру будут не только Азар с Куртуа, но и Тони Кроос, с которым у новичка немало матчей за сборную Германии. Между прочим Кроос является рекордсменом среди немцев по количеству матчей за «Реал», на счету пятикратного победителя Лиги чемпионов 364 выхода на поле в футболке «сливочных». Рюдигер станет 11-м немецким футболистом в «Королевском клубе», и обычно выходцы из Германии классно себя проявляют в Мадриде: Нетцер, Брайтнер, Штилике, Шустер, Илльгнер, Хедира, Озил были заметными персонами в «Реале», выигрывали титулы.

Рюдигер называет образцом для подражания Пепе времен «Реала»

Мы не знаем, как быстро Антонио впишется в состав «Реала» и чего добьется в новом клубе, но он однозначно добавит яркости и эпатажа в повседневность. Яркий парень на поле и за его пределами: страстно играет в футбол, забавно танцует в раздевалке и корчит смешные гримасы во время интервью. Обычно у таких людей не возникает проблем с адаптацией, а болельщики любят шоуменов и готовы прощать им ошибки. Конечно, Рюдигер ошибается, он не идеальный защитник (а такие вообще бывают?), зато никогда не бывает безразличным. Любит развлечь публику походами вперед, обожает дуэли и жесткую игру. Неудивительно, что в прошлогоднем интервью Антонио отметил Пепе:

Если бы я мог выбрать своим товарищем по команде и обороне любого центрального защитника за всю историю, то я бы однозначно выбрал Пепе. Мне нравится, как играет этот парень. Он в каждом эпизоде на пределе возможностей и иногда более мотивирован, чем нужно, но именно люблю играть и я. Мне очень нравится Пепе как футболист, он крутой. Многие видят в нем только агрессию, но честно говоря, то, как он играет… это чистый класс. И чистое удовольствие следить за ним.

Приход Рюдигера расширяет возможности Карло Анчелотти при формировании защиты

С приходом Рюдигера оборона «Мадрида» кажется едва ли не лучшей в Европе. По крайней мере, «на бумаге» и по именам. В воротах непробиваемый Тибо Куртуа, который своей игрой в финале Лиги чемпионов и в целом по сезону заслужил приз имени Льва Яшина. Бельгиец в таком же отрыве от своих конкурентов, как и Карим Бензема в рейтинге претендентов на «Золотой мяч». В центре обороны прогрессирующий Эдер, чьи лучшие сезоны еще впереди, ведь бразильцу только 24 года. На флангах есть крепкие Карвахаль и Менди, а универсализм Начо и Алабы прочно склеивают оборонительную структуру.

По окончании сезона «Мадрид» покинул Марсело, а приход Рюдигера означает, что Давид Алаба теперь сможет чаще играть на позиции левого защитника, откуда он может больше подключаться к атакам. Такая опция определенно принесет пользу «Реалу» в матчах против глубоко обороняющихся соперников, с которыми возникали сложности в прошедшем сезоне. Сам Рюдигер тоже из породы защитников, которые не будут смотреть на чужие ворота с семидесяти метров, если товарищи не могут проторить к ним дорогу.

Антонио не раз подхватывал мяч и несся вперед, что становилось неожиданностью для противников, он опасен при стандартах, а в концовках иных матчей может задержаться на позиции центрфорварда, чтобы найти гол в борьбе. Уход Рюдигера станет для «Челси» серьезной потерей, ведь немец был отважным на поле, а его голос громко звучал в раздевалке. «Реал» же точечно усилил центр обороны, не вывернувшись наизнанку и не потратив миллиардов. Деловито и аккуратно взяли агрессивного защитника, который попробует повторить путь Пепе.