Лунёв и Азмун на дне в Бундеслиге. А впереди у «Байера» Лига чемпионов

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сегодня, 10:58

Жесткое приземление «фармацевтов».

Лунёв пропустил 2 мяча после 4 ударов

«Байер» после стартового поражения в Дортмунде потерял основного голкипера. Замены исчерпали, Градецки получил прямую красную карточку, полевой игрок на пару минут одолжил форму Лунёва. А вот против «Аугсбурга» сыграл резервный голкипер из России. Андрей, как и его команда, рассчитывал на победу. Разозлились после двух поражений подряд.

До неудачи с «Боруссией» Дортмунд огорчили фанатов в Кубке Германии. Вылетели от клуба третьей лиги под названием «Эльферсберг». Хорошо, что четыре мяча пропустил Градецки, а не Лунёв. И плохо, что на поле были многие игроки основы Сеоане, а получился триллер – 4:3 в пользу аутсайдера. В четырех поединках сезона третий призер Бундеслиги не набрал ни очка.

Пропустили 10 мячей, Градецки в свежей домашней игре против «Хоффенхайма» получил три гола. Редко встретишь двух участников ЛЧ в зоне вылета. Кроме «Байера», пока на шестнадцатом месте торчит «Айнтрахт». Но у победителя Лиги Европы будет матч против «Кельна», чтобы исправить положение. А «Байер» ни с кем не может справиться, даже дома.

С Лунёвым выиграли у «Аугсбурга» по ударам 24:6, а по точным выстрелам – 10:4, но уступили 1:2. Понятно, почему тренер недоволен обороной. А Лунёв недоволен дебютом – получил травму, когда выбивал мяч. Не первое его определение в лазарет в Германии, Андрей пропустит шесть недель.

Азмун не стал Дзюбой, 8 ударов – 0 голов

«Байер» временно на последнем месте. Но команда развалилась. Виновато желание Херардо Сеоане создать четверку в атаке с тремя крепкими высокими форвардами. Идея сразу казалось странной. В клуб, который никому не отдал за безумные деньги Шика, пришел Азмун. Сердар может играть в паре нападающих, но у «Байера» схема «4-2-3-1». Приходится Сердару вместо роли Дзюбы времен «Зенита» и привычной работы на острие корчить из себя «десятку».

Результат читается. Со слабыми соперниками зрители увидели много ударов без голов Азмуна. А с приличными оппонентами и этого не будет. Как бы иранец накануне чемпионата мира, куда его сборная прошла, не залетел в глубокий запас рядом с Лунёвым. У «Байера» есть молодой аргентинец Паласиос, бразилец Паулиньо, на лавке немец Амири. Любому из этой тройки роль атакующего хавбека подойдет лучше, пускай только у Паулиньо ярко выраженный крен в атаку.

Хвалим Азмуна, что побеждает конкурентов на неродной позиции, но странно ждать от него прессинга и объема действий в роли плеймейкера. Эгоистичный форвард, который шикарно играет наверху, не закроет потребности «Байера» в «десятке». Особенно с учетом, что лучший игрок команды как раз выступает на этой позиции – Флориан Вирц. Юный немец получил сложную травму в марте, разорвал «кресты». В середине сентября его ждут из лазарета.

Недолго Азмуну осталось мучиться? Даже тренер сборной Флик заинтересован, чтобы Вирц вернулся в основу «Байера» и за пару месяцев набрал форму к чемпионату мира. У Германии роскошный состав, но именно 19-летний хавбек – один из самых талантливых игроков страны. Азмуну 27 лет, в его возрасте тяжело меняться, будучи нападающим. Особенно в Германии, где даже Мюллер на позиции Азмуна годами помогал полузащите.

«Байер» наивный, пропустил в лиге 6 мячей

Азмуну понравился проект Сеоане, который трижды подряд выигрывал чемпионат Швейцарии с «Янг Бойз». Но в Бундеслиге все сложнее. Особенно если встречаешь соперника, который тебя знает. «Хоффенхайм» летом возглавил Брайтенрайтер, который сенсационно обошел «Базель» Чалова весной в той же соседней лиге. И когда «Байер» с перегруженной атакой, нехваткой сильных разрушителей в центре и проблемами в защите встретил «Хоффенхайм», то пропустил трижды.

Первый гол забит пяткой, хотя его автор был в окружении четырех соперников. «Байеру» еще повезло, что в третьей корзине при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов. В группе с «Манчестер Сити», «Барселоной» и «Интером» оборона Градецки могла пропустить 20 мячей за осень. Впрочем, парочка сильных соперников им обязательно достанется, да и в последней корзине могут быть мощные команды, вроде «Марселя» с Жиго, Алексисом Санчесом и Пайетом.

«Олимпик» тоже лишь разгоняется, терял очки в Лиге 1. Но «Байер» среди аутсайдеров из топ-5 по известности может затмить только «Манчестер Юнайтед». Правда, «красные дьяволы» не сыграют в Лиге чемпионов. А у «Байера» впереди сложный календарь, поэтому срочно нужно приводить команду в чувство. «Майнц» в группе лидеров, причем обыгрывал «Аугсбург», с которым не справилась команда из Леверкузена. Четвертое поражение ударит по команде, нельзя его допустить.

Класс исполнителей налицо, но забили 1 мяч

«Леверкузен» в плохой форме. По именам интереснее, чем многие в Бундеслиге, кроме «Баварии», «Боруссии» Дортмунд и «Лейпцига». Судите сами, Градецки – сильный вратарь, намного ближе по уровню, например, к Шмейхелю, чем к Лунёву. Шик в прошлом сезоне забил много мячей и никуда не уехал. Хочет услышать гимн Лиги чемпионов на стадионе в Леверкузене. Диаби придумал 13 мячей и отдал 12 голевых передач в Бундеслиге, в двадцать три года дослужился до вызова в сборную Франции.

Не будем переоценивать шансы Джонатана Та поехать на чемпионат мира в составе Германии, но защитника тоже вызывали время от времени. Голландский малыш Фримпонг – один из самых интересных крайних защитников своего поколения. Про Флориана Вирца можно не начинать. Вероятно, это самый интересный юный плеймейкер Европы. Да, теперь нет Лусио, Баллака и Зе Роберто. Но «Байер» в прошлом сезоне воспользовался откатом «Лейпцига», запрыгнул на третье место.

Теперь только проигрывают, что может отразиться на уверенности Сеоане в себе. Поплывет тренер – придется переписать сценарий всего сезона, ведь если уволят наставника, то новый человек получит чужой состав, причем необычный. «Байер» всегда ходил по лезвию атакующего ножа. Пережимали с мячом, недожимали в защите. Смелым парням желаем удачи, но если Азмун «десятка», огромный Гложек строго слева в атаке, а Шик пасует соперникам, то результат закономерен.

«Байеру» стоит подумать об усилении опорной зоны, поискать достойного напарника для Та и левого защитника. Тапсоба из Буркина-Фасо выделяется габаритами, но вряд ли это будущий Кулибали. Сеоане ждет, чтобы проснулся Шик – в лиге без Левандовски и Холанда кому-то нужно занимать трон лучшего снайпера, но пока на поле хаос: разорванные линии, оборона толпой и худшая реализация моментов в Бундеслиге.