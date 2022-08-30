Они остановят «Зенит». Рассказываем, что клубы топ-5 РПЛ могут противопоставить чемпиону

1661875012

сегодня, 18:56

В отдельных матчах.

Всем давно известно, что Российская Премьер-Лига – чемпионат с заранее известным победителем. «Зенит» качественнее работает на трансферном рынке, реже промахивается и имеет в обойме солидных игроков, которые даже в одиночку могут вытянуть сложный матч. Любые разговоры о новом чемпионе страны выглядят сомнительно. Но даже такие команды теряют очки. Анализируем, за счет чего способны нанести поражение питерцам (пока только в отдельном матче) 5 команд из топа РПЛ .

«Спартак»

«Красно-белых» не стоило бы включать в список хотя бы из-за исхода поединка на Суперкубок России. В нем явно прослеживалась разница в организации и сыгранности. Хотя есть и другой фактор – это был первый официальный матч москвичей с новым главным тренером. Команде предстояло перенять принципы Гильермо Абаскаля, на что ушло время. После семи туров в «Спартаке» прослеживаются определенные изменения – с адаптацией коллектив справляется на ура.

Помочь «Спартаку» отнять очки у «Зенита» (а может ненадолго его опередить) лидеры, которые находятся в клубе не первый год и после спада в прошлом году теперь на подъеме. Воспрявший Квинси Промес получил от тренера новую роль и свободу действий. Спускается в опорную зону помогать с продвижением мяча, на индивидуальном мастерстве решает исход эпизода и в принципе смотрится довольно уверенно.

Александр Соболев показывает навыки плеймейкера, уступая центр нападения Квинси. В матче с «Оренбургом» сразу 2 гола прилетели после перформансов форварда на правом фланге.

Два хавбека Зобнин и Мартинс за счет объема работы могут доставить неприятности полузащите «сине-бело-голубых».

Нюансов несколько – пугающая невнимательность Умярова, неготовность противостоять флангам «Зенита», травма «десятки» — Мозеса и все та же разница в организованности – проблемы с реализацией и необязательными моментами у своих ворот никуда не делись.

ЦСКА

Подопечные Владимира Федотова держали марку против «Зенита» 80 минут матча 5-го тура. Могли даже повести в счете, но в эпизоде с голом Ермакова усмотрели офсайд.

План отдать мяч «сине-бело-голубым» и играть вторым номером, возможно, не лучшее решение. Но оно иногда дает результат – если после безуспешного штурма на наевшихся «сине-бело-голубых» выпустить свежего Каррскаля, что-то может получиться.

«Армейцы» противопоставить «Зениту» могут прежде всего Владимира Федотова. За счет тренерской мысли его «Сочи» годом ранее оба раза отбирал очки у чемпиона. Федотов знает, как надо настроить игроков и вытащить максимум. Футболисты «красно-синих» уже переносят идеи тренера на площадку. Вдобавок у москвичей качественные легионеры Карраскаль и Медина, открывший второе дыхание Чалов. Они не дерутся за роль первой скрипки и дополняют друг друга. Есть усиление, которое ко второму кругу вольется в коллектив.

ЦСКА необходимы опытные лидеры и время – последнее у клуба есть. 18 марта «армейцы» примут «Зенит» в Москве, там и получится подвести итог.

«Краснодар»

Южане явно не выигрывают от отъезда легионеров. Справляться приходится без Кабелла, Вандерсона, Крыховяка и других.

В игре с «Зенитом» на первый план может выйти атлетичность Олусегуна. По данным тепловой карты Whoscored нигериец покрывает зону у чужой штрафной почти полностью. Это хороший бегунок, способный побороться за мяч (и выйти победителем), при этом не теряет в качестве передач (1,7 ключевых паса за игру).

Очевидный козырь – Эдуард Сперцян. Он может положить красоту со штрафного и чаще всех в «Краснодаре» выходит на удар.

Но все же в нынешней ситуации «быки» — не фаворит в соперничестве с «Зенитом». Таких, как Вендел, Малком, Клаудиньо, Барриос (список можно продолжать), у них нет.

«Динамо»

«Бело-голубые» при Славише Йокановиче – более контратакующая команда. Футболисты «Динамо» отвечают требованиям надежности у своих ворот – по рукам и ногам связали «Спартак» и реализовали ключевой момент.

В центре защиты отрабатывают Саба Сазонов и Роберто Фернандес. Россиянин уже созрел для стартового состава, играет активно и агрессивно, плотно опекая соперника. В пользу Роберто Фернандеса говорит атлетизм.

Низко располагаются крайние защитники – Дмитрий Скопинцев и Сергей Паршивлюк, поэтому в финальной трети будет минимум свободного пространства.

В центре поля рабочая лошадка Лука Гагнидзе (впечатляет количество его черновой работы), Захарян и Фомин помогают атаке.

Против «Зенита» это может принести результат. «Динамо», вероятнее всего, снова будет действовать по принципу пружины – не даст плести кружева на своей половине поля, станет ожидать отбор, после которого развернет резкий выпад.

К слову, бело-голубые получают достаточно палок в колеса. Ушел опорник Моро, а Карцев, которого вроде бы уже подписали в качестве сменщика Николы, все-таки не перешел в «Динамо». Еще хуже – может уехать Захарян. У столичного коллектива и так проблемы со скамейкой, а после ослабления все станет еще хуже.

«Ростов»

Валерий Карпин собрал боеспособную команду в этом году. Ростовчане отлично прессингуют и наконец раскрылись в атаке (голы приносила только связка Уткин-Комличенко). Даниил и Николай не потеряют нить взаимодействия и могут огорчить голкипера питерцев, к этому стоит добавить неуступчивость в верховых единоборствах.

«Ростов» — вторая после «Сочи» команда, которая смогла отнять очки у подопечных Сергея Семака в Санкт-Петербурге, так что Карпин знает ключи к обороне.

Южане в целом – перспективный проект с лидерами-россиянами и поставленной игрой. Они способны перенести это на поле.