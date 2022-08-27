«Факел» не справится со «Спартаком». В Воронеже будет открытая игра, москвичи смогут реабилитироваться

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сегодня, 13:11

Хорошая репетиция перед «Зенитом».

«Спартак» на прошлой неделе окатили холодным душем. Команда шла без поражений, играла довольно ярко, и все заговорили о возрождении того самого «Спартака» Романцева. «Динамо» на эти разговоры не обратило внимания. «Бело-голубые» качественно оборонялись, Лука Гагнидзе выдал уже привычный объем работы. А Тюкавин воспользовался дичайшей ошибкой Умярова. Матч в Воронеже – необходимая для подопечных Гильермо Абаскаля подготовка перед «Зенитом».

«Красно-белые»​ должны подготовиться к матчу с чемпионом страны

Разница в классе между «Зенитом» и любой другой командой Премьер-Лиги очевидна – нет клуба, который бы привозил сильных футболистов с сопоставимой регулярностью. «Спартаку» с питерцами предстоит сыграть уже в начале сентября. Чем закончился предыдущий матч, все помнят. Тем не менее, сейчас у «красно-белых» есть то, чего не хватило в Суперкубке. Речь о времени для внедрения идей нового тренера в игру команды и о практике для их освоения.

Подопечные Гильермо Абаскаля уже показали, что при переходе к позиционным атакам не станут отказываться от быстрых выпадов. На свободном пространстве москвичи действуют так же остро, как и раньше. Появилась проблема в виде травмы «десятки» — Мозеса, тренер поставил на его место Михаила Игнатова. Молодой полузащитник часто идет в обводку, отдает по 2,7 ключевые передачи за игру и пока не проваливается. Изменился функционал у Квинси Промеса, что позволило ему в разы увеличить результативность.

На фоне больших успехов «Спартаку» была необходима встряска – нельзя говорить о стеночках и забеганиях, пока не идет речи о стабильности на дистанции. Встреча с «Динамо» выполнила необходимую функцию, однако перед поединком с «Зенитом» поражение может сказаться негативно – у москвичей еще нет основательной почвы под ногами.

Как футболистам надо реагировать на результат в шестом туре, своим примером показал сам Абаскаль:

Понимаете, если бы мы не били по воротам, то да, можно было бы сказать, что что-то не получилось. Но такого не было. Просто нам надо прибавлять в точности и в реализации моментов. Если соперник обороняется перед воротами, то это их решение. Мы должны быть лучше даже в такой ситуации. Уверен, что и будем лучше – с той работой, которую делаем. Я бы отметил, как команда отреагировала на ошибку, как хотела поддержать. Говорили: «Давай-давай, Наиль». Это очень важный момент.

Матч с «Факелом» в таких условиях как нельзя кстати. В Воронеже «Спартак» может оправиться от неожиданной пощечины – показать, что команда не разучилась играть и нет морального упадка. «Факел» тяготеет к обоюдоострой открытой игре – москвичам это на руку. Смогут создать много моментов у ворот оппонента. В случае уверенной победы и с «Зенитом» москвичи выйдут не на трясущихся ногах. «Спартак» уже начинает перенимать принципы Гильермо, так что на этот раз не будет выглядеть сыро.

«Факел» выжимает из матчей максимум

Спрогнозировать результат мешает отсутствие понимания, в каком состоянии «Спартак» после поражения. Можно назвать москвичей фаворитом встречи из-за статуса и резвого старта. Однако воронежцы уже показали, что и таких соперников могут огорчить (ничьи с «Краснодаром» и «Динамо»). Тем более матч пройдет на их поле, где подопечные Олега Василенко играют кость в кость.

Коллектив настроен добиваться результата за счет характера, но в то же время не терять ощущение радости от нахождения в элитном дивизионе – это позволяет понять комментарий главного тренера «Факела» Олега Василенко после ничьей с «Динамо»:

Это был праздник футбола. Мы должны наслаждаться этим, но нам хотелось выиграть. У нас есть характер, мы вытащили эту игру, и у нас был еще ряд моментов. Мы сейчас понимаем, что набиваем шишки. Я надеюсь, что их мы уже набили. Мы создаем моменты, управляем игрой, но не можем не забивать сами себе. Мы все хотим выигрывать, у нас характерная команда и игроки, которые любят играть в футбол и достойны быть в РПЛ . У нас все будет нормально – главное не ошибаться в простых ситуациях.

«Факел», казалось бы, минимально усилился под выход в РПЛ . При этом на старте даже имеющиеся в распоряжении игроки показывают, что могут проявить себя на уровне Премьер-Лиги. Главной опцией в атаке команды стал Роман Акбашев – он берет игру на себя, часто выходит на удар (2,3 удара за матч) и параллельно является одним из самых пасующих футболистов.

Еще один системообразующий игрок воронежцев – форвард Хызыр Аппаев. Он чаще кого-либо участвует в верховых единоборствах и вместе с тем добавляет «Факелу» утонченности в атакующих действиях. В матче с «Динамо» Хызыр на пару с Альшиным разрывал фланг Сергея Паршивлюка.

В оборонительных действиях хороши Андрей Мендель и Аслан Дашаев. Обоймы и сыгранности хватает для того, чтобы не проваливаться на уровне Российской Премьер-Лиги.

Прогноз Soccer.ru: Обе команды играют в атакующий футбол и оставляют свободное пространство. «Спартак» показал, что с такими соперниками показывает себя с лучшей стороны. «Динамо» как раз за счет плотной игры от обороны удалось набрать 3 очка против «красно-белых». «Факел» может избрать такой же план – но подбор футболистов не тот. Подопечные Олега Василенко могут удивить соперника и наверняка забьют «Спартаку». Но верится скорее в уверенную победу гостей.