МЮ, «Рома» или «Ренн» провалятся в Лиге Европы. Результат должны показывать сразу

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сегодня, 15:49

В ЛЕ есть интересные группы.

Наконец, прошла жеребьевка всех еврокубковых турниров. Сразу наметились интересные сюжеты – противостояние русских в группе H Лиги Европы, необычная, но современная и яркая компания из «Ливерпуля» «Аякса», «Наполи» и «Рейнджерс» в группе A ЛЧ , «Фиорентина» Кокорина в проходном квартете Лиги конференций. Сегодня мы определяем фаворитов групп ЛЕ .

Группа А: «Арсенал», ПСВ , «Буде-Глимт», «Цюрих»

- Заранее вырисовываются два фаворита на выход в плей-офф. «Арсенал» отошел от традиции импульсивных закупок и на удивление последователен. Ушел Ляказетт – взяли Жезуса, знакомого Микелю Артете по работе в «Манчестер Сити». Продали Гендузи – подписали универсала Зинченко, который может закрыть дыры и в центре поля, и на правом фланге обороны (и тоже работал в «Сити» с Артетой).

- ПСВ ярко играл с «Рейнджерс» за выход в группу Лиги чемпионов, но не хватило функционала. Однако на фоне «Цюриха» и «Буде-Глимта» таких проблем не возникнет.

Прогноз Soccer.ru: «Арсенал» уверенно завершит этот этап ЛЕ на первом месте в группе, ПСВ хватит мастерства для второй строчки. А вот на третьем месте окажется «Цюрих».

Группа B: «Динамо» Киев, «Ренн», «Фенербахче», АЕК Ларнака

- Сразу ясно – бороться за топ-2 будут «Ренн», «Фенербахче» и киевское «Динамо». Французы и турки имеют более дорогие составы по версии портала Transfermarkt.

- У «канареек» — один из главных турецких талантов Арда Гюлер. 17-летний хавбек успевает набирать очки за те 10-15 минут на поле. В ближайшие годы он точно привлечет внимание всех европейских топов.

- АЕКу остается ждать окончания группового этапа, чтобы завершить выступление в Европе на этот сезон – даже за третью строчку бороться будет сложно.

Прогноз Soccer.ru: Нет абсолютно никакой уверенности, что «Ренн» выйдет с первого места – в сезоне 2020/21 французы с уступающим по подбору игроков «Краснодару» сыграл вничью и потерпел поражение. Если президент Али Коч не станет в очередной раз увольнять тренера, «Фенербахче» станет лучшей командой группы. «Ренну» же хватит сил для второй строчки.

Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК

- Борьба околотопов с аутсайдерами – всегда интересное зрелище. «Рома» хоть и усилилась Дембеле, с Моуриньо медленно стагнирует. Третье место стало бы абсолютным провалом.

- «Бетис» подбирается к топ-5 Ла лиги. Но для статуса испанского гранда нужны достижения и в еврокубках.

- «Лудогорец» в летнее трансферное окно потерял больше, чем приобрел. Ушли Алекс Сантана и Пьерос Сотириу. Кто будет забивать в их отсутствие – большой вопрос.

Прогноз Soccer.ru: «Бетис» сможет преподнести сенсацию и обогнать «Рому» в группе. Но римляне все же выйдут в плей-офф со второго места, а Моуриньо продолжит тренировать в клубе.

Группа D: «Брага», «Мальме», «Унион», «Юнион»

- Кто все эти люди?

- «Унион» удивляет стабильностью и планомерным прогрессом. Еще недавно берлинцы вышли в Бундеслигу, а теперь добрались до Лиги Европы. Опыта у них минимум, но для второго выступления в ЛЕ за 20 с лишним лет достаточно и третьей строчки.

Прогноз Soccer.ru: «Брага» наиболее укомплектованный коллектив, часть лидеров которого еще выбивала «Спартак» из ЛЕ в сезоне 2020/21. Португальцы на классе выиграют группу, «Унион» станет вторым.

Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония»

- Прежде чем штурмовать Европу, манкунианцам следует разобраться с кризисом результатов и идейного содержания. В противном случае в этом квартете может произойти самая громкая сенсация и самый оглушительный провал.

- «Реал Сосьедад» довольно дорого продал Александера Исака, который после ярчайшего сезона 2020/21 начал стагнировать. От сделки выручили 70 млн евро, при этом в клубе есть, кому забивать. На первый взгляд удар некритичный.

Прогноз Soccer.ru: Испанский клуб сможет сместить « МЮ » и выйти на первое место – английский гранд не сможет быстро перенять концепцию тен Хага (если тому вообще дадут время). «Шериф» продолжит выступление в Лиге конференций.

Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Мидтьюлланд», «Штурм»

- Главным образом следить будут за противостоянием «Фейеноорда» и «Лацио» — ярких клубов с качественным подбором игроков.

- Голландский коллектив может представлять особый интерес для фанатов «Динамо» — там обустроился экс-хавбек «бело-голубых» Себастьян Шиманьски.

- «Мидтьюлланд» особенно успешен в Европе (по своим меркам) в последние годы. Датчане стали добираться до групповых стадий еврокубках, сделав скачок в качестве игры.

Прогноз Soccer.ru: «Лацио» и «Фейеноорд» пройдут дальше, третьим станет «Митьюлланд»

Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант»

- Относительно равная группа без сильно выделяющихся фаворитов и одним явным аутсайдером.

- «Олимпиакос» — хорошо организованный коллектив, что мы могли видеть в квалификации ЛЧ -2019/20. На бумаге греки опытнее «Фрайбурга» и обладают более длинной скамейкой, чем «Нант».

Прогноз Soccer.ru: «Олимпиакос» заберет первое место на опыте, «Фрайбург» станет вторым

Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор»

- Наиболее интересная для россиян группа. В «Монако» один из ведущих игроков – Александр Головин, «Ференцварош» тренирует Станислав Черчесов, а «Црвена Звезда» недавно приобрела Егора Пруцева.

- Младший брат Даниила Пруцева из «Спартака» быстрее брата оказался в Европе. К слову, не стоит ждать его появления в составе на еврокубковые матчи – в распоряжении наставника сербов есть более опытные игроки.

- Головин – один из самых дорогих футболистов «Монако», но продолжает выходить на замену. Даже в первые сезоны россиянин получал больше времени на поле. Пора бы исправлять ситуацию.

Прогноз от Soccer.ru: «Монако» можно отнести к фаворитам, но ни одна из команд не даст занять первое место так просто. Монегаски с небольшим отрывом выйдут с первой строчки, второй станет «Звезда».