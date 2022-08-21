Для «Ливерпуля» осечка с МЮ смертельна. Клопп без побед в АПЛ и потерял семерых игроков

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сегодня, 15:54

У Юргена впереди сложный понедельник.

«Манчестер Юнайтед» последний в таблице

- Кто-то понимает, что мешало боссам МЮ подписать Каземиро на пару недель раньше, раз готов был уйти из «Реала»? А теперь бразилец не поможет с «Ливерпулем», ведь руководство АПЛ не работает на выходных. Путь плебеи в уикенд за мячом бегают. Господа из миллиардной конторы не принимают документы после 12:00 пятницы, даже когда речь о заявке на игру в понедельник ночью.

- 22 августа МЮ уже выходил на поле в статусе последней команды АПЛ , только 30 лет назад. Фергюсон проиграл дважды, а в третьем туре сыграл дома 1:1 против «Ипсвича». Первую победу над «Саутгемптоном» — с этим соперником встретятся в субботу, отпраздновали в четвертом туре, а дальше ждали чуда. Его имя знаем – Эрик Кантона. Зимний трансфер перевернул сезон. Вырвались из плена середины таблицы. Стали чемпионами через 25 долгих лет ожидания.

- Пока предпосылок для чемпионского рывка не видно. Зато поражения с суммарным счетом 1:6 от организованных середняков заставили тен Хага подумать о защите в матче против исторического врага. Скорее всего, на лавке оставят Магуайра, протестируют дуэт Мартинеса и Варана. Фред сыграет в середине, Эриксен и Фернандеш попытаются отдавать умные передачи Санчо, Роналду и Рэшфорду. Молодых давно пора подменить, а некем. Эланга – сырой, Антони за 100 млн евро пока не подписали. Центрфорварда, чтобы Роналду сыграл на фланге, в команде нет.

- Команда унижена поражениями и разозлилась, а в таком формате бывают как неожиданные прорывы, так и новые поражения. Не получалось ничего, хотя соперники позволяли не только Санчо и Роналду, но и Далоту развивать атаки перед ударами. Сеньор Криштиану привычно лупил по воротам. Даже центральные защитники МЮ в 90 % случаев отдавали точные передачи. Но «привозили» голы – начали с двух поражений.

- Важно состояние Де Хеа. Чудотворец в воротах остановит «Ливерпуль», который тоже начал сезона АПЛ без побед. Но тактически только переход на «3-5-2» будет сенсацией от тен Хага. Так даже Сульшер в сезоне, когда стали вторым в АПЛ , против «Ливерпуля» не играл. Не готовы футболисты к подобным задачам, не потащат центральные защитники нагрузку высокой линии. Эрику остается тонкая наладка в пределах «4-3-3», а еще молитвы за вдохновения у Роналду. Игроки такого уровня способны выдать один сказочный матч в любом настроении. Это если Криштиану не переходит в другой клуб – тогда побережется.

Ориентировочный состав МЮ (4-3-3): Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Маласиа (Шоу) – Фернандеш, Фред, Эриксен – Санчо (Эланга), Роналду, Рэшфорд.

«Ливерпуль» подарил Гвардиоле огромную фору

- Дважды фаворитов АПЛ разделял один пункт. Можно найти, как в 1905 году «Ливерпуль» стартовал с трех поражений, а потом стал чемпионом Англии. Похожий пример в 80-х – ничья и поражение, а потом титул. Но лучше не забывать, что в АПЛ даже две ничьи на старте – заявка на сезон без «золота». За тридцать лет только МЮ трижды оступался, а потом приходил к финишу первым. Никто другой так не умеет.

- В отличие от коллег по несчастью, «Ливерпуль» оступался неожиданно. Митрович из «Фулхэма» дважды озадачил Алиссона, а «Кристал Пэлас» грамотно выстроил игру. Заха реализовал контратаку, а Нуньес напомнил о характере. Казалось, что в Европе не пойдет по стопам Суареса, но сцепился с Андерсеном и оставил «Ливерпуль» в меньшинстве. Ничью забрали, на большее не хватило везения.

- Третья осечка «Ливерпуля» подряд подарит «Манчестер Сити» титул. Хотя в Суперкубке Клопп обыграл Гвардиолу, отрыв в АПЛ позволяет проиграть конкуренту, но остаться выше в таблице. Даже ничья на «Олд Траффорд» не подходит гостям, особенно с учетом состояния МЮ . Плюс у «Ливерпуля» проблемы с составом, а «дьяволам» некуда отступать, из ада их выгнали за безалаберность.

- Нуньес дисквалифицирован, Матип, Конате, Жота, Тиаго, Окслейд-Чемберлен и Джонс лечатся. Только Кейта и Фирмино вернулись. Бобби сыграет, но без Конате, Тьаго и Нуньеса команда теряет троих человек, которых ждешь в оптимальном составе в новом сезоне. Эллиотт славный малый, Гомес – опытный, но потерь слишком много. И одна невосполнимая, ведь без Мане «Ливерпуль» потерял опытного чемпиона.

- «Ливерпуль» — вкатанная в схему команда, многие роли подобраны, исходя из характеристик игроков. Салах любит голы, получает ударные позиции. Хендерсон не был хорош в опорной зоне, появление Фабиньо все изменило. Ван Дейк – человек-позиция, хотя Вирджила любят троллить легенды АПЛ отсутствием в лиге Анри, Дрогба, Ширера и компании. Действия латералей «Ливерпуля» — произведения искусства. Клопп точно фаворит, хотя вспомните, что МЮ Сульшера с рядом фаворитов играл лучше, чем с середняками.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Фирмино, Давид Луис.

Цифры противостояния

21 матч без поражений в АПЛ у «Ливерпуля». Последний раз уступали в прошлом сезоне «Лестеру» в гостях со счетом 1:0, но речь о матче в конце декабря прошлого года. В прошлом сезоне у Клоппа 2 поражения, у Гвардиолы – 3.

1 победа в 7 играх АПЛ у МЮ . В прошлом сезоне уступили 12 раз, последняя виктория случилась дома против «Брентфорда» в мае, но с этим соперником уже сыграли, получили четыре безответных мяча.

13 голов забил «Ливерпуль» в трех последних очных матчах. Прошлый матч на «Олд Траффорд» завершился со счетом 0:5 в пользу Клоппа, а во втором круге на «Энфилд Роуд» МЮ пережил разгром 4:0.

3.5 года не было «сухаря» МЮ дома. В последних матчах много голов, но учтите, что в этой паре порой случаются нулевые ничьи, они не редкость. МЮ важно не проиграть, поэтому «Ливерпулю» будет сложно.