Первый матч новичка «Спартака», испытание для «Динамо». Интриги старта группы Кубка России

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сегодня, 15:56

Самое интересное припасено напоследок



Для команд Премьер-лиги начинается Кубок России. На фоне сетки плей-офф с клубами из низших дивизионов следить за групповым этапом будет в разы интереснее. Рассказываем, в каком состоянии коллективы из элитного дивизиона подходят к еще одному турниру и об интригах каждого поединка 1-го тура.

«Спартак» — «Крылья Советов»

- У самарцев не ладится с результатами в чемпионате, напряжение сняла победа над «Ахматом» в Грозном. Достижение достойное – дома грозненцы останавливали даже «Зенит». Хотя это не отменяет наметившегося кризиса. Видимо, уход Зиньковского и Сарвели все же сильно сказался на «Крыльях» — хорошо еще, что «Спартак» не увел у них Горшкова с Ежовым.



- «Спартак» частично реабилитировался после поражения от «Динамо» — вынес «Факел» во втором тайме. Но этого мало – даже победа над «Крыльями» будет восприниматься не так радостно, потому что все в ожидании матча с «Зенитом».



- Главный вопрос – попадет ли в заявку красно-белых на игру новобранец Кейта Бальде. Подписали его совсем недавно, судя по всему, на место травмированного Мозеса на острие ромба в 4-3-1-2. Кубковая встреча отлично подходит для того, чтобы обкатать нового легионера.

«Урал» — «Сочи»

- «Шмели» продолжают тонуть в РПЛ . Да, в соперниках было много топов («Зенит», «Спартак», ЦСКА , «Краснодар»), но с «Оренбургом», «Факелом» и «Пари Нижним Новгородом» уральцы должны были брать максимум очков. Кубок в нынешней ситуации – максимум разрядка и лишняя практика, чтобы привыкнуть к новому тренеру, а самому Ганчренко – заняться поиском оптимальных сочетаний.



- Положение «Сочи» совсем не бедственное – несмотря на уход главного творца успеха прошлого чемпионата (Федотов) южане на плаву и не отпускают группу лидеров далеко. Приход Гаранина не ударил сильно по качеству прессинга и игры, поэтому даже «Спартак» сочинцы в первом тайме держали в узде.



- Нобоа продолжает рассказывать подробности несостоявшейся смены клуба этим летом, и в то же время показывать класс на поле. Ударят ли его высказывания по игровой практике и доверию тренерского штаба?

«Химки» — «Краснодар»

- Подмосковный коллектив поражает своей непоследовательностью. Инициировать уход Сергея Юрана, когда команда отняла очки у «Зенита» и была седьмой в чемпионате после 4-х туров, нанять нового тренера, а после серии поражений говорить о «решении по тренерскому штабу» (отставка?). Это как минимум странно. Сейчас у химчан серия из трех поражений, чем недоволен член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков. Вероятно, фраза «не ломай то, что работает» на этот случай не распространяется.

- В «Краснодаре» все спокойно. Результат есть, дежурная четвертая строчка – встреча с «Химками» для них не будет принципиальной, основная борьба пойдет дальше.

- В свете последних комментариев со стороны «Химок» особенно интересно, может ли Николай Писарев остаться без работы в случае поражения 31 августа. И еще интереснее – придет ли снова спасать положение Сергей Юран. Исключать такой сценарий Терюшков не стал.

«Торпедо» — ЦСКА

- «Автозаводцы» в той же ситуации, что и «Урал». Правда, есть одно отличие – «шмели» в лиге давно и даже на дне таблицы имеют шанс обыгрывать «Пари НН», «Факел», «Химки». В случае же с москвичами не видно перспектив зацепиться за очки хоть где-то (спасти может только автобус и нулевая ничья). Исход кубкового противостояния стоит считать предрешенным.

- Федотов продолжает перестраивать ЦСКА на свой манер. Мойзеса подводит к основе, Зделара и Мендеса выпускает с замены. Красно-синие справляются с испытаниями после ухода лидеров. Между тем нет глубины в центре обороны. На дистанции это сильно аукнется «армейцам», но «Торпедо» они должны пройти на классе.

- Как и в случае со «Спартаком», ЦСКА стоит использовать возможность заняться адаптацией новобранцев. В поединке с «Торпедо» нет принципиальной значимости, чтобы выходить оптимальным составом.

«Пари НН» — «Локомотив»

- Иван Игнатьев показал класс против «Оренбурга» и оформил хет-трик за 20 минут. Подопечные Йозефа Циннбауэра выглядят уже не так плачевно, хотя вопросы к необходимости сохранения немцев остаются. Еще одна победа – и вернутся разговоры о конкуренции с «Зенитом».

- Нижегородцы знают, как остановить московские команды. И с ЦСКА , и с «Локомотивом», и с «Динамо» коллектив сыграл вничью. Есть ощущение, что тенденция получит продолжение.

«Зенит» — «Факел»

- В Санкт-Петербурге невозможно, если главным тренером клуба не работает Владимир Федотов (пример – «Сочи»). «Факелу» может помочь задор и желание бороться в каждом матче. «Спартак» воронежцы могли остановить, как это получилось с «Динамо» и почти вышло с ЦСКА .

- Нет сомнений, что «Зенит» выпустит частично резервный состав. Пора бы снова дать Бакаеву и Мантуану сыграть с первых минут. Можно рискнуть и поставить Ивана на ворота, но такие решения не в духе Семака.

«Ахмат» — «Оренбург»

- «Ахмат» провалился против ЦСКА а затем отдал победу «Крыльям» в 7-м туре Премьер-лиги. Пробуксовка не может устраивать Андрея Талалаева – тем более грозненцы стабильно пытаются прессинговать оппонента. На то, чтобы «задушить» «Оренбург», сил должно хватить.

- Подопечные Марцела Лички послужили «Локомотиву» грушей для битья. Две победы в 7-ми турах – не тот показатель, с которым можно рассчитывать на место в середине таблицы. Игра с «Ахматом» послужит «Оренбургу» индикатором готовности цепляться за элиту.

«Ростов» — «Динамо»

- Самая громкая афиша старта группового этапа Кубка и повторение первого тура в чемпионате страны. Тогда команды разошлись с ничейным результатом, но Валерий Карпин содержанием был не очень доволен.

- «Ростов» незаметно подобрался к топ-5 РПЛ , имеет в активе равное с «Динамо» количество очков. Это достойные соперники, от которых стоит ждать результативного яркого поединка.

- У «Динамо» явно не все хорошо с составом. Бело-голубые потеряли опорника Моро и не смогли привезти замену. Уехать в «Челси» готовится Захарян. Как бы команда не посыпалась – надо добиваться результата, пока есть возможность.