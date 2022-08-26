Карпин против ЦСКА, а «Спартак» в Воронеже. Не пропустите вкусности седьмого тура РПЛ

1661514913

сегодня, 14:55

У фаворитов непростые выездные игры.

«Сочи» — «Химки»

- У сочинцев уникальная команда, кадровые хвосты отрастают, как у ящериц, невзирая на потери. Но заметно истощение. Например, сложная травма Ангбана ослабит опорную зону, ведь Цаллагов тоже был в лазарете.

- «Химки» ослабели намедни, не меняя состав, ведь выгнали подходящего тренера Юрана. Причины называли криминальные, но недоказуемые. Стоило умнее подобрать время замены наставника, не посреди сезона. Писарев простудился и в Сочи не поехал.

- Гаранину нужна показательная победа. Сарвели, Мелкадзе и Юсупов в порядке, разве что нужно подтянуть реализацию. Нобоа не уехал в ЦСКА , хотя планировал, а оборона слабее по именам, но Адамов компенсирует. Фаворит очевиден, но «Химки» упрямые: Глушакову не хочется проигрывать третий матч подряд.

«Пари НН» — «Динамо»

- Кто будет играть у Йокановича? Нужно компенсировать многочисленные потери. Захарян переходит в «Челси», уже не выйдет на поле. Моро по дороге в Италию, да и красная карточка помешала бы сыграть. Смолов и Лаксальт после травм, фавориту непросто.

- У «Динамо» получается в защите следующее: Фомин подменит Моро, Фернандес и Сазонов в порядке, Скопинцев и Паршивлюк отпахали против «Спартака». Есть вопросы по работе Макарова на командный прессинг, линии слишком низкие, но «Пари НН» не «Зенит», чтобы додавить.

- Отставка Кержакова примерно такая же по смыслу, как отставка Юрана. Лучше не стало. Галактионов лишь вымучил победу над «Уралом» после удаления Егорычева. Воля у «Пари НН» есть, а классной игры нет. Без многочисленных кадровых потерь «Динамо» было бы здесь явным фаворитом.

«Факел» — «Спартак»

- Накануне матча в Воронеже потушили самый быстрый скандал сезона. Асхабадзе попытался запретить атрибутику «Спартака» на стадионе, раз москвичи отказались от гостевой квоты билетов. Но «Факел» понял свою ошибку, извинились и ждут аншлага – все билеты проданы.

- Абаскалю нельзя терять очки. «Факел» смело атаковал ворота «Краснодара» и «Динамо», лишив фаворитов побед. Но силы новичка иссякают, а вот историческое поражение в дерби давит на «Спартак». Нужно атаковать и побеждать, ничья или поражение – в пользу «Зенита» и ЦСКА .

- «Факел» неприятный соперник, поскольку подвижный, старательный, не боится пропускать. Не садятся всей командой после одного пропущенного гола. Огрызаются, питаются поддержкой публики. Не удивит как уверенная по счету победа «Спартака», так и ничья с голами, если Василенко грамотно разберет тактику фаворита.

«Ахмат» — «Крылья Советов»

- Невезучие сильные середняки – так можно описать команды Талалева и Осинькина. Самарцы потеряли многих лидеров, «Ахмату» в этом плане проще. Но обе команды с трудом побеждают, поэтому очный матч важен.

- У грозненцев 8 игр без поражений против «Крыльев Советов» в РПЛ подряд. Серия началась, когда звались «Тереком». У самарцев 15 поражений и 5 ничьих в 26 матчах чемпионатов против. Осинькину нужно вернуть темп прошлого сезона, чтобы выиграть в гостях.

- Можно поверить в победу хозяев, дома они агрессивнее – вспомните, как надавили на «Спартак» и «Зенит». А у гостей проблемы в защите. Евгеньев не радовал, Конате, Трошечкин и Бериша подвижные ребята, пора им выиграть.

«Урал» — «Зенит»

- Екатеринбург не фанат Санкт-Петербурга, но исторически «Урал» был вечным клиентом «Зенита» в футболе. В 22 играх чемпионатов у аутсайдера 0 побед. Редко встретишь такую серию. Лишь четыре мировые, зато две из них случились недавно.

- Если Ганчаренко не огорчает Семака, то «Урал» рискует прочно закрепиться на дне таблицы вместе с «Торпедо». Тому же «Факелу» рано приписывают сенсацию против «Спартака», но по игре эта команда живее, чем «Урал». Клуб Иванова даже «Пари НН» дома проиграл.

- «Зенит» в гостях без Клаудиньо – отдельная история, но чемпионы настолько мощнее, что лишь феноменальная игра Помазуна, концентрация защитников, невероятные контратаки, бетонная игра Газинского в середине, умные пасы Подберезкина и удары Бикфалви могут приблизить сенсацию, в которую не верим.

«Локомотив» — «Оренбург»

- Дожили, нельзя назвать «Локомотив» фаворитом в матче против «Оренбурга». Четыре года назад в родном городе Семина фаворит проигрывал 1:0. Теперь Личка не откажется от повторения результата, уступил в 4 матчах из 6.

- «Локомотив» починил парочку вагонов против «Химок», но были нюансы. В воскресенье Худякова снова могут заставить трудиться, пора бы Сычевому о себе напомнить. «Оренбургу» не хватает акцентов, но это не слабейшая команда РПЛ .

- «Железнодорожники» сами создают проблемы. И хотя Мампасси отменили красную карточку, вряд ли Марку нужно в основу. Камано и Керк набирают форму, но пока к ним не подтянулись Игнатьев и Миранчук, «Локомотив» останется нестабильным. Должны выиграть, но в 5 случаях из 6 не получалось.

«Торпедо» — «Краснодар»

- Классика жанра для «горожан» — приехать в гости к сопернику, которого кто только не обыгрывал, и получить проблемы? Увидим, пока верим в команду Сторожука. В четырех турах не знают поражений, уступали только «Спартаку», но говорили позже о судействе.

- «Краснодар» по нынешним временам – крепкий участник РПЛ . Может стать фаворитом, если оборона будет реже включать Сафонова в игру после возвращения Кайо, а Рамирес, Сперцян и Кордоба покажут класс вместе с Ионовым и Олусегуном. Ждем привычную игру первым номером.

- Непонятно, какие у Кордобы или Сперцяна планы. Джона звали в Бундеслигу, но вроде бы остается. Эдуарда позовут в «Динамо», когда Захарян отправится в «Челси». Решать Галицкому, а Сторожуку нужна длинная серия побед, чтобы включиться в борьбу за первое место. «Краснодар» не остановился в развитии.

«Ростов» — ЦСКА

- У противостояния особая история. Хотя ростовчане проиграли 31 матч ЦСКА из 56 в чемпионатах, зато завоевали 15 побед и еще 10 раз подписывали мировые. Для «армейцев» поражение в Ростове-на-Дону раньше не было чем-то сенсационным, даже в чемпионские годы.

- Сейчас ситуация изменилась – у ЦСКА серия из четырех побед подряд, причем майский матч завершился со счетом 4:0, команда Карпина решила досрочно завершить сезон. Правда, выиграл тогда не Федотов, с которым у Валерия Георгиевича свои счеты после позорной встречи «Сочи» и «Ростова».