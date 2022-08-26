Карпин против ЦСКА, а «Спартак» в Воронеже. Не пропустите вкусности седьмого тура РПЛ

У фаворитов непростые выездные игры.
«Сочи» — «Химки»
- У сочинцев уникальная команда, кадровые хвосты отрастают, как у ящериц, невзирая на потери. Но заметно истощение. Например, сложная травма Ангбана ослабит опорную зону, ведь Цаллагов тоже был в лазарете.
- «Химки» ослабели намедни, не меняя состав, ведь выгнали подходящего тренера Юрана. Причины называли криминальные, но недоказуемые. Стоило умнее подобрать время замены наставника, не посреди сезона. Писарев простудился и в Сочи не поехал.
- Гаранину нужна показательная победа. Сарвели, Мелкадзе и Юсупов в порядке, разве что нужно подтянуть реализацию. Нобоа не уехал в ЦСКА, хотя планировал, а оборона слабее по именам, но Адамов компенсирует. Фаворит очевиден, но «Химки» упрямые: Глушакову не хочется проигрывать третий матч подряд.
«Пари НН» — «Динамо»
- Кто будет играть у Йокановича? Нужно компенсировать многочисленные потери. Захарян переходит в «Челси», уже не выйдет на поле. Моро по дороге в Италию, да и красная карточка помешала бы сыграть. Смолов и Лаксальт после травм, фавориту непросто.
- У «Динамо» получается в защите следующее: Фомин подменит Моро, Фернандес и Сазонов в порядке, Скопинцев и Паршивлюк отпахали против «Спартака». Есть вопросы по работе Макарова на командный прессинг, линии слишком низкие, но «Пари НН» не «Зенит», чтобы додавить.
- Отставка Кержакова примерно такая же по смыслу, как отставка Юрана. Лучше не стало. Галактионов лишь вымучил победу над «Уралом» после удаления Егорычева. Воля у «Пари НН» есть, а классной игры нет. Без многочисленных кадровых потерь «Динамо» было бы здесь явным фаворитом.
«Факел» — «Спартак»
- Накануне матча в Воронеже потушили самый быстрый скандал сезона. Асхабадзе попытался запретить атрибутику «Спартака» на стадионе, раз москвичи отказались от гостевой квоты билетов. Но «Факел» понял свою ошибку, извинились и ждут аншлага – все билеты проданы.
- Абаскалю нельзя терять очки. «Факел» смело атаковал ворота «Краснодара» и «Динамо», лишив фаворитов побед. Но силы новичка иссякают, а вот историческое поражение в дерби давит на «Спартак». Нужно атаковать и побеждать, ничья или поражение – в пользу «Зенита» и ЦСКА.
- «Факел» неприятный соперник, поскольку подвижный, старательный, не боится пропускать. Не садятся всей командой после одного пропущенного гола. Огрызаются, питаются поддержкой публики. Не удивит как уверенная по счету победа «Спартака», так и ничья с голами, если Василенко грамотно разберет тактику фаворита.
«Ахмат» — «Крылья Советов»
- Невезучие сильные середняки – так можно описать команды Талалева и Осинькина. Самарцы потеряли многих лидеров, «Ахмату» в этом плане проще. Но обе команды с трудом побеждают, поэтому очный матч важен.
- У грозненцев 8 игр без поражений против «Крыльев Советов» в РПЛ подряд. Серия началась, когда звались «Тереком». У самарцев 15 поражений и 5 ничьих в 26 матчах чемпионатов против. Осинькину нужно вернуть темп прошлого сезона, чтобы выиграть в гостях.
- Можно поверить в победу хозяев, дома они агрессивнее – вспомните, как надавили на «Спартак» и «Зенит». А у гостей проблемы в защите. Евгеньев не радовал, Конате, Трошечкин и Бериша подвижные ребята, пора им выиграть.
«Урал» — «Зенит»
- Екатеринбург не фанат Санкт-Петербурга, но исторически «Урал» был вечным клиентом «Зенита» в футболе. В 22 играх чемпионатов у аутсайдера 0 побед. Редко встретишь такую серию. Лишь четыре мировые, зато две из них случились недавно.
- Если Ганчаренко не огорчает Семака, то «Урал» рискует прочно закрепиться на дне таблицы вместе с «Торпедо». Тому же «Факелу» рано приписывают сенсацию против «Спартака», но по игре эта команда живее, чем «Урал». Клуб Иванова даже «Пари НН» дома проиграл.
- «Зенит» в гостях без Клаудиньо – отдельная история, но чемпионы настолько мощнее, что лишь феноменальная игра Помазуна, концентрация защитников, невероятные контратаки, бетонная игра Газинского в середине, умные пасы Подберезкина и удары Бикфалви могут приблизить сенсацию, в которую не верим.
«Локомотив» — «Оренбург»
- Дожили, нельзя назвать «Локомотив» фаворитом в матче против «Оренбурга». Четыре года назад в родном городе Семина фаворит проигрывал 1:0. Теперь Личка не откажется от повторения результата, уступил в 4 матчах из 6.
- «Локомотив» починил парочку вагонов против «Химок», но были нюансы. В воскресенье Худякова снова могут заставить трудиться, пора бы Сычевому о себе напомнить. «Оренбургу» не хватает акцентов, но это не слабейшая команда РПЛ.
- «Железнодорожники» сами создают проблемы. И хотя Мампасси отменили красную карточку, вряд ли Марку нужно в основу. Камано и Керк набирают форму, но пока к ним не подтянулись Игнатьев и Миранчук, «Локомотив» останется нестабильным. Должны выиграть, но в 5 случаях из 6 не получалось.
«Торпедо» — «Краснодар»
- Классика жанра для «горожан» — приехать в гости к сопернику, которого кто только не обыгрывал, и получить проблемы? Увидим, пока верим в команду Сторожука. В четырех турах не знают поражений, уступали только «Спартаку», но говорили позже о судействе.
- «Краснодар» по нынешним временам – крепкий участник РПЛ. Может стать фаворитом, если оборона будет реже включать Сафонова в игру после возвращения Кайо, а Рамирес, Сперцян и Кордоба покажут класс вместе с Ионовым и Олусегуном. Ждем привычную игру первым номером.
- Непонятно, какие у Кордобы или Сперцяна планы. Джона звали в Бундеслигу, но вроде бы остается. Эдуарда позовут в «Динамо», когда Захарян отправится в «Челси». Решать Галицкому, а Сторожуку нужна длинная серия побед, чтобы включиться в борьбу за первое место. «Краснодар» не остановился в развитии.
«Ростов» — ЦСКА
- У противостояния особая история. Хотя ростовчане проиграли 31 матч ЦСКА из 56 в чемпионатах, зато завоевали 15 побед и еще 10 раз подписывали мировые. Для «армейцев» поражение в Ростове-на-Дону раньше не было чем-то сенсационным, даже в чемпионские годы.
- Сейчас ситуация изменилась – у ЦСКА серия из четырех побед подряд, причем майский матч завершился со счетом 4:0, команда Карпина решила досрочно завершить сезон. Правда, выиграл тогда не Федотов, с которым у Валерия Георгиевича свои счеты после позорной встречи «Сочи» и «Ростова».
- По ряду параметров, невзирая на кадровую скромность, «Ростов – скрытый фаворит. А без поражения в Санкт-Петербурге ЦСКА оказался бы лидером в таблице. Карпин – один из тройки тренеров без поражений, а ЦСКА старается прикрыть огрехи в защите яркостью Медины, Карраскаля и Чалова в атаке. Крутая вывеска, играющие команды, центральный матч тура.
Локомотив - Оренбург
Вот уже несколько лет как Локо перестраивается, перестраивается и никак не может выйти на свою колею. Существует поговорка – от добра добра не ищут. Так вот у красно-зеленых, кажется, все наоборот. Перед шестым туром команде явно нужна была встряска. Руководство закрыло игроков на базе, и в матче с Химками они показали достойный Локомотива. Теперь нужно будет посмотреть, перелом ли это в игре и сознании тренеров и футболистов. И хорошо, что встреча не с грандом российского первенства, а с Оренбургом, хорошо обученным, но не самым звездным и титулованным клубом. Вот только вряд ли южноуральцы захотят помочь Локо выбраться из кризиса. Они и сами не прочь взять три очка.
Оренбургу задача сохранить прописку в Премьер-лиге, но чтобы быть в этом точно уверенными, нужно брать очки и у команд выше себя рангом. Матч с Локо, наверное, не самый подходящий, чтобы набирать очки, но дальше проще точно не будет, поэтому нужно приложить все усилия хотя бы для ничейного результата.
Локомотив - Оренбург
Вот уже несколько лет как Локо перестраивается, перестраивается и никак не может выйти на свою колею. Существует поговорка – от добра добра не ищут. Так вот у красно-зеленых, кажется, все наоборот. Перед шестым туром команде явно нужна была встряска. Руководство закрыло игроков на базе, и в матче с Химками они показали достойный Локомотива. Теперь нужно будет посмотреть, перелом ли это в игре и сознании тренеров и футболистов. И хорошо, что встреча не с грандом российского первенства, а с Оренбургом, хорошо обученным, но не самым звездным и титулованным клубом. Вот только вряд ли южноуральцы захотят помочь Локо выбраться из кризиса. Они и сами не прочь взять три очка.
Оренбургу задача сохранить прописку в Премьер-лиге, но чтобы быть в этом точно уверенными, нужно брать очки и у команд выше себя рангом. Матч с Локо, наверное, не самый подходящий, чтобы набирать очки, но дальше проще точно не будет, поэтому нужно приложить все усилия хотя бы для ничейного результата.