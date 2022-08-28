ЦСКА не настолько круче, чем «Ростов», как кажется. Карпин настроился на реванш

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сегодня, 10:26

Хозяева намерены прервать серию поражений.

Совместимость команд

Ростов-на-Дону традиционно был местом осечек ЦСКА . С 2006 по 2018 годы не обыгрывали хозяев в рамках чемпионата. Но гол Вернблума прервал серию. Два последних матча на поле команды Карпина завершились успехом «армейцев». Плюс домашние победы со счетом 2:0 и 4:0. Вышла серия из четырех успехов москвичей. До этого «Ростов» взял ничью и четыре победы в пяти матчах, о чем не забыл Гацкан, но ЦСКА еще до Федотова, умеющего выклевать сопернику печень, научился обыгрывать южан.

Результат: победа ЦСКА .

Реализация моментов

Моменты будут, важна лишь меткость. Встречаются главные везунчики РПЛ — xG ниже, чем количество забитых мячей. Причем «Ростов» еще и не реализовал парочку пенальти. По количеству голов ЦСКА выше – 16 против 12, но надо копать глубже. По ударам перевес москвичей солиднее – 98:75, по выстрелам в створ почти равенство – 30 против 27. Как видите, «армейцы» часто бьют мимо, но важнее взять соотношение голов к точным ударам. И тут ЦСКА на первом месте – 0.43, а «Ростов» на раздельном третьем – 0.33. Федотов злится из-за промахов, но работа в нужном направлении ведется.

Результат: победа ЦСКА .

Владение и игра в пас

«Армейцы» почти всем соперникам отдавали мяч сознательно. Так удобнее, но есть предел для щедрости. Среднее владение у ЦСКА ниже, чем у «Локомотива» — 47 %, но выше, чем у «Факела» или «Ахмата». Надо уметь сдерживать соперника, и у ЦСКА с этим случались проблемы, например, во втором тайме против «Пари НН» или в первом против «Зенита». «Ростов» выпадал отрезками, но у них 57.1 % владения мячом. Футболисты Карпина, будучи чуть ниже классом, чем лидеры ЦСКА , комбинируют лучше. «Ростов» аккуратнее и может дома играть так, как им удобно – с мячом.

Результат: победа «Ростова».

Прессинг и отбор мяча

Оба наставника минимизируют количество контактов. В результате прямого отбора один в один реже выигрывает мяч только «Урал». «Ростов» чаще идет в борьбу, но разница не критическая. По перехватам ЦСКА последний в РПЛ , а вот «Ростов» выше, чем «Спартак», играющий интенсивно. Важная особенность, Карпин позволяет рисковать, а Федотов выбирает другой путь. В интенсивном высоком прессинге, невзирая на то, что лишь у гостей три центральных защитника, «Ростов» тоже лучше. Один из секретов Федотова – прячет, что у него в обороне Зайнутдинов и Набабкин, а Мухина не забыли в школе. ЦСКА не прессингует, как «Краснодар» или «Зенит», чтобы не ошибаться чаще. Медина, Карраскаль и Чалов цепкие, это точно не гении обороны.

Результат: победа «Ростова».

Надежность обороны

По xG соперников ЦСКА второй после «Зенита», а «Ростов» был шестым. Но «Ахмат», «Динамо» и «Спартак» упали ниже после поединков субботы. Посмотрим, что покажет оборона Карпина, потерявшая Мелехина после удаления. Валерий Георгиевич злился, пропустили много необязательных мячей. Именно они помешали набрать еще больше пунктов. ЦСКА наоборот везло — спасал Акинфеев, мазали соперники. По воротам обеих команд нанесли одинаково точных ударов – 21:22 в пользу коллектива Песьякова, но Сергей пропустил на два мяча больше. И тут важен контекст. «Ростов» 4 из 9 голов пропустил с пенальти, а ЦСКА лишь 1 из 7. И процент сэйвов у Песьякова даже чуть выше, чем у Акинфеева. Вратари в порядке, а обе линии защиты переключаются с веселья на надежность.

Результат: ничья.

Тренерская работа

Она включает тактическую гибкость, персональную работу с новичками и молодыми, тайм-менеджмент, который выручает Абаскаля, а за последние годы многократно спасал Семака. ЦСКА точно тренерская команда, Федотов подчинил коллектив своим принципам. А «Ростов» вновь детки Карпина после возвращения наставника сборной, хотя с послушностью проблемы. У ЦСКА перегруз левого фланга, как у «Спартака», а «Ростов» сбалансирован по краям и по центру, где сильные Глебов и Уткин. ЦСКА всегда играет по схеме «3-4-3». Федотов ищет ключ к опорной зоне, там не хватает успехов в работе без мяча. Карпин пытался окультурить свою команду, которой нравится схема «4-3-3», но ребят заносит – забывали сыграть просто и надежно в обороне, не играя в защите ужасно по меркам РПЛ . Вот такой парадокс. До матча нельзя выбрать лучшего, Федотов и Карпин одновременно среди героев старта сезона. Просто первый чуть более везучий, а второй наоборот – «Ростов» мог обыграть и «Локомотив», и «Динамо», то есть шел бы первым.

Результат: ничья.

Волевые качества

Психология в этой паре важна. «Ростов» дома долгие годы нивелировал разницу в классе с чемпионским ЦСКА . «Ростов» в новом сезоне пока не проигрывал, «армейцы» уступили лишь «Зениту» в гостях, но шли за ничьей после перерыва – без красивого удара Мантуана чемпион терял два пункта. Ростовчане лишь дважды пропускали первыми, оба раза добрались к ничьей. Москвичи тоже дважды пропускали первыми. Но «Факел» разгромили, а «Зениту» проиграли. Также ЦСКА забывался, имея солидное преимущество против «Пари НН» и «Ахмата». А «Ростов» спасался, уступая «Сочи» 0:2, и на это сделали акцент в ролике перед матчем с ЦСКА . «Армейцев» не так часто проверяли на характер, как «Ростов». «Армейцы», когда их заставляли ошибаться, выдавали худшие таймы сезона, а команда Карпина скорее чудила на ровном месте. С реализацией позиционных атак у «Ростова» проблем больше, а ЦСКА никто на целый матч не мог прижать. Если хозяева сегодня удивят темпом – «армейцам» нужен будет характер. Воля есть у двух сторон.

Результат: ничья.

Итоговый счет. «Ростов» — ЦСКА – 5:5

За победу один балл, а за ничью по одному, ведь в этих случаях мировая значит обоюдную победу. Общий счет в пользу Карпина, но оцените один факт. За два последних сезона на новичков клубы потратили одинаково. В Москве зарплаты выше, бюджет ЦСКА намного солиднее, «Ростов» тоже искал усиление. Уткин, Комличенко, Щетинин, Чернов, Калинин и Прохин в первой команде, хотя не все в твердой основе. Также не отдали лидеров, которые помогали чуть раньше – Осипенко, Полоза или Глебова.